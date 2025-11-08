Agnė – apie Radžio išsakytas kalbas apie ją ir jų santykius: „Ginčai jau kito lygio“

Naujienų portalui tv3.lt Agnė Petravičienė atvirai prakalbo apie Radžį ir jų santykius.
Sureagavo į kalbas
„Ten niekas nebuvo suvaidinta, mane tiesiog nervuodavo. Dabar dar irgi būna užknisa, bet ji tai žino ir tuo naudojasi. Kartais norėdavau prieit ją papurtyt, nes tiek davesdavo“, – tokias mintis išdėstė Radži interviu metu.
Naujienų portalui tv3.lt susisiekus su Agne, moteris išreiškė savo poziciją: „Radžio interviu galiu greitai apversti aukštyn kojomis – gerąja prasme. Mes pirmą kartą susitikome kirpykloje, ir jis paklausė mano vardo. Aš mandriai atsakiau: „O koks tavo reikalas?“ Tai vyko prie kitų būsimų dalyvių. Į mano atsakymą jis sureagavo taip: „Oi... kaip ji man patinka, koks tavo tembras...“
Kas liečia šou – visa Lietuva stebėjo, kad ne aš viena, o mes abu vienas kitą nervuodavome ir lygiagrečiai draugaudavome. Būdavo dienų, kai jis prisikabina nei iš šio, nei iš to: tai laidus man iš pianino traukydavo, kad negročiau, tai sakydavo, kad man jau bus šakės, o paskui – duona dalindavosi. Kitiems sakydavo: „Ko jūs prie tos Agnės prisiknisot?“, o kai žliumbdavau – guosdavo.“
Radžio ir Agnės santykiai – kaip amerikietiški kalneliai.
„Šita bendravimo forma – kaip užburtas ratas, kuris nesibaigia niekaip... Mes ir dabar kartais apsipjauname, o paskui – bac – ir lipam į laivą dainos filmuot, abu patenkinti. Mums abiems patinka toks stilius – jis pasiteisino per 20 metų. Jeigu mes niekada nepasibartume ir viskas būtų tik gražiai, nei vienam nebūtų įdomu – bendravimas išsikvėptų, taptų monotoniškai nuobodus ir galiausiai nutrūktų. Manau, ryšys išliko vien dėl to, kad turim vieną bendrą charakterio bruožą – „įjungti elektros pastotę“, o paskui plikom rankom patraukyti laidus iš jos. Sukrečiantis adrenalinas, kuris „pamaitina“ abu.
O kiek kartų abu per tuos 20 metų esam atsisveikinę! Gal žmonės tiek kartų net nėra pasisveikinę. Tik dabar, aišku, ginčijamės jau kitaip – niekas mūsų nestebi, o mes niekam nesigiriam savo „žygdarbiais“, jei taip nutinka. Ginčai jau kito lygio, taip sakant. Dabar jau žinokit – jei ir susipyksim, žurnalistams nebėgsim skųstis, nes atsirado „bendra“ gėda. Gi niekas nepatikės ir tik juoksis“, – sakė ji.
Pašnekovė neslėpė, kad Radžio interviu įžvelgia ir neatitikimų: „Nežinau, gal tas Radžio interviu iškarpytas, nes tai, ką išgirdau, – gan toli nuo tiesos. Taip, būdavo, kad vienas su kitu taip susiimam, kad baisu – tikrai norėdavosi vos ne muštis, yra tekę beveik apsistumdyti. Bet tai buvo abipusiai, o ne taip, kad aš čia, matai, atėjau į šou ir pradėjau Radži nervuot ar trukdyti, o jis – tik dainuot. Juk tai netiesa. Jis mane visada mėgo – kaip žmogų. O kadangi aš buvau „nepaklusni“ ir dažnai nenusileisdavau, iš to ir kildavo absurdiškiausios situacijos. Ir dar – aš buvau paskutinė, kuri pasirašė sutartį. Ilgai galvojau – sėdėjome trise: aš, Radži ir Simona. Radži matė, kad delsiu, ir sako: „Rašykis, rašykis, mums bus linksma.“ Ir aš pasirašiau. Ir jis buvo teisus – ne tik mums buvo linksma, bet ir visai Lietuvai, ir iki šiol.“
Agnė šyptelėjo, kad galbūt Radžio ištarti žodžiai turi gilesnę prasmę. „Nesvarbu, ką jis sakė – žinote, Radžiui visada patiko sakyti, kad aš jį nervuoju. Na, gal čia toks vyriškas būdas pasakyti, kad „ji mane išmuša iš vėžių“. Bet man atrodo, kad kai žmogus sako „nervuoja“, dažniausiai reiškia, kad jam smalsu“, – savo įžvalgomis dalijosi ji.
Realybės šou „Kelias į žvaigždes“ dalyvė pasakojo, kad scenos grandas nėra linkęs atvirauti, todėl interviu metu jis išlipo iš komforto zonos: „Taip, mes buvome, ir manau, vis dar esame stiprus duetas scenoje.
Aš džiaugiuosi, kad jis mane pripažino savo moterimi scenoje. Radži nėra linkęs atvirauti apskritai, ir tai nėra blogai – šįkart jis net truputį išėjo iš savo komforto zonos. Bet manau, mes duetas labiau ne kaip dainininkai, o kaip dvi stiprios asmenybės, kurios šalia viena kitos sukuria labai stiprią energetiką, persiduodančią žiūrovui.
Man atrodo, kad visiems jau nebesvarbu, ką bedainuotume – kad ir „ABC“ – jie tiesiog laukia pamatyti mus kartu ir tikisi, kad ką nors iškrėsime. Ir mums tai dažniausiai pavyksta be pastangų. Ir jei Radži po 20 metų vis dar prisimena, kaip aš jį „nervavau“ – vadinasi, aš buvau ir esu ta vienintelė privilegijuota, kuriai įteikta „auksinė kortelė“ su užrašu: „Tau mane nervinti – leidžiu.“
Tiesa, daugelis realybės šou gerbėjų manė, kad jiedu buvo slapta pora ir turėjo romaną, tačiau pati moteris šias kalbas atmetė: „Noriu, kad nesuklaidintumėte skaitytojo – tarp mūsų nėra ir niekada nebuvo romano, kaip žmonės įprastai supranta „romaną“. Bet mūsų istorija tikrai verta romano – ten visko daug: ir įdomaus, ir juokingo, ir ne tik... Ten kosmosas, bet žavingas. Tiesiog mes vienas kito emociniai veidrodžiai: į jį pažvelgus kartais gražu, o kartais – nesinori žiūrėti. Bet juk dėl to veidrodžio nedaužysi, kaip ir nuolat į jį nežiūrėsi.“
