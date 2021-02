„8 Kambarys“ pristato naują dainą: pramogų pasaulyje nuotaikos slogios, tačiau grupė pasiduoti neketina

Atlikėjai Karolis Talutis-Talaz ir Deividas Alejūnas-Corsalis atskleidžia, kad nekantrauja, kada ir vėl galės susitikti su savo klausytojais gyvuose pasirodymuose.

(3 nuotr.) FOTOGALERIJA. „8 Kambarys“ pristato naują dainą: vaizdo klipe – įsimintiniausi kadrai iš koncerto

„Ši daina yra apie „tą“ vakarą, apie įsimintiną naktį, kada jautiesi laisvas nuo problemų ir viso išorinio pasaulio. Kada esi čia ir dabar, ir jautiesi taip, lyg galėtum nuversti kalnus. Dainoje minime koncertą, bet pagrindinė emocija yra polėkis, energija, laisvė“, – apie premjerą pasakoja Talaz.

Pasak jo, šios dainos demo versija buvo sukurta praeitą vasarą, kai dar vyko koncertai, tačiau naują dainą įkvėpė ir ankstesni pasirodymai, kurie patiems kūrėjams paliko didžiausią įspūdį.

Corsalis prisipažįsta, kad, nors visi grupės „8 Kambarys” koncertai pasižymi unikalia emocija, tačiau įsimintiniausia akimirka jam buvo 2019-aisias Panevėžyje, kai būgnininkas diktavo žiūrovų mobiliųjų telefonų švieselių judėjimą.

„Su kiekvienu būgnininko smūgiu žmonės pakeldavo ir nuleisdavo švieselę rankose. Dūžiai vis greitėjo ir, galų gale, tapo neįmanoma spėti paskui jį ir minioje buvo tiesiog jūra mirksinčių švieselių. Tai sugalvojome padaryti Panevėžio miesto šventėje, kurioje buvo apie septyni tūkstančiai žmonių ir tai atrodė tiesiog magiškai”, – pozityvių emocijų neslepia Corsalis.

Dainų bendrakūrėjui ir atlikėjui Talaz įsimintiniausias koncertas buvo Vilniaus „Vasaros terasoje” – iškart po hito „Ieškau” sėkmės. Anot jo, tada į koncertą susirinko pilna terasa klausytojų ir tai buvo kažkas neįtikėtino.

„Visą vakarą energija buvo aukščiausiame lygyje, atrodo, koncertas prabėgo lyg akimirka. Nepakartojami prisiminimai. Įsivaizduodamas tą momentą prieš lipant į sceną, aš ir parašiau naujai dainai savo teksto eilutę „šiurpuliukai per rankas“. Būtent tokie jausmai kyla, galvojant apie įsimintiniausius pasirodymus“, – mintimis dalijasi Talaz.

Visgi, anot jo, populiarumas dažnai yra per daug mistifikuojamas. Grupė jau kurį laiką nebegalvoja apie populiarumą, todėl jaučia kūrybinę laisvę. Dabar jų pagrindinis tikslas – išlikti savo kūrybiškumo viršūnėje.

Corsalis atvirauja, kad šiuo metu jis pasiilgsta visko, kas susiję su koncertais. Žiūrint atgal, viskas jau tampa nostalgiška: minia žmonių, jų balsai, energija ir visiškas „išsitaškymas“ scenoje ir už jos. Anot jo, pramogų pasaulyje nuotaikos iš tiesų yra slogios, tačiau atlikėjai niekada nepasiduoda ir susiėmę dirba toliau ties savo kūryba.

„Tikiu, kad visi yra pervargę nuo viso to. Kūrėjo kelias niekada negarantuoja nieko, o dar ir pandemija atėjo ir jau beveik metai, kai mumis laviruoja taip, kaip nori. Kūrėjai ramūs žmonės, per daug nesiskundžia, moka gyvent neturėdami nieko, nes dažnas nuo to pradėjo. Faktas, kad dabar daugiau kuriama, bet ar ta kūryba turės tiek svorio? Kai nėra ką išgyvent? Nemanau. Visi kantriai laukia, kol galės gyvent iš naujo“, – sako Corsalis.

Grupės nariai prisipažįsta, kad jie turi minimum visų metų planą. Vienas iš didžiausių planų – trečiasis grupės albumas, kuriam bus skiriama labai daug dėmesio ir sutelktas pastiprinimas. Atlikėjai tikisi, kad tai taps labai gražiu, stipriu ir išliekamąją vertę turinčiu projektu.