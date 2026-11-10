Andrius Rimiškis nemėgsta šio populiaraus patiekalo: „Nelabai...“

Laidoje varžėsi trys žymių Lietuvos žmonių poros: dainininkas Andrius Rimiškis su dukra Andrėja, aktorė Skaistė Vievesė su sūnumi Vėju ir „KK2 savaitės“ bei renginių vedėjas Domininkas Ramonas su sūnumi Dovydu.
Pirmojoje laidos užduotyje vaikams būna užduotas klausimas. Tėvai turi atsakyti, ką galėjo pasakyti jų vaikas. A. Rimiškiui buvo užduotas klausimas:
Kaip tėtis elgiasi, kai pats pagamina neskanų maistą?
Dar prieš išgirsdamas galimus atsakymo variantus A. Rimiškis nustebo, kad toks klausimas išvis egzistuoja:
„Aš neskanų maistą gaminu? Turiu tam tikrus patiekalus, kuriuos dažnai gaminu. Įvairūs patiekalai: salotos, kepsniai, balandėliai, plovas. Pats bulvių nelabai mėgstu, bet bulvių plokštainius kepu ir taip toliau. Man virtuvė yra išsiliejimas. Gali būti, kad kartais išsilieju per daug ir neskaniai padarau“, – juokėsi A. Rimiškis.
Tarp galimų atsakymų buvo šie variantai:
- Ragaudamas susiraukia
- Iš karto išmeta ir niekam neduoda
- Pats pakomentuoja, kad neskanus
- Vis tiek liepia visiems valgyti
„Dažniausiai taip ir būna – pats komentuoju. Iš pradžių visus nuteikiu, kad bus neskanu, o tada kiti man sako, kad yra skanu. Šeimyninė dvasia tokia, kad nori paguosti“, – sakė atlikėjas.
Kokį atsakymą pasirinko Andrius ir ar jis buvo teisus, sužinokite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.
O taip pat laidoje A. Rimiškis atskleidė, kad yra vienas populiarus patiekalas, kurio jis nemėgsta, o Andrėja – tiesiog dievina. Reikėjo rinktis tarp šašlykų, kotletų ir makaronų. Pasirodo, kad A. Rimiškis nėra makaronų mėgėjas.
Daugiau smagių akimirkų – laidoje „Žvaigždžių žvaigždutės“.
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Laidą „Žvaigždžių žvaigždutės“ žiūrėkite antradieniais 20 val. per TV3 televiziją.
Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Žvaigždžių žvaigždutės“.
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