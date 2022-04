Akį praradęs Marius Povilas Elijas Martynenko – apie kankinantį skausmą ir gyvenimą po netekties

Vyras apie dešiniosios akies praradimą pirmą kartą atskleidė tinklalaidėje „Vykėliai“ su Artūru Sakalausku.

„Praradau dešniąją akį. <..> Dabar sėdžiu su akiniais, nes vaizdas nėra gražus. Kol aš sulauksiu akies raiščio, keliaujančio iš Sasekso, man atrodo, arba protezo, tai dar turbūt vieną ar dvi laidas pasėdėsiu su akiniais“, – kalbėjo aktorius.

„Kai akių ligų klinikoje, dar iki pradedant akiai reaguoti į bet kokį gydymą, pasakė, kad gali tekti ją šalinti, aš iš pradžių pagalvojau: „O ne, tai viena iš mėgstamiausių mano akių!“ Po to, aš pradėjau googlinti protezus. Ir buvo visai fainų protezų“, – pasakojo Elijas.

Portalui tv3.lt vyras plačiau papasakojo apie situaciją ir atskleidė, kad viskas prasidėjo nuo paprastos infekcijos, kuri peraugo į rimtą bėdą.

„Žinia užklupo visai netikėtai. Viskas prasidėjo nuo to, kad sūnus darželyje užsikrėtė konjunktyvitu, o aš užsikrėčiau nuo jo. Tada prie vienos akies po šio uždegimo prikibo neaiški infekcija. Gydytojai ilgai bandė išsaugoti akį – teko gerti antibiotikus, taip pat leido į akį hormoninius vaistus ir „siurbiau“ į save lašelines su vaistais.

Po maždaug keturių savaičių niekas negelbėjo ir tam, kad nekiltų grėsmė likusiai sveikai akiai teko pašalinti negaluojančią“, – pasakoja vyras.

Į akį įsimetusi infekcija padidino akies skysčių spaudimą. Dėl jo vyras kentėjo nuo neapsakomų skausmų – kaip sako ji pats, tada jautėsi ne kaip žmogus, o tarsi kankinamas padarėlis.

„Tas minėtas keturias savaites kol kankinausi su infekcija jutau didžiulį jokiais vaistais nenumalšinamą skausmą. Tai buvo išties fundamentalus potyris. Paprastai akies spaudimas turėtų neviršyti 20 mm Hg. Vienu metu manasis buvo 70. Toks nuolatinis skausmas priveda iki būvio, kuriame apsiriboji tik esminėmis funkcijomis.

Esi labiau kaip nuolat kankinamas gyvūnas, o ne žmogus. Buvo sunkoka rūpintis vaikais ir savim pačiu“, – apie savo padėtį atvirauja jis.

Į situaciją žvelgia su humoru

Anot vyro, prisitaikyti prie naujo pasaulio „pro vieną akį“ nebuvo taip sudėtinga, tačiau iškilo ir įvairių iššūkių.

„Puikiai prisitaikau. Dabar matau perpus mažiau blogio pasaulyje nei anksčiau. O iš tikrųjų kyla šiek tiek sunkumų, bet jie minimalūs. Turiu daugybę dalykų, už kuriuos galiu kasdien dėkoti. Kad ir mano du sūnūs. Juos augindamas supratau, kad tėvas gali sirgti, bet niekada negali sirgti stipriau už vaiką. Niekada negali sirgti taip, kad nepasirūpintum savo stebuklais. Tai labai padeda“, – optimizmu dalijasi Elijas.

Aktorius, kalbėdamas apie sudėtingus dalykus, dažnai nestokoja humoro. Atrodo, kad tokie dalykai jo visai nepalaužia – štai ir kalbėdamas apie skausmą, akies operaciją jis vis įterpia po juokelį. Pasiteiravus, ar humoras padeda susitaikyti su esama situacija, Elijas sako jį naudojantis žvelgdamas į gyvenimą.

„Aš nesakyčiau, kad man reiktų susitaikyti [su situacija]. Tiesiog yra ta situacija ir joje esu aš. Man dažnai šis gyvenimas atrodo (absurdiškai) juokingas. Dažnai jis man atrodo nuostabus iki sielos gelmių. Kartais atrodo, kad juokas yra vienintelė adekvati reakcija į tai kas vyksta, – atvirauja jis. – Jei nemokėčiau juoktis iš savęs, gyvenimo ir kitų, manau, kad išprotėčiau arba jau seniai būčiau nustojęs gyventi.“

Net ir prieš pačią akies operaciją aktorius patyrė daug nelengvų dalykų. Per savo gyvenimą jis daugiau nei 10 kartų susidūrė su mirtimi – dėl cukrinio diabeto paniro į komą, bandė atimti savo gyvybę, kurį laiką praleido vienuolyne. Apie savo patirtis jis kalba viešai, daugelį jų yra aprašęs pats. „Daugelį tų patirčių esu aprašęs knygoje, per daug nesiplėtosiu. Manau, kad žmogaus susidūrimai su mirtimi ir gyvybe yra labiausiai sukrečiantys dalykai gyvenime. Kas per juos nutinka – tai tik žmogaus ir visatos ar dievo reikalas. Man visi tie kartai buvo itin prasmingi.

Dėl to naujos knygos pavadinimui pasirinkau tą skaičių – „Kaip Tau – už €16“ Nes iš viso suskaičiavus buvau šešiolika kartų arti mirties. Pavadinimas knygai kilo iš pradžių kaip vienas variantų juodraščiuose, bet paskui lipte prilipo“, – kalba jis.

Todėl dabar, praradus akį, vyrui teko pristaikyti prie naujo gyvenimo – išvaizdos, operacijos sukeltų nepatogumų.

„Teko ilgokai vaikščioti su akiniais nuo saulės. Tai menkas trukdis, kiek labiau dirginęs vakarais. Aišku, šiek tiek pasikeitė ir mano išvaizda, bet jau spėjau prie to priprasti. Artimieji labai mane palaikė ir jaučiau didžiulį rūpestį bei meilę iš jų“, – šypteli pašnekovas.

Pirmą kartą užsiminęs apie akies operaciją, aktorius teigė, kad galimybių paeksperimentuoti su įvaizdžiu dabar gan daug.

„Jau dabar galiu nusiimti akinius. Turiu vieną rudą ir vieną mėlyną akį. Ateityje planuoju ilgą plastinių operacijų ciklą, kurio pabaigoje tapsiu visiškai panašus į Sibiro haskį – šunų veislę, kuri dažnai pasižymi heterochromija (skirtingomis akimis). Juokauju! – šypsosi jis. – Iš tiesų tai laukiu ir paštu keliaujančio pirato akies raiščio. Dar paeksperimentuosiu su įvaizdžiu.“

Visi norintys daugiau sužinoti apie Eliją, jo knygą galite rasti čia:

https://appy.lt/preke/kaip-tau-uz16

Pasiklausyti Elijo ir Arūno Sakalausko pokalbių galite čia:

https://www.youtube.com/c/pasikalbejimai/videos