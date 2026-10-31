Andriaus Rimiškio žmona Vaida atsivėrė apie pokyčius šeimoje: „Tas jausmas...“

Naujienų portalui tv3.lt Vaida Rimiškienė atvirai papasakojo apie pasikeitusį gyvenimą gimus trečiajai dukrai ir šeimos verslą.
Prabėgę metai ir gimimo diena
Pradėdama pokalbį apie laukiamą šventę, pašnekovė šyptelėjo, kad didelės puotos kelti neketina: „Didelių šventės planų kol kas neturime. Galbūt susibursime su pačiais artimiausiais, simboliškai pavakarieniausime, pabūsime kartu ir jaukiai paminėsime dar vieną gražų gyvenimo skaičių.
O dėl vyro ruošiamos staigmenos… Jeigu tokia ir būtų, tikiuosi, kad jis sugebės ją išlaikyti paslaptyje. Juk jeigu jau žinočiau, tai kokia čia būtų staigmena?“
Paklausta, kokie jai buvo praėję metai, V. Rimiškienė neslėpė, kad šeimai jie tapo ypatingi – į jų gyvenimą atkeliavo trečioji dukra Salomėja, atnešusi daugybę naujų emocijų.
„Džiaugiuosi galėdama pasakyti, kad kiekvieni metai yra savaip įdomūs, kupini naujų patirčių, iššūkių ir atradimų. Būtent tokie, buvo ir šie. Netrūko nei darbų, nei įvairių potyrių, nei gražių akimirkų.
Tačiau labiausiai, šie metai mūsų šeimai ypatingi, nes į mūsų gyvenimą atkeliavo mažoji Salomėja. Šis įvykis suteikė tiek daug naujų emocijų, meilės ir džiaugsmo, kad, rodos, jokiais žodžiais to neįmanoma nusakyti. Tai jausmas, kurį reikia tiesiog išgyventi ir branginti“, – šyptelėjo ji.
Tęsdama pokalbį apie daugiavaikės mamos kasdienybę, Vaida prasitarė, kaip sekasi auginti tris dukras ir spėti pasirūpinti šeima bei rasti laiko sau.
„Oi, trys nuostabios dukrytės. Net negaliu pasakyti, kad reikėjo kažkaip ypatingai priprasti. Atrodo, viskas įvyko taip natūraliai – tiesiog mūsų merginų komanda padidėjo.
Namuose netrūksta judesio, veiklos, juoko, emocijų ir, žinoma, šurmulio. Kiekviena dukra turi savo charakterį, savo norus ir savo pasaulį, todėl gyvenimas tikrai nenuobodus. Kartais atrodo, kad viskas vyksta vienu metu, bet būtent iš to ir susideda mūsų kasdienybė. Gyvenimas tiesiog verda!
O laiko sau… Prisipažinsiu, jo specialiai neskaičiuoju ir labai neieškau, nes tuomet turbūt tektų pripažinti, kad jo gerokai trūksta. Paroje norėtųsi bent kelių papildomų valandų. Tačiau tikiu, kad viskam ateina savas laikas, o dabar džiaugiuosi tuo, ką turiu – savo šeima ir mūsų pilnais gyvenimo namais“, – atviravo moteris.
Pasikeitusi kasdienybė ir šeimos verslas
Kalbėdama apie kartu su vyru plėtojamą drabužių verslą, Vaida tikino, kad trečiosios dukros gimimas paskatino kiek sulėtinti tempą, daugiau apgalvoti ateities planus:
„Salomėjos gimimas mus šiek tiek privertė stabtelėti, bet tikrai ne sustoti. Atsirado daugiau laiko pamąstyti apie tolimesnius žingsnius, verslo plėtrą ir tai, kur norime judėti toliau.
Atrodo, kad kartu su šiuo nauju gyvenimo etapu atėjo ir daugiau brandos – mažiau skubėjimo, daugiau aiškumo, konkrečių minčių bei idėjų, kurias dabar belieka paversti realybe. Norisi ne tik kurti, bet ir priimti apgalvotus, ilgalaikę vertę kuriančius sprendimus.
Žinoma, kol Salomėja dar paaugs, kai kurie darbai vyksta šiek tiek lėčiau, tačiau į tai žiūriu pozityviai. Kartais sulėtėjęs tempas leidžia pamatyti daugiau ir geriau suprasti, ko iš tiesų nori. Tikiu, kad šis etapas bus tik į naudą mūsų šeimai ir „ANVARI“ ateities projektams. Juk svarbu ne vien tai, kaip greitai eini į priekį, bet ir kokį pagrindą kuri ateičiai.“
Šeimos ir verslo derinimas Vaidos kasdienybėje reikalauja nemažai planavimo, gebėjimo greitai reaguoti į netikėtas situacijas ir nuolat ieškoti aukso vidurio.
„Man atrodo, kuo daugiau veiklos, tuo daugiau ir galimybių. Kai atsakomybių daugėja, tiesiog išmoksti geriau planuoti savo laiką – kartais viską apgalvoji iš anksto, o kartais tenka pasikliauti intuicija ir greitai reaguoti į situacijas. Gyvenimas nestovi vietoje, todėl ir mes turime judėti pirmyn, spręsti iškilusius klausimus ir ieškoti geriausių sprendimų.
Man labai svarbu turėti tikslą ir žinoti, kur link einu. O pusiausvyra… Na, gyvenime tikrai netrūksta nei bangų, nei siūbavimo, ir turbūt jų niekada visiškai neišvengsime. Svarbiausia išmokti prie jų prisitaikyti, neprarasti savo krypties ir, žinoma, nepamiršti savęs.
Laiko sau kartais norėtųsi daugiau, bet suprantu, kad jis nebūtinai turi būti ilgas – kartais užtenka ir nedidelės akimirkos, kad galėtum atsikvėpti ir vėl kibti į darbus. Galiausiai visur reikia balanso: šeimoje, versle ir asmeniniame gyvenime. Nors prisipažinsiu – kartais tą balansą rasti lengviau nei išlaikyti“, – atviravo ji.
Pasak moters, trečiosios dukros gimimas pakeitė požiūrį ir į motinystę – sukaupta patirtis ir branda leidžia į kasdienius rūpesčius žvelgti ramiau, o motinystės džiaugsmus ji kaskart atranda iš naujo:
„Gimus trečiajai dukrytei, pasikeitė ne tik mūsų kasdienybė, bet ir požiūris į motinystę. Manau, su metais ir patirtimi ateina tam tikra branda, kuri leidžia į daugelį dalykų žvelgti ramiau, paprasčiau ir su didesniu pasitikėjimu savimi.
Tai, kas anksčiau galbūt keldavo daugiau klausimų ar nerimo, šiandien atrodo daug paprasčiau. Kasdieniai rūpesčiai, įvairios situacijos ir netikėtumai priimami lengviau, o gražios akimirkos tarsi savaime atranda dar daugiau vietos mūsų gyvenime.
Žinoma, kiekviena dukrytė ir kiekvienas motinystės etapas yra skirtingi. Atrodo, jau turi patirties, jau žinai tiek daug, bet kartu vėl atrandi kažką naujo. Ir tas motinystės jausmas… Jis kaskart vis kitoks, savaip žavingas ir ypatingas. Turbūt tai vienas gražiausių gyvenimo jausmų, kurio neįmanoma nei pakartoti, nei iki galo apsakyti žodžiais.“