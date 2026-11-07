2027-ieji ne visiems žada sėkmę: atskleidė, kurių Zodiako ženklų laukia sunkiausi metai

Šiame reitinge daugiausia dėmesio skiriama ne netikėtoms nelaimėms, o įpročiams ir sprendimams, kurie gali apsunkinti kasdienybę. Kai kuriems ženklams vertėtų labiau saugoti savo laiką, kitiems – neskubėti priimti svarbių sprendimų ar išmokti brėžti aiškesnes ribas, rašoma astroandcharm.com.
2027-ųjų nelaimingiausių Zodiako ženklų reitingas
Zodiako ženklai reitinge išrikiuoti eilės tvarka – nuo tų, kuriems 2027-ieji gali būti patys sunkiausi, iki tų, kurių laukia palankiausias metų laikotarpis.
Skorpionas
2027 metais Skorpionams gali tekti susidurti su ilgai kauptomis emocijomis ir neišspręstomis problemomis. Jie linkę slėpti savo rūpesčius, kol galiausiai įtampa tampa sunkiai pakeliama. Dėl to net ir nedidelis nesusipratimas gali virsti rimtu konfliktu.
Šiais metais Skorpionams būtų naudinga dažniau kalbėti apie tai, kas juos neramina, ir nelaukti, kol susikaupusios emocijos prasiverš pačiu netinkamiausiu metu.
Ožiaragis
Ožiaragiai dažnai didžiuojasi savo darbštumu ir gebėjimu prisiimti atsakomybę, tačiau 2027 metais šios savybės gali tapti ir jų silpnybe. Norėdami viską suspėti, jie gali imtis per daug darbų, aukoti poilsį ir vis mažiau laiko skirti sau.
Ilgainiui toks gyvenimo tempas gali atsiliepti ne tik savijautai, bet ir santykiams su artimaisiais. Ožiaragiams vertėtų įvertinti savo įsipareigojimus ir nepamiršti, kad ne viską būtina padaryti patiems.
Dvyniai
Dvyniams 2027 metais gali būti sunku susitelkti į vieną tikslą. Noras išbandyti kuo daugiau naujų veiklų, imtis skirtingų projektų ar mokytis kelių dalykų vienu metu gali išblaškyti dėmesį.
Pradėtų darbų gali kauptis vis daugiau, tačiau ne visus pavyks užbaigti. Todėl Dvyniams patariama neskubėti griebtis kiekvienos naujos galimybės ir pirmiausia pasirūpinti jau pradėtais darbais.
Liūtas
2027 metais Liūtams gali tekti pasimokyti lankstumo. Jų išdidumas ir noras būti įvertintiems kartais gali paskatinti pernelyg jautriai reaguoti į kritiką ar aplinkinių pastabas.
Net ir nedidelis nesutarimas gali užsitęsti, jei Liūtas nuspręs bet kokia kaina įrodyti savo tiesą. Šiam ženklui vertėtų dažniau pagalvoti, ar kiekvienas ginčas iš tiesų vertas jo laiko ir energijos.
Avinas
Avinams 2027-ieji gali tapti impulsyvių sprendimų išbandymu. Įpratę veikti greitai, jie kartais gali neįvertinti galimų pasekmių – neapgalvotai parašyti žinutę, įsigyti brangų daiktą ar priimti svarbų sprendimą vedami emocijų.
Vėliau dėl tokio skubėjimo gali tekti gailėtis. Avinams būtų naudinga prieš priimant svarbius sprendimus padaryti pauzę ir skirti sau bent šiek tiek laiko viską apgalvoti.
Mergelė
Mergelės mėgsta tvarką, aiškumą ir kruopštumą, tačiau 2027 metais noras viską atlikti nepriekaištingai gali joms trukdyti. Per ilgas svarstymas, nuolatinis tikrinimas ir baimė suklysti gali stabdyti net ir paprastų sprendimų priėmimą.
Kartais geriau pasirinkti pakankamai gerą variantą, nei ilgai laukti tobulo. Mergelėms vertėtų išmokti labiau pasitikėti savimi ir nusistatyti aiškius terminus.
Žuvys
Žuvims 2027 metais gali būti sunku brėžti ribas. Norėdamos padėti artimiesiems, jos gali prisiimti svetimus rūpesčius, įsitraukti į kitų žmonių problemas ar net padėti finansiškai, nors pačios tam neturi pakankamai galimybių.
Dėl tokio elgesio gali nukentėti jų pačių planai ir finansinė padėtis. Žuvims svarbu prisiminti, kad rūpintis kitais galima nepamirštant ir savęs.
Jautis
Jaučiams 2027 metais gali būti nelengva atsisakyti to, kas pažįstama ir įprasta. Net ir supratę, kad tam tikras darbas, finansinis sprendimas ar santykiai nebeatitinka jų poreikių, jie gali ilgai laikytis įsikibę senų įpročių.
Kartais pokyčių baimė gali kainuoti daugiau nei pats sprendimas keisti situaciją. Jaučiams vertėtų atvirai įvertinti, kas jų gyvenime vis dar veikia, o ką jau seniai reikėtų paleisti.
Vandenis
Vandeniams 2027 metais gali kilti pavojus pernelyg atsiriboti nuo aplinkinių. Susidūrę su sunkumais, jie gali užsisklęsti savyje, vengti pokalbių ir tikėtis, kad problemos išsispręs savaime.
Tačiau toks elgesys gali tik dar labiau atitolinti draugus, artimuosius ar bendradarbius. Vandeniams vertėtų nepamiršti, kad kartais atviras pokalbis padeda išspręsti tai, ko nepavyksta įveikti vieniems.
Svarstyklės
Svarstyklės dažnai stengiasi išlaikyti taiką ir išvengti konfliktų, tačiau 2027 metais šis noras gali atsisukti prieš jas pačias. Siekdamos įtikti aplinkiniams, jos gali sutikti su tuo, ko iš tiesų nenori, prisiimti papildomų darbų ar nutylėti savo nepasitenkinimą.
Ilgainiui toks elgesys gali sukelti nuovargį ir susierzinimą. Svarstyklėms svarbu išmokti pasakyti „ne“ ir suprasti, kad savo poreikių išsakymas nebūtinai reiškia konfliktą.
Vėžys
Vėžiai yra jautrūs aplinkinių emocijoms, todėl 2027 metais gali pernelyg įsitraukti į artimųjų problemas. Partnerio, šeimos narių ar draugų nuotaikos gali stipriai paveikti jų pačių savijautą.
Norėdami padėti kitiems, Vėžiai kartais pamiršta pasirūpinti savimi. Jiems vertėtų išmokti atskirti, kurios problemos iš tiesų yra jų atsakomybė, o kurias reikia palikti spręsti kitiems.
Šaulys
Šauliams 2027-ieji gali būti permainų ir nekantrumo metai. Noras kuo greičiau pakeisti aplinką, ištrūkti iš rutinos ar pradėti kažką naujo gali paskatinti priimti skubotus sprendimus.
Kartais Šauliai gali norėti pasitraukti iš situacijos dar nespėję išsiaiškinti, ar ji iš tiesų tokia bloga, kaip atrodo iš pirmo žvilgsnio. Prieš imantis drastiškų pokyčių jiems vertėtų nusiraminti, įvertinti aplinkybes ir tik tada spręsti, kuria kryptimi judėti toliau.
Svarbu prisiminti, kad Zodiako ženklas nenulemia žmogaus likimo – daug daugiau gali lemti jo pasirinkimai, sprendimai ir požiūris į gyvenimo iššūkius.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.