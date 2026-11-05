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Andrius Rimiškis viešai kreipėsi į žmoną Vaidą: „Žinau viena...“

2026-11-05 16:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-05 16:55
Pridėkite kaip šaltinį Google

Atlikėjo Andriaus Rimiškio žmona Vaida Rimiškienė lapkričio 5-ąją mini gimtadienį, kurį šiemet pasitinka jau būdama trijų dukrų mama. Šia proga į ją viešai kreipėsi ir sutuoktinis, pasidalijęs meilės ir šilumos kupinais žodžiais. 

Atlikėjo Andriaus Rimiškio žmona Vaida Rimiškienė lapkričio 5-ąją mini gimtadienį, kurį šiemet pasitinka jau būdama trijų dukrų mama. Šia proga į ją viešai kreipėsi ir sutuoktinis, pasidalijęs meilės ir šilumos kupinais žodžiais. 

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Žmonai Vaidai minint gimtadienį, A. Rimiškis socialiniame tinkle „Facebook“ pasidalijo bendra jų nuotrauka ir jautriu sveikinimu. 

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FOTOGALERIJA. Andrius Rimiškis su šeima

Andrius Rimiškis kreipėsi į žmoną

„Su Tavo diena, mano Didžiausia Gyvenimo Vertybe. 

Tiek daug pasakytų ir dar daugiau nepasakytų žodžių, tiek išgyventų ir dar nepatirtų akimirkų, kai pagalvoju apie Tave...

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Žinau viena – esu labai laimingas ir stiprus, nes turiu Tave šalia. Tu esi ramybė, stiprybė, didžiausias džiaugsmas ir, žinoma, nuostabus Žmogus! 

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Siunčiu Tau visą savo Meilę ir tokį Stiprų Apkabinimą, kad net per vandenyną turėtum pajusti! 

Su Gimtadieniu!“ – rašė A. Rimiškis.

Primename, kad naujienų portalui tv3.lt Vaida Rimiškienė atvirai papasakojo apie pasikeitusį gyvenimą gimus trečiajai dukrai ir šeimos verslą.

Pradėdama pokalbį apie šventę, pašnekovė šyptelėjo, kad didelės puotos kelti neketina: „Didelių šventės planų kol kas neturime. Galbūt susibursime su pačiais artimiausiais, simboliškai pavakarieniausime, pabūsime kartu ir jaukiai paminėsime dar vieną gražų gyvenimo skaičių.

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O dėl vyro ruošiamos staigmenos… Jeigu tokia ir būtų, tikiuosi, kad jis sugebės ją išlaikyti paslaptyje. Juk jeigu jau žinočiau, tai kokia čia būtų staigmena?“

Paklausta, kokie jai buvo praėję metai, V. Rimiškienė neslėpė, kad šeimai jie tapo ypatingi – į jų gyvenimą atkeliavo trečioji dukra Salomėja, atnešusi daugybę naujų emocijų.

„Džiaugiuosi galėdama pasakyti, kad kiekvieni metai yra savaip įdomūs, kupini naujų patirčių, iššūkių ir atradimų. Būtent tokie, buvo ir šie. Netrūko nei darbų, nei įvairių potyrių, nei gražių akimirkų.

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Tačiau labiausiai, šie metai mūsų šeimai ypatingi, nes į mūsų gyvenimą atkeliavo mažoji Salomėja. Šis įvykis suteikė tiek daug naujų emocijų, meilės ir džiaugsmo, kad, rodos, jokiais žodžiais to neįmanoma nusakyti. Tai jausmas, kurį reikia tiesiog išgyventi ir branginti“, – šyptelėjo ji.

Tęsdama pokalbį apie daugiavaikės mamos kasdienybę, Vaida prasitarė, kaip sekasi auginti tris dukras ir spėti pasirūpinti šeima bei rasti laiko sau.

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„Oi, trys nuostabios dukrytės. Net negaliu pasakyti, kad reikėjo kažkaip ypatingai priprasti. Atrodo, viskas įvyko taip natūraliai – tiesiog mūsų merginų komanda padidėjo.

Namuose netrūksta judesio, veiklos, juoko, emocijų ir, žinoma, šurmulio. Kiekviena dukra turi savo charakterį, savo norus ir savo pasaulį, todėl gyvenimas tikrai nenuobodus. Kartais atrodo, kad viskas vyksta vienu metu, bet būtent iš to ir susideda mūsų kasdienybė. Gyvenimas tiesiog verda!

O laiko sau… Prisipažinsiu, jo specialiai neskaičiuoju ir labai neieškau, nes tuomet turbūt tektų pripažinti, kad jo gerokai trūksta. Paroje norėtųsi bent kelių papildomų valandų. Tačiau tikiu, kad viskam ateina savas laikas, o dabar džiaugiuosi tuo, ką turiu – savo šeima ir mūsų pilnais gyvenimo namais“, – atviravo moteris.

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