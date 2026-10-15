Rafailas Karpis atsivėrė apie žmoną Dianą ir tai, kas vykstą jų namuose: „Mums...“

Vos įžengęs į Rafailo Karpio kiemą, Audrius Bružas neslėps susižavėjimo – kruopščiai prižiūrėta aplinka, tvarkingi gėlynai ir gausiai derantis šiltnamis primins tikrą botanikos sodą. Tačiau paklaustas, kieno rankomis visa tai sukurta, operos solistas nė akimirkos nesudvejos.
„Žinoma, žmonos. Jeigu ne ji, visa tai nebūtų atsiradę. Ji rūpinasi ir tuo, kas čia jau yra, ir tuo, kas dar atsiras. Aš esu toks asfalto vaikas, tų ūkio darbų nelabai išmanau“, – su šypsena prisipažins R. Karpis.
Dešimt metų šeimos namuose ir žmonos puoselėjamas šiltnamis
Savo namuose Rafailas su šeima gyvena jau dešimt metų, o šiltnamis jų kieme atsirado maždaug prieš šešerius ar septynerius. Jame kasmet auginami pomidorai, agurkai, paprikos, bazilikai ir kitos daržovės bei prieskoniniai augalai.
Nors šiemet derlius dėl nepalankių orų buvo vėlyvesnis, šeima jo sulaukė gausaus. O dabar atėjo metas šiltnamį paruošti žiemai – nurinkti paskutines daržoves, išrauti augalus ir pasirūpinti kompostu.
„Dešinėje gyveno agurkai, kairėje – paprikos, o per vidurį – pomidorai“, – savo šiltnamio gyventojus pristatys R. Karpis.
Tuo metu A. Bružas, apžiūrėjęs nepriekaištingai prižiūrėtą šiltnamį, juokaus, kad tokio grožio net nesinori liesti.
„Čia ne šiltnamis, čia visas botanikos sodas! Aš tvarkingesnio šiltnamio nesu matęs. Čia nieko daryti nereikia, viskas jau padaryta!“ – stebėsis laidos vedėjas.
Vis dėlto abu vyrai kibs į darbus. Rinkdami paskutinį derlių jie aptars ir šeimos įpročius. Pasirodo, trys Rafailo dukros pačios į šiltnamį daržovių skinti kol kas neskuba.
„Vaikai laukia, kol mes nuskabysime ir atnešime. Tiesiog kol kas dar neatsirado tokių įgūdžių“, – diplomatiškai juokaus trijų dukrų tėtis.
Netikėtas radinys šiltnamyje nustebins abu vyrus
Rudeniški darbai neapsieis ir be staigmenų. Tvarkydamas šiltnamį A. Bružas netikėtai aptiks augalą, kuris, panašu, išdygo iš avokado kauliuko. Šis radinys sukels nemažai nuostabos ir diskusijų, kaip egzotiškas augalas galėjo atsirasti lietuviškame šiltnamyje.
Rafailas svarstys, kad avokado kauliukas galėjo patekti į žemę kartu su kompostu. Beje, tai nebūtų pirmasis netikėtas augalas jų darže.
„Mums vieną kartą čia netgi arbūzas buvo užaugęs“, – atskleis solistas.
Šiltnamyje netrūks ir kitų atradimų. Vyrai kruopščiai surinks bazilikus, iš kurių šeima vėliau gamins naminį pesto, o išrautus augalus nugabens į kompostą. Rafailas papasakos, kad kompostavimo procesu rūpinasi ir sliekai, kurių dalį kadaise gavo iš kaimyno.
Tačiau didžiausias klausimas po visų darbų bus ne tai, ar šiltnamis paruoštas žiemai, o kaip atliktus darbus įvertins tikroji jo šeimininkė – Rafailo žmona.
„Aš būtinai tau paskambinsiu ir papasakosiu, kaip žmona priėmė mūsų darbą“, – A. Bružui pažadės operos solistas.
Nuo šiltnamio darbų – prie koncertų didžiausiose arenose
Nors namuose Rafailas Karpis mėgaujasi ramesniu šeimos gyvenimu, profesinėje veikloje ramybės gerokai mažiau. Operos solisto dienotvarkę diktuoja teatro repertuaras, spektakliai, koncertai ir naujų programų ruošimas.
Laidos metu R. Karpis papasakos ir apie kartu su dainininku Deiviu Norvilu sukurtą koncertinę programą „Du metrai“. Jos idėja gimė dar tuomet, kai abu atlikėjai, kartu studijavę skirtinguose kursuose, pastebėjo savo išorinį panašumą.
„Deivis kažkada sakė, kad mums būtinai reikia kažką paruošti dėl mūsų bendro vizualinio panašumo. Ir vieną dieną pasakė, kad jau sugalvojo pavadinimą – „Du metrai“. Pagalvojau, kad jeigu jau turime tokį pavadinimą, reikia sėsti ir kažką kurti“, – prisimins R. Karpis.
Pasak solisto, projektas sulaukė gerokai didesnio susidomėjimo, nei jie tikėjosi. Per palyginti trumpą laiką atlikėjai surengė daugiau nei keturiasdešimt koncertų įvairiuose Lietuvos miestuose ir miesteliuose.
„Netikėtai labai smagiai ta programa sulaukė tokio dėmesio. Apvažiavome tikrai labai daug miestų ir miestelių. Dabar nusprendėme, kad gruodžio mėnesį ją jau galima rodyti ir arenose“, – pasakos R. Karpis.
Šiuo metu abu atlikėjai ruošiasi naujam kūrybiniam etapui – koncertams arenose, kuriuose žiūrovams ketina pristatyti ir naują programą.
Tačiau net ir kalbant apie didžiąsias scenas, šiltnamyje darbai nesustos. A. Bružas nuolat primins svečiui, kad tikras profesionalas turi mokėti vienu metu ir kalbėti, ir dirbti.
Praktiški patarimai namams
Laidoje netrūks ir naudingų sprendimų kasdienybei. A. Bružas pristatys kompaktišką „Epson EcoTank“ spausdintuvą, tinkantį tiek darbui namuose, tiek šeimos poreikiams – nuo mokyklinių užduočių iki nuotraukų spausdinimo.
Taip pat žiūrovai sužinos, kaip namų švara galima pasirūpinti naudojant vien vandenį ir karštus garus. Vedėjas išbandys „Kärcher“ garų valytuvą ir pademonstruos, kaip juo valyti skirtingus kietus namų paviršius be papildomų cheminių valymo priemonių.
O kuo baigsis A. Bružo ir R. Karpio darbai šiltnamyje, ar žmonai patiks jų rezultatas ir kokį netikėtą suvenyrą iš solisto namų išsiveš laidos vedėjas?
Visa tai – jau šį šeštadienį, 9.30 val., TV3 laidoje „Pasidaryk pats. Šeimai šiandien“.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.