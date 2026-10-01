Vudis prabilo apie šeimos reakciją į jo darbą: „Sakydavo...“

Audrius pas Vudį lankysis ne pirmą kartą, todėl šeimininkas neslėps – kai namuose prireikia pagalbos, jau žino, kam skambinti.
Vudis prabilo apie namus ir šeimą
„Kai man reikia remonto darbų, tai kam skambinti? Tik Audriui. Kitų meistrų aš nepažįstu – jeigu man patiko darbas, esu ištikimas“, – juoksis Vudis.
Šįkart vyrų lauks nemažas darbas. Kelerius metus lauke stovinti vaikų žaidimų aikštelė jau prarado savo ankstesnę spalvą, todėl ją nuspręsta atnaujinti. Vudis pasakos, kad aikštelei jau ketveri metai, tad atėjo pats laikas pasirūpinti mediena ir paruošti ją naujam sezonui.
Darbai, kaip įprasta, taps proga ir atviresniam pokalbiui. Dažydamas kartu su Audriumi, Vudis prisipažins turintis gana paradoksalų santykį su darbu.
„Aš iš tikrųjų esu tinginys-darboholikas. Kai užsiimu kuo nors, kas man įdomu, tada nei laiko, nei jėgų negaila. Bet, jeigu kas nors neįdomu, atidėlioju iki paskutinės minutės“, – pasakos atlikėjas.
Pastaruoju metu Vudis nemažai dėmesio skiria ir fizinei formai. Jis atsisakė cukraus, laikosi protarpinio badavimo, valgo vieną ar daugiausia du kartus per dieną bei sportuoja namuose. Prie aktyvios veiklos atlikėjas, kaip pasakos, pratina ir savo vaikus – kartu jie daro atsispaudimus, kabo ant „turniko“ (aut. past. – skersinio).
Tačiau buityje – priešingai. Vudis čia stengiasi darbo sau neprisidaryti. Gyvendamas už Vilniaus, jis daugelį ūkio darbų patiki technologijoms.
„Stengiuosi viską robotizuoti ir pats kuo mažiau užsiimti ūkio darbais. Man labiau įdomi kūryba“, – prisipažins jis.
Visgi jis nesiilgi ir gyvenimo mieste. Anot Vudžio, iš dabartinių namų skirtingas Vilniaus vietas šeima gali pasiekti aplinkkeliais, o kelionė dažniausiai trunka apie pusvalandį. Todėl sostinės jis nė nespėja pasiilgti – mieste dėl darbų lankosi kone kasdien.
„Kamščių tikrai nepasiilgstu. O mano vaikams kamščiai patinka. Jeigu važiuodami gauna telefoną, tada reikia, kad kamštis būtų kuo ilgesnis“, – apie vaikų norus pasakos jis.
Vudžiui netrūksta veiklos ir scenoje. Atlikėjas pasakos, kad ši vasara buvo itin darbinga – per vieną savaitgalį tekdavo surengti du, o kartais net keturis koncertus. Intensyviausias sezonas prasideda dar gegužės viduryje ir tęsiasi iki pat rugsėjo pabaigos.
Toks darbo ritmas neišvengiamai veikia ir šeimos kasdienybę. Vis dėlto Vudis sakys, kad per daugelį metų artimieji prie jo profesijos ritmo priprato.
„Seniau būdavo, kad šeima sakydavo, jog manęs nuolat nėra. Bet dabar, po tiek metų, ir žmona priprato, ir vaikai pripratę, kad tėtis išvažiuoja ir grįžta. Jie net labai smagiai laukia“, – pasakos jis.
Kaip A. Bružui ir A. Martinėnui-Vudžiui seksis prikelti vaikų žaidimų aikštelę naujam gyvenimui? Kokių gudrybių prireiks atliekant darbus ir kuo baigsis dviejų „profesionalų“ remonto diena?
„Pasidaryk pats. Šeimai šiandien“ – šeštadienį 9.30 val. per TV3.
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