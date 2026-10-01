Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > TV

Vudis prabilo apie šeimos reakciją į jo darbą: „Sakydavo...“

2026-10-01 14:47 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-01 14:47
Pridėkite kaip šaltinį Google

Šį šeštadienį TV3 žiniasklaidos grupės laidos „Pasidaryk pats. Šeimai šiandien“ vedėjas Audrius Bružas keliaus į svečius pas dainininką Arvydą Martinėną-Vudį. Ir nors susitikimas prasidės nuo kavos ir pokalbių, netrukus vyrams teks pasiraitoti rankoves – atnaujinimo laukia jau ne vieną sezoną Vudžio vaikams tarnaujanti medinė žaidimų aikštelė.

Arvydas Martinėnas-Vudis su žmona Sandra (nuotr. Fotodiena, pranešimo spaudai)
GALERIJA (4)

Šį šeštadienį TV3 žiniasklaidos grupės laidos „Pasidaryk pats. Šeimai šiandien“ vedėjas Audrius Bružas keliaus į svečius pas dainininką Arvydą Martinėną-Vudį. Ir nors susitikimas prasidės nuo kavos ir pokalbių, netrukus vyrams teks pasiraitoti rankoves – atnaujinimo laukia jau ne vieną sezoną Vudžio vaikams tarnaujanti medinė žaidimų aikštelė.

REKLAMA
1

TAIP PAT SKAITYKITE:

Audrius pas Vudį lankysis ne pirmą kartą, todėl šeimininkas neslėps – kai namuose prireikia pagalbos, jau žino, kam skambinti.

REKLAMA
REKLAMA

(4 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Laidos „Pasidaryk pats. Šeimai šiandien“ akimirkos

Vudis prabilo apie namus ir šeimą

„Kai man reikia remonto darbų, tai kam skambinti? Tik Audriui. Kitų meistrų aš nepažįstu – jeigu man patiko darbas, esu ištikimas“, – juoksis Vudis.

REKLAMA

Šįkart vyrų lauks nemažas darbas. Kelerius metus lauke stovinti vaikų žaidimų aikštelė jau prarado savo ankstesnę spalvą, todėl ją nuspręsta atnaujinti. Vudis pasakos, kad aikštelei jau ketveri metai, tad atėjo pats laikas pasirūpinti mediena ir paruošti ją naujam sezonui.

Darbai, kaip įprasta, taps proga ir atviresniam pokalbiui. Dažydamas kartu su Audriumi, Vudis prisipažins turintis gana paradoksalų santykį su darbu.

REKLAMA
REKLAMA

„Aš iš tikrųjų esu tinginys-darboholikas. Kai užsiimu kuo nors, kas man įdomu, tada nei laiko, nei jėgų negaila. Bet, jeigu kas nors neįdomu, atidėlioju iki paskutinės minutės“, – pasakos atlikėjas.

Pastaruoju metu Vudis nemažai dėmesio skiria ir fizinei formai. Jis atsisakė cukraus, laikosi protarpinio badavimo, valgo vieną ar daugiausia du kartus per dieną bei sportuoja namuose. Prie aktyvios veiklos atlikėjas, kaip pasakos, pratina ir savo vaikus – kartu jie daro atsispaudimus, kabo ant „turniko“ (aut. past. – skersinio).

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Tačiau buityje – priešingai. Vudis čia stengiasi darbo sau neprisidaryti. Gyvendamas už Vilniaus, jis daugelį ūkio darbų patiki technologijoms.

„Stengiuosi viską robotizuoti ir pats kuo mažiau užsiimti ūkio darbais. Man labiau įdomi kūryba“, – prisipažins jis.

Visgi jis nesiilgi ir gyvenimo mieste. Anot Vudžio, iš dabartinių namų skirtingas Vilniaus vietas šeima gali pasiekti aplinkkeliais, o kelionė dažniausiai trunka apie pusvalandį. Todėl sostinės jis nė nespėja pasiilgti – mieste dėl darbų lankosi kone kasdien.

REKLAMA

„Kamščių tikrai nepasiilgstu. O mano vaikams kamščiai patinka. Jeigu važiuodami gauna telefoną, tada reikia, kad kamštis būtų kuo ilgesnis“, – apie vaikų norus pasakos jis.

Vudžiui netrūksta veiklos ir scenoje. Atlikėjas pasakos, kad ši vasara buvo itin darbinga – per vieną savaitgalį tekdavo surengti du, o kartais net keturis koncertus. Intensyviausias sezonas prasideda dar gegužės viduryje ir tęsiasi iki pat rugsėjo pabaigos.

REKLAMA

Toks darbo ritmas neišvengiamai veikia ir šeimos kasdienybę. Vis dėlto Vudis sakys, kad per daugelį metų artimieji prie jo profesijos ritmo priprato.

„Seniau būdavo, kad šeima sakydavo, jog manęs nuolat nėra. Bet dabar, po tiek metų, ir žmona priprato, ir vaikai pripratę, kad tėtis išvažiuoja ir grįžta. Jie net labai smagiai laukia“, – pasakos jis.

Kaip A. Bružui ir A. Martinėnui-Vudžiui seksis prikelti vaikų žaidimų aikštelę naujam gyvenimui? Kokių gudrybių prireiks atliekant darbus ir kuo baigsis dviejų „profesionalų“ remonto diena?

„Pasidaryk pats. Šeimai šiandien“ – šeštadienį 9.30 val. per TV3.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų