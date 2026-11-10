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TV3 naujienos > Žmonės > TV

Andrius Rimiškis nemėgsta šio populiaraus patiekalo: „Nelabai...“

2026-11-10 19:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-10 19:55
Pridėkite kaip šaltinį Google

TV3 televizijos laidoje „Žvaigždžių žvaigždutės“ žymūs Lietuvos žmonės suvienija jėgas su savo vaikais. Kas vienas kitą pažįsta geriau – žvaigždė ar jos žvaigždutė?

TV3 televizijos laidoje „Žvaigždžių žvaigždutės“ žymūs Lietuvos žmonės suvienija jėgas su savo vaikais. Kas vienas kitą pažįsta geriau – žvaigždė ar jos žvaigždutė?

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Laidoje varžėsi trys žymių Lietuvos žmonių poros: dainininkas Andrius Rimiškis su dukra Andrėja, aktorė Skaistė Vievesė su sūnumi Vėju ir „KK2 savaitės“ bei renginių vedėjas Domininkas Ramonas su sūnumi Dovydu. 

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FOTOGALERIJA. Laida „Žvaigždžių žvaigždutės“

Pirmojoje laidos užduotyje vaikams būna užduotas klausimas. Tėvai turi atsakyti, ką galėjo pasakyti jų vaikas. A. Rimiškiui buvo užduotas klausimas: 

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Kaip tėtis elgiasi, kai pats pagamina neskanų maistą? 

Dar prieš išgirsdamas galimus atsakymo variantus A. Rimiškis nustebo, kad toks klausimas išvis egzistuoja: 

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„Aš neskanų maistą gaminu? Turiu tam tikrus patiekalus, kuriuos dažnai gaminu. Įvairūs patiekalai: salotos, kepsniai, balandėliai, plovas. Pats bulvių nelabai mėgstu, bet bulvių plokštainius kepu ir taip toliau. Man virtuvė yra išsiliejimas. Gali būti, kad kartais išsilieju per daug ir neskaniai padarau“, – juokėsi A. Rimiškis.

Tarp galimų atsakymų buvo šie variantai: 

  • Ragaudamas susiraukia 
  • Iš karto išmeta ir niekam neduoda 
  • Pats pakomentuoja, kad neskanus 
  • Vis tiek liepia visiems valgyti 

„Dažniausiai taip ir būna – pats komentuoju. Iš pradžių visus nuteikiu, kad bus neskanu, o tada kiti man sako, kad yra skanu. Šeimyninė dvasia tokia, kad nori paguosti“, – sakė atlikėjas.

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Kokį atsakymą pasirinko Andrius ir ar jis buvo teisus, sužinokite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.

O taip pat laidoje A. Rimiškis atskleidė, kad yra vienas populiarus patiekalas, kurio jis nemėgsta, o Andrėja – tiesiog dievina. Reikėjo rinktis tarp šašlykų, kotletų ir makaronų. Pasirodo, kad A. Rimiškis nėra makaronų mėgėjas.

Daugiau smagių akimirkų – laidoje „Žvaigždžių žvaigždutės“.

O VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:   

    

Laidą „Žvaigždžių žvaigždutės“ žiūrėkite antradieniais 20 val. per TV3 televiziją. 

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Žvaigždžių žvaigždutės“. 

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