Apklausa: įtakingiausias visuomenininkas – Andrius Tapinas

A. Tapinas pirmauja jau ne pirmus metus iš eilės – šią poziciją jam skiria tiek įvairių sričių ekspertai, tiek visuomenė.
Tuo metu bendrame įtakingiausių visuomenininkų sąraše antrąją vietą užima politologas, Geopolitikos ir saugumo studijų centro direktorius Linas Kojala, trečiąją – tinklaraštininkas ir apžvalgininkas Skirmantas Malinauskas.
Ketvirtoje vietoje rikiuojasi paramą Ukrainai renkančios organizacijos „Blue/Yellow“ vadovas Jonas Ohmanas, penktoje – Vilniaus Šv. Juozapo parapijos klebonas kunigas Ričardas Doveika, šeštoje – istorikas Alfredas Bumblauskas, septintoje – mokslininkas, teisininkas Egidijus Kūris.
Aštuntąją vietą užima Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus generalinis direktorius Arūnas Gelūnas, devintąją – komunikacijos specialistas ir tinklaraštininkas Karolis Žukauskas, dešimtąją – operos solistė Asmik Grigorian.
Ekspertų ir visuomenės nuomonės išsiskyrė
Atskiruose ekspertų ir visuomenės sudarytuose įtakingiausių visuomenininkų dešimtukuose esama skirtumų.
Ekspertai į dešimtuką įtraukė Vilniaus arkivyskupą metropolitą Gintarą Grušą, tačiau jame neatsidūrė A. Grigorian.
Tuo metu visuomenė tarp dešimties įtakingiausių visuomenininkų išskyrė režisierę-choreografę, šokio teatro įkūrėją Anželiką Choliną, operos ir teatro režisierę Dalią Ibelhauptaitę, karybos ekspertą Darių Antanaitį ir aktorių bei režisierių Rolandą Kazlą. Visuomenės sudarytame dešimtuke vietos neatsirado E. Kūriui, A. Gelūnui, K. Žukauskui ir A. Grigorian.
Naujienų portalo „Delfi“ užsakymu žurnalas „Reitingai“ liepos 9–rugsėjo 1 dienomis apklausė 1 143 įvairių sričių ekspertus, atstovaujančius vadinamajam šalies elitui.
Visuomenės apklausą liepos 18–25 dienomis atliko rinkos ir visuomenės nuomonės tyrimų bendrovė „Spinter tyrimai“. Joje dalyvavo 1 017 respondentų nuo 18 iki 75 metų.
Apklausų dalyviams buvo pateiktas įtakingiausio asmens apibrėžimas. Juo laikomas žmogus, turintis didžiausią teigiamą arba neigiamą įtaką Lietuvos raidai, visuomenei ir sprendimų priėmėjams.
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