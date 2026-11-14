Andrius Rimiškis parodė jauniausią dukrą Salomėją: „Tėtės kopija“

Nuotrauka su jauniausia ir vyresnėle dukromis atlikėjas pasidalijo socialiniuose tinkluose, ja sutiko pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.
Panašumas – stulbinantis
Kadre užfiksuota jautri akimirka – Andrius laiko jauniausią dukrelę Salomėją rankose, o prie jo peties glaudžiasi kita dukra.
Prie nuotraukos jis rašė:
„Šilumos ir meilės apsuptyje...“
Netrukus žmonės Facebook platformoje ėmė komentuoti – negailėjo gražių žodžių šeimynai ir pastebėjimų, kokia dukra panaši į tėtį. Internautai rašė:
- „Gražūs, laimingi tėvai – laimingi vaikai.“
- „Į tetuką panašios gražuolytės.“
- „Tėtės kopija.“
- „Kokie visi panašūs.“
- „Koks grožis.“
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