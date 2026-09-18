Štai kodėl rudenį medžių lapai keičia spalvą: nors vieniems aiškinti nereikia, kiti nežino

Trumpėjančios dienos praneša, kad artėja žiema ir metas ruoštis šalčiams. Būtent dėl to medžiuose prasideda procesai, dėl kurių žali lapai pamažu tampa geltoni, oranžiniai ar raudoni, rašoma weatherbug.com.
Kodėl vasarą lapai būna žali?
Pavasarį ir vasarą lapai atrodo žali dėl juose esančio chlorofilo. Šis pigmentas sugeria saulės šviesą ir leidžia augalams vykdyti fotosintezę – taip medžiai pasigamina augimui reikalingos energijos.
Chlorofilas nėra amžinas, todėl vegetacijos metu medžiai jį nuolat papildo. Tačiau rudenį dienoms trumpėjant lapuočiai pradeda ruoštis ramybės laikotarpiui. Medžiai ima mažinti maisto medžiagų gamybą ir nebegamina tiek daug chlorofilo.
Kai žaliojo pigmento kiekis sumažėja, jo spalva palaipsniui išnyksta. Tuomet tampa matomi kiti lapuose esantys pigmentai, kurie pavasarį ir vasarą buvo užgožti chlorofilo.
Iš kur atsiranda geltona, oranžinė ir raudona spalvos?
Skirtingus rudens atspalvius lemia skirtingi pigmentai. Geltoną ir oranžinę spalvą suteikia karotinoidai. Šie pigmentai lapuose būna visą vegetacijos sezoną, tačiau vasarą jų spalvą užgožia didelis chlorofilo kiekis.
Raudoni ir violetiniai atspalviai susiję su antocianinais. Kai kurių medžių lapuose rudenį šių pigmentų gali susidaryti daugiau, ypač tuomet, kai lapuose kaupiasi cukrus.
Rudą spalvą daugiausia lemia taninai ir likęs lapų audinys. Kai kiti pigmentai išblunka, lapai pamažu tampa rudi ir galiausiai nukrenta.
Svarbi ir pati medžio rūšis. Pavyzdžiui, klevai dažnai išsiskiria ryškiais raudonais ir oranžiniais atspalviais, o drebulės bei beržai dažniau nusidažo geltonai. Todėl net du šalia augantys medžiai rudenį gali atrodyti visiškai skirtingai.
Kokį vaidmenį atlieka orai?
Trumpėjančios dienos pradeda lapų spalvos keitimosi procesą, tačiau orai turi įtakos tam, kokios ryškios spalvos bus ir kiek ilgai jos išliks.
Ryškiausios rudens spalvos dažnai susiformuoja po šiltų, saulėtų dienų ir vėsių, tačiau nešaltų naktų. Saulės šviesa padeda lapams gaminti cukrų, o vėsesnės naktys gali sulėtinti šio cukraus pašalinimą iš lapų. Dėl to kai kuriuose medžiuose gali susidaryti daugiau raudonų ir violetinių pigmentų.
Tačiau nepalankios oro sąlygos gali sutrumpinti spalvingąjį sezoną. Sausra medžiams sukelia stresą, todėl lapai gali paruduoti arba nukristi dar nespėję įgauti ryškių spalvų. Neįprastai šilti orai gali sulėtinti sveikų medžių pasiruošimą žiemai, o ankstyvas stiprus šalnas gali pažeisti lapus.
Spalvingus lapus taip pat greitai nuo medžių gali nukratyti stiprus vėjas ar smarkus lietus. Dėl šios priežasties rudens spalvų pikas kiekvienais metais gali būti šiek tiek kitoks, net ir toje pačioje vietovėje.
Ar dėl lapų spalvos kaltas šaltis?
Nors temperatūra turi įtakos rudens spalvoms, šaltas oras nėra pagrindinė priežastis, dėl kurios lapai keičia spalvą. Svarbiausias signalas medžiams yra nuolatinis dienos šviesos trumpėjimas.
Temperatūra, krituliai ir medžio sveikata lemia, kada tiksliai prasidės spalvų sezonas, kokie bus jo atspalviai ir kiek laiko jie išsilaikys.
Rudens spalvoms įtakos turi ir vietovė. Platuma bei aukštis virš jūros lygio taip pat svarbūs – šiauresnėse vietovėse dienos šviesa rudenį mažėja greičiau, o didesniame aukštyje temperatūra paprastai krinta anksčiau.
Todėl, sezonui tęsiantis, spalvos palaipsniui „keliauja“ į pietus ir žemesnes vietoves.
Trumpai tariant, rudenį medžiai reaguoja į trumpėjančias dienas ir ruošiasi žiemai. Mažėjant chlorofilo kiekiui, išryškėja kiti lapuose esantys pigmentai, suteikiantys jiems geltoną, oranžinę ar raudoną spalvą. O temperatūra, krituliai, saulė ir medžio būklė nulemia, kokios kokios ryškios šios spalvos bus ir kiek laiko jomis galėsime džiaugtis.
Artimiausia orų prognozė
Meteorologai praneša, kad artimiausiomis dienomis liūtys nenustos skalbti daugelio šalies regionų, vis tik vėsu nebus – vietomis temperatūra kils net iki 22 laipsnių. Plačiau apie orus kalbėjo sinoptikas Naglis Šulija.
Šiandien Lietuvoje vietomis trumpai palis. Vėjas pietvakarių, pietų, 8–13 m/s. Aukščiausia temperatūra 17–22 laipsnių šilumos.
Šeštadienio naktį daug kur, dieną vietomis trumpas lietus. Vėjas pietų, pietvakarių, naktį 7–12 m/s, dieną 9–14 m/s. Temperatūra naktį 10–15, dieną 17–22 laipsniai šilumos.
Sekmadienio naktį vietomis trumpas lietus, dieną daug kur protarpiais palis, kai kur smarkiai. Vėjas pietvakarių, naktį 7–12 m/s, dieną 9–14 m/s, pajūryje gūsiai 15–17 m/s. Temperatūra naktį 11–16, dieną 17–22 laipsniai šilumos.
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