„Be Tabu“ vedėjos Keitės Arai sužadėtuvėmis džiaugėsi ne visi: „Prasideda isterija...“

„Jis, kadangi bičas, vyrukas pas mane, tai truputį konkurencija iš tikrųjų, namie jaučiasi. Nelabai džiaugiasi, nes pradžioj mano sužadėtinis vis užeidavo į svečius, tai dar tada draugas buvo jam. Bet kai suprato, kad šitas galimai kitas vyras, dvikojis, gyvens namie, tai dabar jau nebelabai draugas“, – laidoje sakys ji.
Augintinis rodo charakterį
Kyo akivaizdžiai jaučia konkurenciją ir pavydą: „Pavyzdžiui, virtuvėj jeigu sugalvojam apsikabinti ir padėkoti vienas kitam už vakarienę, tai prasideda isterija, klykia ant jo.“
Su šuniuku Kyo geriau nesipykti. Tai žino ir Keitės sužadėtinis Armen. Tačiau pats vyras dar to nepatyrė. Patyrė tik Keitė: „Tai yra apsisiojęs pagalvę kažkada, pavyzdžiui, atsiguliau į lovą...( juokiasi) Čia nejuokinga, iš tikrųjų. Atsiguliau ir jaučiu, kad šlapia. Nu, pasirodo ten, jo pridaryta. Tai vat yra buvę.“
Keitė įsitikinusi – tas pagalvės apšlapinimas buvo tikrai iš keršto.
Keitę nuo pat vaikystės lydėjo šunų draugija. Tai spanielis, tai mišrūniukas Meškis, tai dabartinis Kyo. Dar kai moteris gyveno su tėvais, augino žiurkėniukus.
Keitės Arai tėtis yra grynakraujis japonas. O japonai ypač myli šunis. Ta meilė šunims ir Keitei atėjo iš tėčio. Laidų vedėja įsitikinusi, kad būtent šunys išmokė gyvenime meilės kalbos.
Apie laidų vedėjos Keitės Arai, jos sužadėtinio Armen bei šuniuko Kyo šeimyninį gyvenimą išsamiai papasakos TV3 laida „Gyvūnų pasaulis“ šeštadienį, 9 val.
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