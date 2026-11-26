Ar atspėsite, kas ji?
Ar atpažįstate?
Ekstravagantiškoji Raisa Šarkienė (70 m.) pasidalijo archyviniu kadru, kuriame ji įamžinta būdama vos 2-ejų.
Primename, kad rugsėjo 25-ąją Raisa Šarkienė paminėjo 70-ąjį jubiliejų.
Dar prieš gimtadienį moteris davė atvirą interviu, kuriame papasakojo apie prabėgusius metus.
Gimtadienio džiaugsmą temdė netekties skausmas
Nors moteris jau ruošėsi ištaigingai šventei, šį gražų gyvenimo etapą apkartino skaudi netektis – visai neseniai ji atsisveikino su mylimu šunimi.
„Aš visą gyvenimą auginu šunis, man jie yra viskas, bet, kaip aš sakau, jis specialiai išėjo iš gyvenimo. Jis sirgo, būdavo priepuolių... Sunku, labai sunku, bet aš laikausi. Ruošiuosi gimtadieniui, siuvuosi suknelę. Jis turbūt specialiai išėjo, kad nuo manęs visą blogį nuimtų ir taptų angelu, žiūrėtų į mane“, – graudindamasi sakė ji.
Kalbėdama apie skaudžią netektį, Raisa prisiminė ir ankstesnius išgyvenimus, susijusius su jos augintiniais.
Ji pasakojo, kad prieš šio šuns mirtį jautė keistą nuojautą: „Kas įdomiausia – aš lyg kažką visada jaučiau... Aš dar savo sūnui neseniai sakiau, kad reikia nuvažiuoti iki kapų, kuriuose palaidoti mano šunys, kad juos patvarkytume. Mane traukė į tuos kapus... Na, ir viskas – iš penktadienio į šeštadienį jis mirė, šeštadienį jau palaidojau šuniuką.
Jis kankindavosi... Veterinaras man skambino ir pasakė, kad, jeigu būčiau nuvežusi į veterinarijos kliniką, nieko nebūčiau pakeitusi – taip turėjo būti, jokie vaistai nebepadėtų. Svarbiausia, kad nebesikankins. Reikia eiti toliau į priekį...“
Tiesa, apie skaudžią augintinio netektį moteris pranešė socialiniame tinkle, kuriame netrūko ne tik palaikymo žinučių, bet ir kritikos strėlių.
„Komentarų neskaitau, bet girdėjau, ką jie komentuoja... Nesuprantu, juk gyvūnas yra šeimos narys. Jeigu tu augini gyvūną, jis yra tavo šeima ir reikia prižiūrėti. Nežinau, kas taip komentuoja...
Gal jie jaučia pavydą man dėl kažko. Aš tik pasirodau – ir jie jau pavydi. Vien dėl mano aprangos... Bet nieko, vaikai sako, kad, norėsiu – bus naujas šuniukas. Aš viską suprantu ir viską sugebu, bet metai savo duoda. Kai mirdavo šuniukai, aš ir verkdavau, ir raudodavau. Aš galvoju, kad jis anksčiau išėjo, nes po mano 70 metų gyvenimas persivers į gerą pusę. Ateina mano skaičius“, – kalbėjo Raisa.
Nors skaudžią netektį išgyvenanti Raisa pripažino, kad šiuo metu jai nėra lengva, moteris stengiasi save nuteikti pozityviai ir tiki, kad gyvenime viskas nutinka ne be priežasties:
„Žinoma, šiai dienai man yra sunku dėl netekties mylimo gyvūno, bet stengiuosi palaikyti save ir pati sau šneku: „Raisa, reiškia, kad taip turėjo būti.“ Na, laikosi ta Šarkienė, graži bus Šarkienė ir apranga bus graži, ir svečiai visi bus gražiai pasipuošę. Žinote, kad myliu blizgučius, reiškia, kad ir svečiai turi blizgėti. Nereikia, kad drabužiai būtų visi blizgantys, užteks ir papuošalo.“