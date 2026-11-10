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TV3 naujienos > Žmonės

Ant Irenos Matijošaitienės kapo – 1 jautri detalė: parodė, kaip atrodo

2026-11-10 10:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-10 10:25
Pridėkite kaip šaltinį Google

Praėjus Vėlinėms, kai Lietuvos kapinės dar tebespindi rudens ramybe, o žvakių liepsnelės pamažu vėsta, visuomenės dėmesys vis užsuka į iškilių šalies asmenybių amžinojo poilsio vietas. Viena tokių vietų – Kauno Petrašiūnų kapinių panteonas.

Irena Matijošaitienė (nuotr. BNS, 123rf.com)
GALERIJA (5)

Praėjus Vėlinėms, kai Lietuvos kapinės dar tebespindi rudens ramybe, o žvakių liepsnelės pamažu vėsta, visuomenės dėmesys vis užsuka į iškilių šalies asmenybių amžinojo poilsio vietas. Viena tokių vietų – Kauno Petrašiūnų kapinių panteonas.

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Panteone ilsisi ir buvusi Kauno miesto tarybos narė, Kauno mero Visvaldo Matijošaičio žmona Irena Matijošaitienė (1957–2013).

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(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Irenos Matijošaitienės kapas Petrašiūnų kapinėse

Atminties pėdsakai ir tvarka po didžiųjų švenčių

Žvelgiant į dabartinį kapo vaizdą, pirmiausia krenta į akis išlaikyta švara ir subtili estetika. Nors Vėlinės jau praūžė, kapavietėje vis dar galima pamatyti degančių ar ką tik užgesusių žvakių, kurios liudija, kad artimieji, draugai ir kauniečiai nepaliko šios vietos be dėmesio.

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Antkapis pasižymi solidžiomis, minimalistinėmis formomis, derančiomis prie bendro Petrašiūnų kapinių panteono architektūrinio stiliaus.

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Kapas išlaikytas tvarkingai – aplink kapavietę nėra nukritusių gausių lapų chaoso, viskas kruopščiai nuvalyta. Subtiliai parinkti augalai bei žaluma kuria susikaupimo ir ramybės nuotaiką.

Žvakidės ir akmens elementai sukuria vientisą, solidų kompozicinį vaizdą, atspindintį pagarbą šviesiam velionės atminimui.

Ypatingai jautri detalė – viduryje kapo pastatytas mažas baltas angeliukas.

Gyvenimo ir netekties aidai

I. Matijošaitienės vardas iki šiol išlieka kauniečių atmintyje. Jos netikėta mirtis 2013-ųjų pavasarį po skaudžios nelaimės namuose, Vičiūnuose, sukrėtė visą Lietuvą. Tuomet visa šalis kelias paras sekė medikų kovą už jos gyvybę po nelaimingo atsitikimo namuose.

Šiandien jos kapas Petrašiūnų kapinėse – tai ne tik vieta prisiminti Visvaldo Matijošaičio sutuoktinę bei sūnų Šarūno ir Dainiaus mamą, bet ir ramybės oazė, kurioje laikas tarsi sustoja, o praeities darbai išlieka gyvi žmonių širdyse.

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