Susirinkusiai publikai beskanduojant „Einius, Einius!“ pirmasis į sceną žengė Einius Jarutis, kaip įprasta, iškart stojęs prie muzikos pulto. Netrukus iš užkulisių išniro ir grupės „balsas“ Artūras Žabas-Beissoul, skoningai pasipuošęs ant pečių užmestais kailiniais bei stilingu, turbaną primenančiu, galvos apdangalu, rašo pranešime spaudai.

(6 nuotr.) FOTOGALERIJA. „Beissoul & Einius“ gamtos oazę Vilniuje pavertė milžiniška diskoteka

Nuskambėjus pirmajam grupės kūriniui termometras už lango rodė 30 laipsnių karščio, todėl kailiniais tokiame karštyje pasidabinęs A. Žabas kreipėsi į žiūrovus: „Jūs turbūt galvojate, kad man labai karšta? Ne, nes aš turiu šiuos du ventiliatorius“. Visgi, įspūdingus šokio judesius pasirodymo metu demonstravęs solistas po kelių dainų kailinius nusimetė, o vėliau nusiėmė ir plaukus dengusį galvos apdangalą.

Apie 80 minučių trukusiame pasirodyme „Beissoul & Einius“ atliko tiek savo senesnių kūrinių, tiek dainų iš naujausiojo savo albumo „Questions in the Dark“ (liet. Klausimai tamsoje), o didžiausių žiūrovų ovacijų sulaukė grupės hitai „Don‘t Wanna Live My Life“, „Innocent Black Coffee“ bei „Adopted Child of Love“.

Įpusėjus koncertui šiemet savo grupės dešimtmetį švenčiantis duetas kreipėsi į susirinkusius fanus: „Kai kurie iš jūsų buvote su mumis visus 10 metų. Kai kurie iš jūsų buvote mėnesį, o gal vos vieną dieną. Klausote mūsų automobilyje, namuose ar kur kitur, o klausydami kuriate prisiminimus, kurie, skambant dainai, vėl atgyja. Mums atliekant dainas kiekvienas kartas yra kaip pirmas kartas, todėl mums to daryti niekada neatsibosta“, - teigė Artūras Žabas.

Per dešimt metų daugiau nei 500 koncertų Lietuvoje ir užsienyje surengęs elektroninės muzikos duetas nesiliauja stebinti savo klausytojų – keturi išleisti albumai, vinilinių plokštelių kolekcija, pačių atlikėjų kurti drabužiai ir išskirtiniai kvepalai bei unikalūs elektromadų šou pasirodymai nepalieka abejingų.

Išskirtinio skambesio grupė abejingų nepalieka ne tik klausytojų, bet ir muzikos profesionalų tarpe. Kovo mėnesį vykusiuose M.A.M.A. apdovanojimuose „Beissoul & Einius“ buvo nominuoti metų elektroninės muzikos grupės, metų albumo ir metų grupės kategorijose. Iš viso, per 10 grupės metų, duetas M.A.M.A. apdovanojimuose nominuotas net 12 kartų ir dukart triumfavo, kaip metų elektroninės muzikos grupė.

„Beissoul & Einius“ koncertas buvo ketvirtasis iš penkių miesto festivalio „Vilnius ORE“ pasirodymų. Pirmadienį VU Botanikos sode įspūdingą šou surengė Linas Adomaitis, antradienį Vingio parką sudrebino šių metų Eurovizijoje penktąją vietą užėmusi Ukrainos grupė „Go_A“, o trečiadienį šimtai melomanų į Botanikos sodą rinkosi išvysti Jessicos Shy pasirodymo, kuriame svečiavosi ir atlikėjas Justinas Jarutis.

Penktadienio vakarą pirmąjį „Vilnius ORE“ festivalį uždarys išskirtinio balso savininkė Evgenya Redko. Vos prieš porą mėnesių pasirodžiusio antrojo atlikėjos solinio albumo „S.O.S.“ kūriniai oficialiose muzikos platformose renka šimtus tūkstančių perklausų, tuo metu penktadienio koncertas bus paskutinė galimybė šią vasarą sostinėje išgirsti naująją Evgenyos Redko programą.