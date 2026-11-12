Namų tvarkymo specialistė Jovita Mikštė rėžė atvirai: „Buitis žudo meilę“

Jovita Mikštė kasdien padeda žmonėms susitvarkyti namus ir susikurti patogesnę buitį. Tačiau šįkart pagalbos prireikė jai pačiai. Nors moters namuose vyrauja tvarka, viena erdvė ilgą laiką liko nepaliesta – sandėliukas, kuriame pamažu kaupėsi įvairiausi daiktai.
„Mano namai visi tvarkingi, bet yra vienas „bet“. Ten, kur aš tikrai neužeinu. Man net gėda“, – prisipažins Jovita.
Išvydęs sandėliuką, Audrius iš pradžių nesupras, kuo ši erdvė tokia bloga. Vedėjui atrodys, kad viskas pakankamai tvarkinga, tačiau namų organizatorė greitai paaiškins, jog tikroji tvarka – ne vien gražiai sudėti daiktai. Svarbiausia, kad kiekvienas jų turėtų aiškią vietą ir būtų iš tiesų reikalingas.
Kodėl taip sunku atsikratyti nereikalingų daiktų?
Pasak Jovitos Mikštės, dažniausiai žmonės į ją kreipiasi norėdami susitvarkyti virtuvę, vonios kambarį ar drabužinę. Vis dėlto didžiausias iššūkis neretai būna ne pats tvarkymasis, o sprendimas, kurių daiktų pagaliau atsisakyti.
„Labiausiai žmonėms reikia pagalbos tada, kai jie patys negali atsikratyti daiktų. Jie pasikviečia mane, kad psichologiškai padėčiau tai padaryti“, – pasakos specialistė.
Namuose besikaupiantys daiktai dažnai susiję su prisiminimais, įpročiais ar nuolatiniu įsitikinimu, kad vieną dieną jų dar gali prireikti. Būtent todėl net ir paprasčiausio stalčiaus tvarkymas kartais tampa nemenku išbandymu.
Tai netruks pajusti ir pats laidos vedėjas. Kol Jovita ryžtingai siūlys atsisveikinti su seniai nenaudojamais daiktais, Audrius vis ras priežasčių juos pasilikti. Vienas daiktas dar gali praversti, kitas atrodo pernelyg geras išmesti, o trečio paskirtis apskritai neaiški.
Vis dėlto Jovita įsitikinusi, kad tvarkymasis gali turėti teigiamą poveikį ne tik namų aplinkai, bet ir žmogaus savijautai.
„Tvarkingi namai – tvarkinga galva. Pabandykite šiandien susitvarkyti kojinių stalčiuką ir jau geresnė diena bus“, – patars ji.
Specialistė pabrėš, kad nebūtina iš karto imtis visų namų. Kartais užtenka pradėti nuo vienos lentynos ar stalčiaus, o pajutus rezultatą atsiranda motyvacijos tęsti.
Namų organizatorė prabilo ir apie santykius: „Buitis žudo meilę“
Tvarkydami sandėliuką Audrius ir Jovita palies ir kur kas jautresnę temą – nesutarimus šeimoje. Anot specialistės, skirtingi partnerių įpročiai namuose ilgainiui gali tapti rimtų konfliktų priežastimi.
„Žinote, kad buitis žudo meilę?“ – vedėjo paklaus Jovita Mikštė.
Moteris pasakos, kad vienas dažniausių nesutarimų kyla tuomet, kai vienas partneris mėgsta tvarką, o kitas į namų ruošą žiūri gerokai atsainiau. Santykių pradžioje tokie skirtumai gali atrodyti nereikšmingi, tačiau ilgainiui pradeda erzinti.
„Vienas tvarkingas, kitas netvarkingas. Iš pradžių dar pakenti, bet paskui jau pradeda užknisti“, – atvirai kalbės namų organizatorė.
Jovita atkreips dėmesį ir į dar vieną svarbią taisyklę – tvarkant bendrus namus būtina gerbti kitų šeimos narių daiktus. Net jei vienam žmogui tam tikras daiktas atrodo visiškai nereikalingas, kitam jis gali turėti didelę vertę. Todėl prieš ką nors išmetant verta pasitarti.
Audrius savo ruožtu nevengs pajuokauti, kad toks atsakingas požiūris į sutuoktinio daiktus gali padėti išvengti ne vieno šeimyninio konflikto.
