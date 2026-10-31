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TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Vyriausioji Lietuvos ragana įspėjo prieš Naujuosius 1 veiksmo nedaryti: paaiškino, kodėl

2026-10-31 15:30 / šaltinis: TV3 / aut.
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Autorius(-ė) Deimantė Stanevičiūtė
šaltinis: TV3 / aut.
2026-10-31 15:30
Pridėkite kaip šaltinį Google

Artėjant Naujiesiems metams, daugelis pradeda domėtis, ką žada ateinantys metai ir kaip juos pasitikti, kad lydėtų sėkmė. Vieni ieško laimę nešančių spalvų, kiti domisi, kokių tradicijų reikėtų laikytis ar ko geriau vengti šventinį vakarą. 2027-ieji pagal Rytų kalendorių bus Ugninės Ožkos metai, kuriems priskiriama savita simbolika. Vyriausioji Lietuvos ragana Vilija Lobačiuvienė sako, kad šiuo laikotarpiu svarbu išlaikyti ramybę, nepasiduoti bereikalingam užsispyrimui ir vengti konfliktų.

Vyriausioji Lietuvos ragana įspėjo prieš Naujuosius 1 veiksmo nedaryti: paaiškino, kodėl (nuotr. asm. archyvo, 123rf.com)
GALERIJA (11)

Artėjant Naujiesiems metams, daugelis pradeda domėtis, ką žada ateinantys metai ir kaip juos pasitikti, kad lydėtų sėkmė. Vieni ieško laimę nešančių spalvų, kiti domisi, kokių tradicijų reikėtų laikytis ar ko geriau vengti šventinį vakarą. 2027-ieji pagal Rytų kalendorių bus Ugninės Ožkos metai, kuriems priskiriama savita simbolika. Vyriausioji Lietuvos ragana Vilija Lobačiuvienė sako, kad šiuo laikotarpiu svarbu išlaikyti ramybę, nepasiduoti bereikalingam užsispyrimui ir vengti konfliktų.

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Naujienų portalui tv3.lt ji pasakoja, kokia spalva, jos manymu, bus palanki ateinančiais metais ir kaip pataria sutikti Naujuosius.

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(11 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Vyriausioji Lietuvos ragana Vilija Lobačiuvienė

2027-ieji – Ugninės Ožkos metai: kokia spalva bus palanki?

Kalbėdama apie ateinančius metus, V. Lobačiuvienė pirmiausia atkreipia dėmesį į Rytų kalendorių, kuriame metai siejami su dvylika gyvūnų. Vis dėlto, kaip primena pašnekovė, šie metai neprasideda sausio 1-ąją, kaip įprasti kalendoriniai metai.

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„Yra astrologiniai metai, kurie prasideda dažniausiai vasario mėnesį. Tai Rytų kalendorius, susijęs su dvylika gyvūnų. Šiuo atveju bus Ugninės Ožkos metai“, – teigia V. Lobačiuvienė.

Pašnekovės teigimu, Ožka yra ramus, tačiau kartu užsispyręs gyvūnas. Todėl, jos manymu, ateinančiais metais svarbu išlaikyti pusiausvyrą, nepriimti skubotų sprendimų ir neleisti užsispyrimui tapti kliūtimi.

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Kalbėdama apie palankias spalvas ateinantiems metams, V. Lobačiuvienė išskiria žalią. Ji pataria rinktis ramius, ne itin ryškius žalios spalvos atspalvius, primenančius žaliuojančias pievas ir laukus.

Lietuvai turėtų tikti žalia – ne ryški, o rami, primenanti laukus ir pievas. Mūsų kraštas yra žemdirbystės kraštas, todėl šie metai mums turėtų būti pakankamai palankūs“, – teigia pašnekovė.

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Anot jos, Ugninės Ožkos simbolika taip pat primena, kad nereikėtų aklai laikytis savo nuomonės, ypač tais atvejais, kai tai gali sukelti nereikalingų nesutarimų.

Ko per Naujuosius metus geriau nedaryti?

Paklausta, kokių veiksmų per Naujuosius metus reikėtų vengti, kad neprisišauktume nelaimių, V. Lobačiuvienė pirmiausia išskiria konfliktus. Jos teigimu, šventinį vakarą reikėtų stengtis išlaikyti ramybę ir rinktis tokią aplinką, kurioje žmonės gerai sutaria.

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„Nereikėtų kelti konfliktų, pyktis. Galbūt geriau Naujuosius metus švęsti mažesnėje kompanijoje, kurioje visi sutaria, kur yra ramybė ir niekas su niekuo nesipyksta“, – pataria V. Lobačiuvienė.

Pašnekovė siūlo Naujuosius sutikti jaukiai, artimųjų būryje ar kitoje aplinkoje, kurioje nereikėtų jaudintis dėl galimų nesutarimų. Jos teigimu, svarbiausia neprovokuoti aplinkinių ir nekurti įtampos ten, kur jos galėtų nebūti.

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V. Lobačiuvienė taip pat atkreipia dėmesį, kad nereikėtų pernelyg sureikšminti vien spalvų ar kitų simbolinių dalykų: „Nėra pastebėta, kad vien spalvos savaime ką nors lemtų.“

Anot pašnekovės, svarbiau atkreipti dėmesį į savo elgesį, emocijas ir santykius su aplinkiniais. Būtent konfliktų vengimą ji išskiria kaip vieną svarbiausių dalykų, kuriuos verta prisiminti pasitinkant Ugninės Ožkos metus.

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„Kadangi tai Ugninės Ožkos metai, svarbu neprovokuoti ir nekelti sumaišties. Kaip sakoma, nereikėtų vaikščioti su karšta bulve aplink šiaudus, kad nuo tos bulvės nekiltų gaisras. Kitaip tariant, nereikėtų lygioje vietoje sukelti konfliktų“, – vaizdingai aiškina V. Lobačiuvienė.

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FOTOGALERIJA. Naujieji metai Katedros aikštėje

Ugninės Ožkos metais svarbu vengti užsispyrimo

V. Lobačiuvienė mano, kad Ožkos simbolis gali būti siejamas ne tik su ramybe, bet ir su užsispyrimu. Todėl ateinančiais metais, jos teigimu, vertėtų gerai pagalvoti, ar noras įrodyti savo tiesą iš tiesų yra pagrįstas.

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Pašnekovė šią mintį sieja ir su politiniu gyvenimu. Jos nuomone, tiek viešojoje erdvėje, tiek kasdieniuose santykiuose žmonės kartais pernelyg atkakliai gina savo interesus, neatsižvelgdami į kitus.

„Pirmiausia reikėtų galvoti, kaip nugalėti kvailą užsispyrimą, nes dažnai žmonės užsispiria neturėdami tam rimto pagrindo“, – pasakoja ji.

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Pasak V. Lobačiuvienės, ateinančius metus vertėtų pasitikti be bereikalingos įtampos, daugiau dėmesio skiriant ramybei ir tarpusavio supratimui.

Nors žmonės prieš Naujuosius dažnai ieško įvairių ženklų, spalvų ar simbolių, pašnekovė ragina nepamiršti ir paprastesnių dalykų – neprovokuoti konfliktų, nepasiduoti aklam užsispyrimui ir stengtis išlaikyti santarvę su aplinkiniais.

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