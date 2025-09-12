Aurimas Valujavičius įsileido į savo namą ant vandens: prakalbo apie kainas

Vaizdo įraše jis pasakoja apie namelį ant vandens, jame esančius baldus ir jų kainas.
Namas ant vandens
Keliautojas A. Valujavičius paviešino vaizdo įrašą, kuriame prakalbo apie namelį ant vandens, kainas ir aprodė jo vidų.
„Po 2 metų trukusių statybų, planavimo, braižymo, projektavimo ir detalių gvildenimo, mano namas ant vandens beveik finišuoja ir yra paruoštas įleisti į vandenį. Ateinantis kelių vlogų ciklas bus apie šį ambicingą projektą, kuris yra pritaikytas visiems keturiems metų laikams Lietuvos sąlygomis ir galimybėms jame gyventi visus metus, jo paties neištraukus į krantą žiemos sezonams.
Statybos pareikalavo tikrai didelio kiekio ir specialistų, ir žinių, ir įdomių sprendimų, kad viskas funkcionuotu ir būtų patogu gyvenant. Už tai esu dėkingas ne vienai įmonei bei privatiems asmenims, kurie į projektą žiūrėjo su ugnele ir įdėjo savęs su kaupu. Bet apie tai ateityje. O dabar visiems linkiu gero laiko ir turinio žiūrint, ką mums čia pavyko išgimdyti. Važiuojam“, – rašė jis.
Visose laivo pusėse yra kameros, laivo vairas ir kita reikalinga įranga plukdyti laivą. Jame taip pat yra nedidelis staliukas, skirtas pavalgyti ar išgerti kavos.
Vaizdo įraše jis aprodė namelio ant vandens vidų.
Aurimo namelio ant vandens virtuvės kaina – apie 5 tūkst. eur. Joje yra kaitlentė, mikrobangų krosnelė, indaplovė, gartraukis bei kriauklė.
Pasak Aurimo, baldai kainavo apie 9 tūkst. eur.
„Nemažai, bet išpildymas neblogas gavosi“, – teigė keliautojas.
Buitinė technika Aurimui kainavo apie 3 tūkst. eur.
Kiek vėliau Aurimas aprodė ir tualetą, kuriame yra mažas elektrinis gyvatukas, kriauklė ir tualetas.
Veidrodį Aurimas pasirinko modernios formos su led šviesomis. Šalia kriauklės yra ir dušo kabina.
Taip pat namelyje yra ir miegamasis su dvigule lova. Jos ilgis – 1 m. 90 cm.Taip pat miegamajame yra spinteles bei televizorius.
Visą namelio ant vandens turą žiūrėkite vaizdo įraše:
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!