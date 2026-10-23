Be leidimo Clinto Eastwoodo atvaizdą panaudojęs lietuvis turės sumokėti 200 tūkst. eurų

Lietuvos apeliacinis teismas spalio 22 dieną atmetė buvusio „Mediatono“ buvusio vadovo ir vienintelio akcininko Giedriaus Bučinsko skundą ir paliko iš esmės nepakeistą Klaipėdos apygardos teismo gegužės 22 dienos sprendimą, penktadienį pranešė teismas.
„Pirmosios instancijos teismas išsamiai ištyrė byloje esančius įrodymus, juos tinkamai įvertino ir padarė pagrįstą išvadą (...), o apeliacinio skundo argumentai nepaneigia „Mediatono“ neteisėtų veiksmų, padarytos žalos fakto, priežastinio ryšio ir kaltės“, – rašoma nutartyje, kuri įsiteisėjo iš karto, bet ją dar galima skųsti Aukščiausiajam Teismui.
Teisėjų kolegija nusprendė, kad padaryta turtinė žala nustatyta tinkamai ir nėra pagrindo jos mažinti, tačiau patikslino, kad žala turės būti atlyginta lygiomis dalimis – C. Eastwoodui ir „Garrapata“ sumokant po 100 tūkst. eurų.
Teismo vertinimu, „Mediatonas“ reklamuodamas kanapių produktus savo svetainėse naudojo C. Eastwoodo vardą ir atvaizdą be aktoriaus ir jam atstovaujančios bendrovės sutikimo. Be to, įmonė pateikė melagingas publikacijas, kuriose aktorius neva patvirtino, kad jis pats naudoja ir rekomenduoja produktus.
Anot teismo, G. Bučinskas veikė nesąžiningai – neteisėtai reklamoje naudodamas aktoriaus vardą ir atvaizdą jis pažeidė pareigą veikti rūpestingai ir sąžiningai, taip pat nesąžiningai pasinaudojo galimybe likviduoti bendrovę.
Be to, siekdamas išvengti atsiskaitymo su kreditoriais G. Bučinskas jų neįtraukė į sąrašą, nepradėjo nemokumo proceso, nesustabdė mokėjimų, o likusį bendrovės turtą paskyrė sau, taip atimdamas iš aktoriaus C. Eastwoodo ir „Garrapata LLC“ galimybę atgauti jiems priklausančias sumas.
Tai buvo jau trečias kartas, kada Apeliacinis teismas nagrinėjo šią bylą – prieš tai dukart jis buvo grąžinęs Klaipėdos apygardos teismui ją nagrinėti iš naujo nusprendus, kad bylos esmė nebuvo atskleista tinkamai.
Kaip rašė BNS, apygardos teismas šiemet gegužę nustatė, jog „Mediatonas“ reklamose sudarė nepagrįstą įspūdį, kad C. Eastwoodas remia bei pats vartoja kanabidiolio (CBD) produktus.
Ankstesniu sprendimu pernai gruodį šis teismas taip pat iš dalies tenkino JAV aktoriaus ieškinį, tačiau iš „Mediatono“ ir G. Bučinsko priteisė daugiau – 0,25 mln. eurų su 5 proc. metų palūkanomis.
Aktoriui ir jo kompanijai JAV teismas iš Lietuvos bendrovės anksčiau priteisė 5,27 mln. eurų žalos atlyginimo, o kadangi ji buvo likviduota, ieškovai – C. Eastwoodas ir „Garrapata“ – prašė priteisti tokią žalą iš jos vadovo G. Bučinsko, kuris žinojo apie teismo procesą JAV, siekė išvengti milijoninės sumos išieškojimo iš jo įmonės, dėl to nusprendė ją likviduoti.
JAV apygardos Kalifornijos valstijos centrinės apylinkės (Los Andželo federalinis) teismas 2021 metų spalį nutarė, kad „Mediatonas“ privalo sumokėti C. Eastwoodui bei „Garrapatai“ 6,1 mln. JAV dolerių (5,26 mln. eurų).
„Mediatono“ likvidavimo procesas prasidėjo 2021-ųjų kovą. „Garrapata“ teigė, jog Lietuvos įmonei apie pretenzijas dėl C. Eastwoodo atvaizdo naudojimo pateikė tų pačių metų vasarį.
2017 metų kovą įsteigtas „Mediatonas“ buvo registruotas Tauragės rajone, Dauglaukio kaime, ir užsiėmė interneto svetainių kūrimu. 2020 metų pabaigoje ir ankstesniais metais „Mediatonas“ neturėjo jokio ilgalaikio turto.
C. Eastwoodas 2021 metais JAV teismui pateikė du ieškinius prieš tris kanapių produktų gamintojus ir reklamuotojus, kurių produktai buvo minimi viename straipsnyje internete – pasak jo, kino grandas remia kanapių produktų vartojimą. Skundas taip pat buvo pateiktas prieš 10 internetinės prekybos įmonių, kurias C. Eastwoodas kaltino manipuliavus internetinių paieškų rezultatais, naudojantis jo vardu.
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