56-erių Jennifer Aniston išdavė jaunatviškumo paslaptį: atskleidė gėrimo receptą

Kai jos kolegė Marion Cotillard, 49 m., pagyrė ją už „gracingą senėjimą“, „Draugų“ žvaigždė padėkojo:
„Tai man reiškia labai daug“, – sakė ji apie Cotillard pagyrimą. „Ir manau, kalbant apie gracingą senėjimą, aš turiu amžiną optimizmo ir pozityvumo šaltinį. Vadinkite tai jaunyste, jei norite.“
Papasakojo, kas padeda išlikti jaunatviškai
Ji taip pat paminėjo savo garsiai disciplinuotą požiūrį į sportą, pridurdama: „Bet manau, viskas prasideda nuo to, kaip mes mylime savo kūnus ir mylime tai, kur esame.“
Žvaigždė prisipažino, kad ji „prižiūri“ savo išvaizdą naudodama „veido procedūras, lazerius ir visus tuos gerus dalykus“.
„Turiu omeny, aš prižiūrima. Aš tiesiog nesileisiu, kad šie pilki plaukai perimtų kontrolę“, – pridūrė ji. „Tai požiūris ir taip pat žinojimas, kad turime tik vieną kūną, tai yra mąstysena“, – sakė „Auksinio gaublio“ laureatė.
Geria specifinį gėrimą
Sausio mėnesį, išskirtiniame interviu žurnalui PEOPLE, aktorė detaliau papasakojo apie savo mitybą ir sporto rutiną, atskleidžiant gėrimą, kurį ji geria kiekvieną rytą prieš treniruotę.
„Pirmiausia ryte geriu ARMRA Colostrum (liet. priešpienis – tai pirmasis pienas, kurį gamina motinos krūtys po gimdymo, turintis daug imuninių medžiagų, baltymų ir vitaminų. Maisto papildų formoje, dažniausiai iš karvių priešpienio, jis naudojamas imuniteto stiprinimui, energijos gavimui ir odos sveikatos palaikymui). su kambario temperatūros vandeniu ir išspausta visa citrina“, – atskleidė Aniston.
Kai oras pasikeičia, aktorė priduria papildomų ingredientų į gėrimą, kad suteiktų jam skonio: „Tai visiškai netiesa. Iš tikrųjų galite augti be skausmo“, – sakė ji.
Aktorės mityba
Kalbant apie mitybą, 2024 m. gegužę Aniston išskirtinai pasidalino, kad svarbiausia – pusiausvyra.
„Dažniausiai valgau daug baltymų, daržovių, salotų, sriubų, o savaitgalį – viską, ko tik norėčiau. Visada skiriu sau „apgaulės dieną““, – sakė ji.
O „apgaulės patiekalas“ Aniston visada yra meksikietiškas maistas, kurį ji vadina „tikru mėgstamiausiu“.
„Arba sūrio mėsainis, pica ar makaronai – visi tie dalykai“, – pridūrė ji.
