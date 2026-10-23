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TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Moterį terorizavusiam Arturui Tomaševičiui teismas sugriežtino bausmę

2026-10-23 10:10 / šaltinis: BNS
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2026-10-23 10:10
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Vilniaus apygardos teismas, sugriežtino laisvės atėmimo bausmę anksčiau ne kartą teistam sostinės gyventojui Arturui Tomaševičiui (gim. 1984 m.), pranešė prokuratūra.

Stop kadras iš Skirmanto Malinausko vaizdo įrašo
GALERIJA (18)

Vilniaus apygardos teismas, sugriežtino laisvės atėmimo bausmę anksčiau ne kartą teistam sostinės gyventojui Arturui Tomaševičiui (gim. 1984 m.), pranešė prokuratūra.

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Šis bylą išnagrinėjo apeliacine tvarka ir tenkino Vilniaus apygardos prokuratūros prokurorės skundą.

A. Tomaševičiui skirta galutinė 3 metų ir 1 mėnesio laisvės atėmimo bausmė.

Vilniaus miesto apylinkės teismas balandį A. Tomaševičiui  už jo padarytas nusikalstamas veikas buvo skyręs laisvės atėmimą 2 metams ir 1 mėnesiui.

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Apeliaciniame skunde prokurorė nurodė, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai pritaikė Baudžiamojo kodekso nuostatas, numatančias bausmės sumažinimą trečdaliu, kadangi šios nuostatos taikomos tik tais atvejais, kai asmuo prisipažįsta kaltas. 

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(18 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Kelių policijai įkliuvo girtas skandalingose istorijose nuskambėjęs vilnietis Artur Tomaševič

Skunde pabrėžiama, kad A. Tomaševičius tik deklaratyviai išreiškė visišką kaltės prisipažinimą ir sutikimą su sutrumpintu įrodymu tyrimu, tačiau jo elgesys teisminio proceso metu visiškai prieštaravo kaltės pripažinimui: jis keitė poziciją dėl esminių kaltinime nurodytų aplinkybių, reiškė įvairaus pobūdžio abejones, teikė prašymus dėl papildomų duomenų surinkimo, įrodymų tyrimo veiksmų atlikimo, o tai neatitinka sąžiningo elgesio kriterijaus. Dėl tokio A. Tomaševičiaus elgesio pirmos instancijos teismas faktiškai atliko ne sutrumpintą, o įprastą įrodymų tyrimą, todėl neliko pagrindo taikyti baudžiamajame įstatyme numatytą privilegiją ir trečdaliu mažinti jam paskirtą bausmę.

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Kaip jau minėta, apeliacinės instancijos teismas atsižvelgė į prokurorės argumentus ir nuteistajam skyrė galutinę subendrintą 3 metų 1 mėnesio laisvės atėmimo bausmę.

Bylos duomenimis, nuteistasis A. Tomaševičius sistemingai, naudodamas psichinę prievartą, baugino jam pažįstamą moterį. 2024 m. rugsėjo-spalio mėnesiais vyras nukentėjusiajai rašė grasinančias žinutes, žadėjo sutrikdyti jos sveikatą ir nužudyti, apgadino moteriai priklausantį automobilį. 

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Anot teisėsaugos, A. Tomaševičius, atvykęs prie moters gyvenamosios vietos, į buto langus mėtė plytas bei betoninius blokelius, išdauždavo langus ir sugadindavo buto viduje buvusį turtą. Vieną vakarą prie moters buto vyras atvyko kartu su pažįstamu Viktoru Dadelo. Abu vyrai į moters buto langus mėtė plytas, išdaužė lango stiklą, apgadino buvo viduje buvusius daiktus.

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Už svetimo turto sugadinimą nuteistas ir V. Dadelo (gim. 1987 m.). Apeliacinės instancijos teismas konstatavo, kad šiam nuteistajam taip pat nebuvo pagrindo trečdaliu mažinti paskirtą bausmę, todėl šią pirmos instancijos teismo nuosprendžio dalį panaikino ir V. Dadelo paskyrė galutinę subendrintą 2 metų laisvės apribojimo bausmę su intensyvia priežiūra, įpareigojant jį būti savo gyvenamojoje vietoje, jei tai nesusiję su darbu, dirbti arba būti registruotam Užimtumo tarnyboje bei nevartoti psichiką veikiančių medžiagų.

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Vyrai, anksčiau jau teisti po 9 kartus, naujas nusikalstamas veikas padarė, turėdami neišnykusį ir nepanaikintą teistumą, jie abu pripažinti recidyvistais.

Teismas iš dalies tenkino nukentėjusios moters ir vienos draudimo bendrovės pateiktus civilinius ieškinius, tad nuteistieji turės atlyginti ir priteistą neturtinę ir turtinę žalą.

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