Garsaus Lietuvos dainininko šeimoje – bankrotas

Portalas „Vakarų ekspresas“ skelbia, kad Klaipėdos apylinkės teismas iškėlė fizinio asmens bankroto bylą dainininko A. Rimiškio sutuoktinei Vaidai.
Vaidą Rimiškienę pasiekė nemalonumai
Moteris teismui nurodė turinti 31,5 tūkst. eurų skolų, kurias daugiausia lėmė anksčiau su banku sudaryta paskolos sutartis.
Teismo duomenimis, dėl nedidelių pajamų ir turto, kurio vertė padengtų finansinius įsipareigojimus, stokos ji negali atsiskaityti su kreditoriais.
Primename, kad finansinių sunkumų anksčiau teko patirti ir A. Rimiškiui.
Po pergalės realybės šou „Kelias į žvaigždes“ atlikėjas laimėtus 100 tūkst. litų investavo į statybų verslą, tačiau 2008-aisiais prasidėjusi ekonominė krizė jį sužlugdė.