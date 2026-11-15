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TV3 naujienos > Žmonės

Andrius Kandelis su šeima turi progą švęsti: „Visada prisimink...“

2026-11-15 16:05 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-15 16:05
Pridėkite kaip šaltinį Google

Lapkričio 15-oji garsaus šokėjo Andriaus Kandelio gyvenime – džiugesio pilna dieną. Būtent šią dieną pasaulį išvydo jo mylima dukra Ditė.

Lapkričio 15-oji garsaus šokėjo Andriaus Kandelio gyvenime – džiugesio pilna dieną. Būtent šią dieną pasaulį išvydo jo mylima dukra Ditė.

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Šiandien jai sukako 15 metų.

(24 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Andriaus Kandelio asmeninis archyvas

Skyrė jautrius žodžius

Šia proga vyras socialiniame tinkle Instagram pasidalijo jautriomis akimirkomis bei skyrė jai meilės kupinus žodžius. Įrašu jis sutiko pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

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Kartu su mylimąja Donalda jis dukrą sveikino:

„15-UOJU GIMTADIENIU, MANO PRINCESE!

Atrodo, dar vakar pirmą kartą laikiau Tave ant rankų, o šiandien Tau jau 15 metų… Kaip greitai bėga laikas!

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Tu augi, gražėji, tampi nuostabia mergina, bet mūsų širdyje visada liksi mažoji princesė. Linkime Tau begalinės laimės, gražių svajonių ir šypsenos, kuri niekada nedingtų nuo Tavo veido. Kad ir kiek Tau būtų metų, visada prisimink – mes būsime šalia, Tavimi didžiuosimės ir mylėsime Tave visa širdimi!

Su gimtadieniu, brangiausia dukryte!

LOVE YOU FOREVER!

Tavo Tėtis ir Donalda.“

 

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