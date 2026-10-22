Žemaitaitis prisikalbėjo: savo įrašu pažemino Jakilaitį, turės jam sumokėti 2 tūkst. eurų

Teismas nusprendė, kad Seimo nario paviešinti įrašai, kuriuose jis skelbė „E. Jakilaitį užpuolė spalinės?“, „Kaip kremliaus kirminas raitosi norėdamas įtikti konservatorių gaujai“, yra nuomonė, kuri buvo paskelbta neetiškai, neturint faktinio pagrindo ir tokiais įrašais, teismo manymu, politikas pažemino E. Jakilaičio garbę, orumą bei reputaciją.
Teismas: Žemaitaitis savo įrašu pažemino Jakilaitį, turės jam sumokėti 2 tūkst. eurų
R. Žemaitaitis įpareigotas per 5 dienas po teismo sprendimo įsiteisėjimo pašalinti minėtus įrašus iš „Facebook“.
E. Jakilaitis prašė priteisti iš parlamentaro 10 tūkst. eurų neturtinės žalos atlyginimą ir bylinėjimosi išlaidas. Teismas ieškinį tenkino iš dalies ir nusprendė žurnalistui iš politiko priteisti 2 tūkst. eurų neturtinei žalai atlyginti.
Taip pat, kaip nusprendė teismas, R. Žemaitaitis turės padengti E. Jakilaičio patirtas bylinėjimosi išlaidas – apie 4,7 tūkst. eurų.
Šis teismo sprendimas dar neįsigaliojo, jį galima skųsti apeliacine tvarka.
Ieškinys teismui buvo pateiktas dėl socialiniame tinkle „Facebook“ R. Žemaitaičio paskyroje pernai spalio 7 d. pasidalinto įrašo, kuriame buvo skelbiama ištrauka iš žurnalisto laidos.
Dėl minėto parlamentaro įrašo žurnalistas ir visuomenininkas anksčiau buvo kreipęsis į teisėsaugą, policija buvo pradėjusi ikiteisminį tyrimą dėl galimo šmeižimo, tačiau pernai gruodį tyrimas buvo nutrauktas.
R. Žemaitaičiui teko atlyginti A. Tapinui padarytą žalą
ELTA primena, kad teismai dėl R. Žemaitaičio pareiškimų ieškinių yra gavę ir anksčiau.
Klaipėdos apygardos teismas 2024 m. balandį nutarė palikti galioti žemesnės instancijos teismo sprendimą, kuriuo nuspręsta, kad R. Žemaitaičio apie visuomenininką Andrių Tapiną ir jo įsteigtą viešąją įstaigą „Laisvės TV“ paskleista informacija neatitinka tikrovės, žemina garbę ir orumą.
Teismas įpareigojo politiką ištrinti minėtus įrašus, priteisė A. Tapinui 2 tūkst. eurų, o „Laisvės TV“ – 1 tūkst. eurų neturtinės žalos. Taip pat iš R. Žemaitaičio priteista 7,2 tūkst. eurų bylinėjimosi išlaidų.
Visuomenininkas A. Tapinas ir jo įkurta viešoji įstaiga „Laisvės TV“ į teismą su ieškiniu kreipėsi dėl parlamentaro skelbtos informacijos apie jo įkurtos įstaigos, jo paties organizuotos paramos akcijos Ukrainai (pareiškimai apie pinigų rinkimą kovinio drono „Bayraktar“ pirkimui, A. Tapino neva praloštus pinigus ir pan.).
Pats R. Žemaitaitis teisme aiškino, kad savo komentaruose apie galimai „nusuktus tūkstančius“ minėdamas „Andriuką“, neturėjo omenyje A. Tapino. Parlamentaro gynėjos pabrėžė, kad politikas, keldamas klausimus apie paramos Ukrainai akcijų skaidrumą, tiesiog siekė įgyvendinti bendrąjį gėrį, tai yra vykdyti paramos panaudojimo kontrolę.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.