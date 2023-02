Apie konfliktą su Rimkenzo prabilęs ir šiukšle jį išvadinęs Misiūnas: „Jei jis nori, galiu privažiuoti bet kada, kur jam reikia“

Prieš pat filmo premjerą apsižodžiavo Dovydas „Rimkenzo“ Rimkus ir Arnoldas Misiūnas.

Viskas prasidėjo, kuomet D. Rimkus priėjo pasisveikinti su A. Misiūnu ir kiek per familiariai jį apkabino. Netrukus kovotojai kibo vienas kitam į atlapus.

Kiek vėliau apie šį konfliktą socialiniame tinkle prabilo kovotojas Arnoldas Misiūnas.

„Norėčiau pakalbėti apie tai, kas įvyko su Dovydu Rimkumi“, – savo „Instagram“ paskyroje prabilo kovotojas Arnoldas Misiūnas.

„Trumpai ir aiškiai, eilinį sykį... Pragyvenau Klaipėdoje pusantrų metų ir nebuvo jokių konfliktų, ginčų su niekuo, – kalbėjo A.Misiūnas. – Tik išvažiavau į Vilnių – bam. Nepaisant to video, kurį matėte, man labiau nepatiko ir užkliuvo Rimkaus komentarai, jog jis sveikinosi su visai, priėjo prie Misiūno pasisveikinti. Pirmas dalykas, su draugais niekas taip nesisveikina. Jis atėjo, apsikabino per kaklą, pradėjo vos ne smaugti, tampyti. Aš jį pastūmiau, jis mane pastūmė. Jis atšoko į „stoikę“, vos ne „davai, davai kapojamės“. Aš jau atsistojau tarsi muštis, žiūri, jis man į kojas praeidinėja“.

REKLAMA

Misiūnas dar priminė, kad D.Rimkus spėjo „prašauti smūgį iš kojos“.

„Bet net negalvojau, kad kikboksininkas galėtų imtyniauti. Jis sako, kad bijojo mane užmušti, – šypsojosi A.Misiūnas. – O aš manau, kad jis bijojo prasileisti. Ir tiek. Lengviausias būdas – eiti į kojas. Man net keista, jei taip muštis norėjo, tai kodėl jis mane nusimetęs tiesiog mane laikė. Man tiesiog atrodo, kad jis bando padaryti kažkokį šou, nes supranta, kad jo ugnelė eina į apačią. Lengviausias būdas, žinoma, tai padaryti tokioje vietoje kaip filmo premjera. Žinoma, man dėl to yra gėda. Kažkas, galbūt, nenorėjo to matyti. Ir aš to nenorėjau. Gavosi kaip gavosi. Kažkam šou, followeriai yra aukščiau visko. Kai aš augau, buvo kitaip. Jei būdavo konfliktas, nueidavai nuo kamerų, nuo žmonių ir padarai, ką reikia“.

REKLAMA

A.Misiūnui itin nepatiko, kad konfliktas buvo pradėtas prie žmonių, prie kamerų. „Jei kažkas turit filmuota medžiagą, kaip jis prisikabino ir kaip vos neprasileido, ir šoko į tas kojas. Nes tai žeminimas, kad jis yra geresnis tūkstantį kartų už mane... Man asmeniškai jis yra šiukšlė. Buvo šiukšlė ir yra šiukšlė. Net nežinau, ką daugiau pasakyti. Visiems viskas yra aišku. Jei Rimkus nori, galiu bet kada atvažiuoti, kur jam reikia“, – sakė A.Misiūnas.

REKLAMA

Kiek vėliau jis atsakė į gerbėjų klausimus, ar nebuvo gėda dėl R.Namajunas. „Žiūrėkite, nei aš to norėjau, nei aš apie tai galvojau. Bet įvyko kaip įvyko. Aš manau, Rose pati viską supranta taip, kaip turi suprasti. Ji – ne balerina, ne dainininkė, gyvena tą patį kovotojo gyvenimą ir žino, kaip viskas vyksta. Manau, kad visiems viskas tik į gerą gavosi. Aplankiau naujienų portalus – visur apie mūsų konfliktą dalelę, o apie filmą daugiausiai prirašyta. Pasinaudojo mūsų skandalu ir reklamuoja savo filmą, ir tiek. Kaip sakant, p***i vapše“.

REKLAMA

REKLAMA

Primename, kad socialiniuose tinkluose kovotojai ne vieną kartą yra apsižodžiavę.

Žodinis kovotojų konfliktas prasidėjo po D. Rimkaus ir Remigijaus Viršilos kovos 2021-ųjų pavasarį. Tuomet savo įraše socialiniame tinkle „Facebook“ A. Misiūnas išdėstė savo nuomonę.

Apie dabartinį įvykį D. Rimkus prabilo ketvirtadienio popietę.

„Ką noriu pasakyti? Su visais sveikinausi, su visais norėjau gražiai pabendrauti. Ir viskas. Pasisveikinai ir su A. Misiūnu. Norėjau tai padaryti kaip su draugu. Bam, jis ten pradėjo stumdytis, tampyti mano rūbus. Aš jį taip pat pastūmiau – ką jis čia sau leidžia.

REKLAMA

Stovėsenoje esu šimtą kartų geresnis už jį, nenorėjau užmušti žmogaus, todėl nusimečiau jį ant žemės. Kad erelis būtų nugesintas. Po to buvo gėda, nes atrodėme kaip mužikai“, – ketvirtadienį savo komentaru „Instagram“ istorijose apie konfliktą pasidalijo D. Rimkus.

A. Misiūnas kol kas situacijos nekomentavo.

Žiūrėkite Sergėjaus „Kuvaldos“ Maslobojevo kovą ginant pasaulio čempiono titulą „Glory 83“ turnyre per naujos kartos televiziją „Go3“ šį šeštadienį nuo 21.00 val.