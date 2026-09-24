Iš Vilniaus išsikraustęs Paulius Bagdanavičius atskleidė, kaip gyvena dabar: „Atrodo...“

Viena klaida po koncerto virto nemaloniu netikėtumu
Į svečius pas Paulių Bagdanavičių atvykęs Audrius Bružas iš pradžių nustebo – namai atrodė tvarkingi, tad nebuvo aišku, kokių darbų čia galėtų imtis laidos komanda. Vis dėlto netrukus paaiškėjo, kad po vienos nelaimingos nakties dalį grindų teko gelbėti nuo vandens padarytos žalos.
„Grįžau naktį po koncerto, buvo antra valanda nakties ir norėjau dar veidą nusiplauti. Atsukau čiaupą, o vanduo tik varva. Iš paskutinių lašų, kiek galėjau, apsiploviau veidą. Supratau, kad vandens greitai nebus, ir neužsukau čiaupo“, – prisiminė atlikėjas.
Tuo metu namuose veikė automatinė vandens valymo sistemos regeneracija, todėl iš čiaupo vanduo vos lašėjo. Tačiau sistemai baigus valymosi ciklą, vanduo vėl pradėjo tekėti ir užliejo dalį namų.
„Palikau atvirą kraną ir, kai baigėsi valymas, tas kranas ėmė bėgti. Bėgo, bėgo ir viskas pradėjo lietis per viršų“, – pasakojo Paulius.
Vanduo sugadino dalį parketo, todėl dabar, prieš parduodant ar išnuomojant namą, būtina pašalinti visus defektus. Laimei, dar įsigijęs būstą Paulius buvo pasilikęs atsarginių parketo lentų, kurios dabar itin pravertė.
Kartu su Audriumi vyrai ėmėsi darbo – nuėmė grindjuostes, šalino pažeistas grindų dalis ir keitė išbrinkusias lentas. Tiesa, Audrius greitai atrado sau patogesnį vaidmenį – darbų priežiūrą.
„Aš čia darbų priežiūra. Žiūriu, kaip Paulius gražiai viską daro, ir nenoriu dirbti“, – juokavo vedėjas.
Iš sostinės į gimtąjį miestą: gyvenimas be didmiesčio spūsčių
Tarp darbų vyrai spėjo pasikalbėti ir apie svarbius dainininko šeimos gyvenimo pokyčius. Marijampolėje užaugęs Paulius vėliau išvyko studijuoti į Lietuvos muzikos ir teatro akademiją, o profesinis kelias jį atvedė į Vilnių. Vis dėlto po daugelio metų sostinėje atlikėjas kartu su šeima nusprendė sugrįžti į gimtąjį miestą.
Šiandien Marijampolėje jau įsikūrusi visa Bagdanavičių šeima, o abi dukros čia lanko mokyklą. Paklaustas, kaip sekasi iš naujo priprasti prie gimtojo miesto ritmo, Paulius neslėpė, kad vienas didžiausių privalumų – gerokai paprastesnis kasdienis gyvenimas.
„Žinai, kas yra Marijampolė? Išvažiuoji ir visur per anksti atvažiuoji! Kiti vietiniai sako, kad ten kamštis, o man net neatrodo, kad tai kamštis. Atrodo, tiesiog kažkiek pastovėjau prie šviesoforo ir nuvažiavau“, – juokėsi atlikėjas.
Vis dėlto svarbiausia Pauliui – galimybė vėl gyventi gimtajame mieste. Nors šeimos laukia įsikūrimo rūpesčiai, pats dainininkas dėl savo sprendimo neabejoja.
„Aš tai namo grįžau. Viskas ten bus gerai“, – sakė jis.
Meilės istorija prasidėjo internete
Tvarkydami namus Audrius ir Paulius kalbėjosi ne tik apie statybinius darbus. Laidos vedėjui parūpo ir asmeninis atlikėjo gyvenimas – kaip jis susipažino su žmona Lina, kilusia iš Rokiškio krašto.
Paaiškėjo, kad jų meilės istorija prasidėjo internete. Tačiau, užuot iškart parašęs patikusiai merginai, Paulius pasirinko kiek neįprastą būdą – pirmiausia susisiekė su bendro bičiulio drauge ir paprašė ją perspėti apie būsimą pažintį.
„Pamačiau ją internetinėje erdvėje ir užsimaniau pakalbinti. Tai pirmiausia parašiau bičiulio draugei, kad informuotų, jog bus pakalbinta“, – prisiminė dainininkas.
Toks diplomatiškas žingsnis pralinksmino Audrių. Pauliaus ir Linos pažintis galiausiai virto gražia šeimos istorija. Šiandien pora augina dvi dukras ir kartu pradeda naują gyvenimo etapą Marijampolėje.
„El Fuego“ ruošiasi įspūdingam jubiliejui
Nors šiuo metu Pauliui netrūksta šeimyninių ir buitinių rūpesčių, muzika iš jo gyvenimo niekur nedingo. Atlikėjas atskleidė, kad grupė „El Fuego“ jau rengia naują koncertinę programą, su kuria 2027 metais pradės kūrybinės veiklos dvidešimtmečiui skirtą turą.
„Šiais metais bus tik vienas kitas pavienis „El Fuego“ koncertas. Mes dar turime projektą „Tėvų dainos“, su kuriuo važinėjame po Lietuvą. Aistė Pilvelytė, Vaida Genytė ir aš koncertuojame Lietuvos kultūros centruose ir miestų šventėse. O su „El Fuego“ dabar po truputį ruošiame naują programą. Kitais metais pradėsime turą, su kuriuo minėsime savo kūrybinės veiklos dvidešimtmetį“, – atskleidė Paulius.
Jubiliejinis turas prasidės 2027 metais, o finalinis koncertas numatytas 2028-aisiais. Laidos vedėjas taip pat sužinojo, kad Paulius ne tik dainuoja, bet ir pats kuria dainų tekstus.
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