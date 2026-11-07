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TV3 naujienos > Gyvenimas > Horoskopai > Zodiakas > Avinas

Netrukus – lapkričio 13, penktadienis: 2 Zodiako ženklams siunčia įspėjimą

2026-11-07 12:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-07 12:00
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Antradienį prasidės jaunatis – laikas, kurio metu į gyvenimus pamažu sugrįš harmonija ir šviesa. Dalijamės su jumis naujausiomis savaitės astrologinėmis prognozėmis.

Asociatyvi nuotrauka (nuotr. Shutterstock.com)
GALERIJA (12)

Antradienį prasidės jaunatis – laikas, kurio metu į gyvenimus pamažu sugrįš harmonija ir šviesa. Dalijamės su jumis naujausiomis savaitės astrologinėmis prognozėmis.

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Apie tai, kas laukia per jaunatį, papasakojo astrologė ir būrėja Vaiva Budraitytė.

(12 nuotr.)
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Optimistiškos savaitės nuotaikos

Astrologė dalijosi, kad ši savaitė bus palanki – daugiau harmonijos ir vidinės ramybės širdyse. Taip pat ji pasakojo, kad žmonės jausis pakylėti, gyvens optimistinėmis nuotaikomis.

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„Tai labai palankus metas prašyti paaukštinimo, kalbėtis dėl atlyginimo, pristatyti idėjas, organizuoti reklamos kampanijas, renginius, įmonių pristatymus ar pradėti naujus projektus.

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Apskritai savaitė tinkama veikloms, kurios reikalauja matomumo, bendravimo ir pozityvios energijos“, – pasakojo ji.

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Tiesa, vis dar išlieka rekomendacijos iki lapkričio vidurio rinktis sveikesnį gyvenimo būdą.

Pašnekovė patarė rūpintis savo mityba, stengtis pakankamai ilsėtis ir vengti alkoholio pertekliaus, narkotinių medžiagų bei kitų žalingų įpročių.

„Net ir palankiomis dienomis svarbu neprarasti saiko bei atsakingai vertinti savo veiksmus“, – sakė ji.

Lapkričio 13-oji – ar bijoti?

Dėmesio pokalbio metu V. Budraitytė papildomai skyrė lapkričio 13 dienai, kuri bus penktadienį.

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Anot jos, nors daug kas ją vertina nepalankiai, tačiau šįkart ji bus laiminga tiek Lietuvai, tiek jos gyventojams.

„Nors daugeliui ši data gali atrodyti neraminanti dėl penktadienio 13-osios įvaizdžio, gyvenantiems Lietuvoje ji turėtų būti pakankamai gera ir sėkminga diena.

Todėl nereikėtų iš anksto nervintis ar tikėtis blogiausio vien dėl datos simbolikos“, – ramino ji.

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