Net ir profesionaliai namų organizatorei prireikė pagalbos
Sandėliuko pertvarka virs tikru iššūkiu. Audrius kartu su Jovita rūšiuos daiktus, ieškos jiems tinkamų vietų, dėlios valymo priemones ir mokysis net taisyklingai lankstyti plastikinius maišelius.
Pastaroji užduotis vedėjui pasirodys gerokai sudėtingesnė, nei buvo galima tikėtis. Tačiau Jovita įrodys, kad net ir mažiausios buities gudrybės gali padėti sutaupyti vietos bei palaikyti tvarką.
Tvarkydamiesi jie atras ir seniai pamirštų daiktų, ir dokumentų, ir įvairiausių smulkmenų, kurių paskirtį teks gerai pasukti galvą prisimenant. O Audrius, nenorėdamas skubėti nieko išmesti, vis bandys įtikinti Jovitą, kad kai kuriems radiniams dar verta suteikti antrą šansą.
Galiausiai sandėliukas įgaus naują veidą, o pati namų organizatorė neslėps džiaugsmo, kad pagaliau pavyko įgyvendinti seniai atidėliotą darbą.
Tačiau Jovita primins, kad įsileisti svetimą žmogų į savo namus ir parodyti netvarkingiausius jų kampelius daugeliui nėra lengva.
„Žmogus nenori įsileisti nepažįstamo į tokią uždarą erdvę kaip namai. Juk aš einu ir per apatinius stalčiukus, ir per visiškos netvarkos kampus. Tai yra didelis perlipimas per save“, – pasakos specialistė, namų organizavimo srityje dirbusi ir Lietuvoje, ir Anglijoje.
Todėl jos darbe itin svarbus pasitikėjimas, pagarba žmogaus privatumui ir gebėjimas ne tik sutvarkyti erdvę, bet ir padrąsinti jos šeimininką.
Šiuolaikiniai pagalbininkai namuose – mažiau darbo, daugiau laiko šeimai
Laidoje netrūks ir praktiškų sprendimų, padedančių kasdienę namų ruošą paversti paprastesne. Audrius su Jovita išbandys „Roborock F25 ACE Combo“ – universalų namų valymo įrenginį, skirtą įvairiems paviršiams prižiūrėti.
Vienu įrenginiu galima valyti kietas grindis, kilimus, baldus ir sunkiau pasiekiamas vietas. Išmanioji sistema atpažįsta nešvarumus ir automatiškai pritaiko valymo intensyvumą, o savaiminio išsivalymo bei džiovinimo funkcijos palengvina prietaiso priežiūrą. Toks pagalbininkas ypač aktualus šeimoms, auginančioms mažus vaikus ar turinčioms augintinių.
Audrius taip pat apsilankys „Pigu.lt“ fizinėje parduotuvėje, kur atsiims internetu užsakytą virtuvės prietaisą. Vedėjas primins, kad pirkėjai gali rinktis jiems patogiausią apsipirkimo būdą – prekes apžiūrėti parduotuvėje arba užsisakyti internetu ir atsiimti vietoje. O didesnių pirkinių pristatymą gali palengvinti kartu su „Bolt“ siūlomos paslaugos.
Audrius Bružas virtuvėje: restorano verti patiekalai vos per 20 minučių?
Po intensyvių namų tvarkymo darbų laidoje netrūks ir kulinarinių eksperimentų. Šįkart Audrius išbandys dviejų stalčių „Bosch“ 4 serijos karšto oro gruzdintuvę, kurioje vienu metu galima ruošti pagrindinį patiekalą ir garnyrą.
Devynių litrų bendros talpos prietaisas pritaikytas šeimos poreikiams, o du atskiri kepimo stalčiai leidžia patogiai gaminti skirtingus produktus. Be to, maistui paruošti pakanka nedidelio kiekio aliejaus arba jo galima visai nenaudoti, o nuimamas dalis galima plauti indaplovėje.
Audrius nuspręs iškepti vištienos šlauneles ir netrukus džiaugsis rezultatu.
„Per dvidešimt minučių – praktiškai restorano patiekalai. Man čia yra restoranas. Čia mano namų restoranas!“ – entuziastingai sakys laidos vedėjas.
Šio šeštadienio laidoje žiūrovai išvys, kaip net ir nedidelės permainos namuose gali suteikti daugiau patogumo kasdienybėje, sužinos, kodėl kartais taip sunku atsisveikinti su daiktais, ir išgirs naudingų patarimų, kaip palaikyti tvarką neaukojant viso laisvalaikio.
Laida „Pasidaryk pats. Šeimai šiandien“ – kiekvieną šeštadienį 9.30 val. per TV3.
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