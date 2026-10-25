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Andrius Kandelis paviešino, kaip atrodė prieš atsikratydamas 23 kilogramų: pokyčiai stulbinantys

2026-10-25 14:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-25 14:00
Pridėkite kaip šaltinį Google

Šokėjas, šokių studijos „Kandela“ vadovas Andrius Kandelis kaip reikiant nustebino pasidalindamas, kaip pasikeitė per pastarąjį laiką.

Šokėjas, šokių studijos „Kandela“ vadovas Andrius Kandelis kaip reikiant nustebino pasidalindamas, kaip pasikeitė per pastarąjį laiką.

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Socialiniame tinkle „Facebook“ A. Kandelis pasidalijo įrašu, kuriame pademonstravo pasikeitusią išvaizdą. Šiuo įrašu jis sutiko pasidalyti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

(16 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Andrius Kandelis ir jo mylimoji Donalda

Parodė pokyčius

Pasirodo, vyras atsikratė kiek daugiau nei 23 kilogramų ir dabar džiaugiasi ištreniruotu kūnu bei puikia savijauta.

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„Before and After (liet. prieš ir po)

Sportas, geras maistas ir nuostabi mylima moteris šalia – Donalda Simonovienė“, – brūkštelėjo vyras.

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Primename, kad kiek anksčiau A. Kandelis naujienų portalui tv3.lt atskleidė, kaip pavyko atsikratyti nereikalingo svorio.

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„Pavargau save tokį matyti. Jaučiau, kaip tuo pačiu mažėja ir mano fizinis aktyvumas, kuris būtinas treniruojant vaikus. Todėl nusprendžiau imtis atitinkamų priemonė ir keisti tam tikrus mitybos įpročius“, – savo pradžią svorio metimo kelionėje prisiminė jis.

Pradžioje – sunkumai ir iššūkiai 

Andriaus teigimu, pirmas žingsnis, kurio jis ėmėsi, buvo tiesiog mėginimas valgyti mažiau. Tačiau jis greitai pastebėjo, kad tai daryti – labai sunku.

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„Todėl galiausiai ryžausi kreiptis į gydytoją-dietologą ir prašyti pagalbos bei patarimo“, – atskleidė jis.

Andrius Kandelis (nuotr. asm. archyvo)

Šokėjas neslepia, kad net ir tuomet iš pradžių rezultatas netenkino – norėjosi, kad svoris kristų greičiau. Tačiau po kurio laiko jis pastebėjo, kad kilogramai ėmė tirpti. 

„Tam prireikė pusmečio. Pradžia buvo išties nelengva, nes turėjau planuoti dažnesnius valgymus, suderinti tam tikro kaloringumo dietą bei stebėti suvalgomų baltymų kiekį.

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Taip pat naudoju ir tam tikrus maisto papildus, kurie prisidėjo prie svorio kritimo. Galbūt kitiems reikėtų derinti ir fizinį aktyvumą, bet man šiuo atveju pasisekė, nes sportuoju pakankamai“, – savo patirtimi dalijosi šokių studijos vadovas.

Prisidėjo ir mylimoji Donalda

Andriaus teigimu, sunkiausia šiame kelyje buvo tol, kol neatsirado nauji valgymo įpročiai. 

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„Patikėkite manimi, keisti įpročius – be galo sunku. Didžiausią motyvaciją pajutau tuomet, kai svoris pradėjo kristi“, – tikino jis.

Andrius Kandelis (nuotr. asm. archyvo)

Šiandien Andrius šypsosi – jaučiasi puikiai ir tikisi, kad jam pavyks išlaikyti dabartinį svorį. Tiesa, kalbėdamas apie tai vyras pridūrė, kad prie jo geros bendros būsenos nemažai prisidėjo ir mylimoji Donalda Simonovienė.

„Ji puikiai gamina, moka derinti maisto patiekalus ir džiaugiasi, kad mūsų valgymo įpročiai pagaliau stipriai supanašėjo“, – šyptelėjo A. Kandelis.

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