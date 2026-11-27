A. Bružas atvyko pas kolegą į namus ne tuščiomis. Vyras atvežė naują skalbimo mašiną, o senąją pažadėjo bendromis jėgomis išvežti.
Pasklido siaubingas kvapas
Tačiau netrukus L. Pabedonoscevo namuose pasklido itin nemalonus kvapas. Paaiškėjo, kad atjungiant senąją skalbimo mašiną teko atjungti kanalizacijos žarną, dėl kurios ir pasklido stiprus, nemalonus kvapas.
„Fu, kaip smirda, ką tu čia padarei? Ištraukei iš kanalizacijos? Kaip man valgyti? Fu, Leonardai!“ – užkandžiaudamas sakė A. Bružas.
Netrukus, atitraukus senąją skalbimo mašiną, pasirodė visas sukauptas „lobis“. Kad jį išvalytų, L. Pabedonoscevas pasiėmė siurblį, kuris, kaip tyčia, buvo pripildytas nešvarumų. A. Bružas juokavo – aktorius, nors nuolat keliauja į Balį, namuose švaros nematyti.
„Fu, koks jis nevala, grįžo iš Balio labai nesubalansuotas, negaliu patikėti, kaip jis taip? Grįžo iš Balio visiškame nebalanse, į ką aš čia įsivėliau?“ – juokaudamas klausė A. Bružas.
Vaizdo ištrauka – straipsnio pradžioje.
Laida „Pasidaryk pats“ – šeštadieniais, 9.30 val. per TV3!
VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:
##UArticlesInsert_Video_getVideo_tv3Play/12772410/autoplay=0#
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.