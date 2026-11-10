Ant Irenos Matijošaitienės kapo – 1 jautri detalė: parodė, kaip atrodo

Panteone ilsisi ir buvusi Kauno miesto tarybos narė, Kauno mero Visvaldo Matijošaičio žmona Irena Matijošaitienė (1957–2013).
Atminties pėdsakai ir tvarka po didžiųjų švenčių
Žvelgiant į dabartinį kapo vaizdą, pirmiausia krenta į akis išlaikyta švara ir subtili estetika. Nors Vėlinės jau praūžė, kapavietėje vis dar galima pamatyti degančių ar ką tik užgesusių žvakių, kurios liudija, kad artimieji, draugai ir kauniečiai nepaliko šios vietos be dėmesio.
Antkapis pasižymi solidžiomis, minimalistinėmis formomis, derančiomis prie bendro Petrašiūnų kapinių panteono architektūrinio stiliaus.
Kapas išlaikytas tvarkingai – aplink kapavietę nėra nukritusių gausių lapų chaoso, viskas kruopščiai nuvalyta. Subtiliai parinkti augalai bei žaluma kuria susikaupimo ir ramybės nuotaiką.
Žvakidės ir akmens elementai sukuria vientisą, solidų kompozicinį vaizdą, atspindintį pagarbą šviesiam velionės atminimui.
Ypatingai jautri detalė – viduryje kapo pastatytas mažas baltas angeliukas.
Gyvenimo ir netekties aidai
I. Matijošaitienės vardas iki šiol išlieka kauniečių atmintyje. Jos netikėta mirtis 2013-ųjų pavasarį po skaudžios nelaimės namuose, Vičiūnuose, sukrėtė visą Lietuvą. Tuomet visa šalis kelias paras sekė medikų kovą už jos gyvybę po nelaimingo atsitikimo namuose.
Šiandien jos kapas Petrašiūnų kapinėse – tai ne tik vieta prisiminti Visvaldo Matijošaičio sutuoktinę bei sūnų Šarūno ir Dainiaus mamą, bet ir ramybės oazė, kurioje laikas tarsi sustoja, o praeities darbai išlieka gyvi žmonių širdyse.
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