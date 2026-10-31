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TV3 naujienos > Žmonės

Paskelbtos sėkmingiausios lapkričio dienos kiekvienam Zodiako ženklui: pasitikrinkite

2026-10-31 11:50 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-31 11:50
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Pirma 2026 metų lapkričio savaitė atneša intensyvią Skorpiono energiją, svarbius pokalbius ir galimybes permąstyti asmeninius bei profesinius sprendimus. Lapkričio 4 dieną Saulė jungiasi su Merkurijumi Skorpione, sukurdama astrologiškai reikšmingą laikotarpį komunikacijai, tyrimams, finansinėms diskusijoms ir paslėptai informacijai atskleisti. 

Zodiako ženklai, pilnatis, asociatyvi nuotr. (nuotr. 123rf.com)
GALERIJA (12)

Pirma 2026 metų lapkričio savaitė atneša intensyvią Skorpiono energiją, svarbius pokalbius ir galimybes permąstyti asmeninius bei profesinius sprendimus. Lapkričio 4 dieną Saulė jungiasi su Merkurijumi Skorpione, sukurdama astrologiškai reikšmingą laikotarpį komunikacijai, tyrimams, finansinėms diskusijoms ir paslėptai informacijai atskleisti. 

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Astrologai paskelbė šio mėnesio sėkmingiausias dienas – pasirodo, kiekvienam Zodiako ženklui jos yra visiškai skirtingos. Sužinokite, kuri lapkričio savaitės diena neš sėkmę, karjeros galimybes, finansinę pažangą ir laimę santykiuose būtent jūsų ženklui, o kuriuo metu prireiks ypatingos kantrybės.

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(12 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Zodiako ženklai

Avinas (kovo 21 – balandžio 19 d.)

Laiminga diena: trečiadienis, lapkričio 4 d. Saulės ir Merkurijaus jungtis skatina jus persvarstyti finansinius planus, bendrus išteklius ir svarbius įsipareigojimus. Prasmingas pokalbis galėtų padėti išspręsti tebesitęsiantį rūpestį. Tai palanki diena tyrimams, biudžeto planavimui ir sudėtingos situacijos supratimui.

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Nesėkminga diena: pirmadienis, lapkričio 2 d. Nekantrumas gali sukelti nereikalingų nesutarimų darbe ar namuose. Venkite paskubomis priimti finansinių sprendimų arba audringai reaguoti į kritiką.

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Jautis (balandžio 20 – gegužės 20 d.)

Laiminga diena: trečiadienis, lapkričio 4 d. Santykiams ir partnerystei skiriamas teigimas dėmesys. Veneros sekstilis su Jupiteriu palaiko bendradarbiavimą, romantiškumą ir prasmingus pokalbius. Vieniši asmenys gali rasti galimybių užmegzti ryšį su kuo nors įdomiu, o poros gali siekti geresnio tarpusavio supratimo.

Nesėkminga diena: šeštadienis, lapkričio 7 d. Lūkesčių skirtumai gali sukurti įtampą asmeniniuose santykiuose. Venkite užsispyrusių reakcijų ir suteikite kitiems erdvės išreikšti save.

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Dvyniai (gegužės 21 – birželio 20 d.)

Laiminga diena: ketvirtadienis, lapkričio 5 d. Jūsų dėmesys krypsta į darbą, organizuotumą ir kasdienes pareigas. Tai gera diena peržiūrėti laukiančius projektus, pagerinti našumą ir išspręsti nesusipratimus darbovietėje. Praktinis požiūris gali padėti jums pasiekti pažangos.

Nesėkminga diena: pirmadienis, lapkričio 2 d. Blaškymasis ir nebaigti pokalbiai gali paveikti koncentraciją. Dar kartą patikrinkite svarbias žinutes, susitikimus ir su darbu susijusias detales.

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Vėžys (birželio 21 – liepos 22 d.)

Laiminga diena: trečiadienis, lapkričio 4 d. Kūrybiškumas, romantika ir asmeninė laimė sulaukia palaikomosios energijos. Veneros sekstilis su Jupiteriu gali atnešti malonių socialinių sąveikų, įvertinimo ir galimybių išreikšti savo talentus. Studentai ir kūrybiniai profesionalai gali pasijusti ypač įkvėpti.

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Nesėkminga diena: penktadienis, lapkričio 6 d. Emocinis jautrumas gali pakenkti priimant svarbius sprendimus. Venkite nereikalingų ginčų ir neleiskite laikinam nusivylimui paveikti jūsų pasitikėjimo savimi.

Liūtas (liepos 23 – rugpjūčio 22 d.)

Laiminga diena: trečiadienis, lapkričio 4 d. Šeimos reikalai, turto diskusijos ir asmeniniai santykiai gali pajudėti teigiama linkme. Venera su Jupiteriu palaiko šilumą ir harmoniją, todėl tai palanki diena atnaujinti ryšius su artimaisiais ar aptarti ilgalaikius planus.

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Nesėkminga diena: sekmadienis, lapkričio 8 d. Atsakomybės darbe ar namuose gali pareikalauti papildomo dėmesio. Venkite duoti pažadų, kurių negalėtumėte patogiai ištesėti.

Mergelė (rugpjūčio 23 – rugsėjo 22 d.)

Laiminga diena: trečiadienis, lapkričio 4 d. Saulės ir Merkurijaus jungtis palaiko bendravimą, tinklaveiką (angl. networking), rašymą ir svarbias diskusijas. Jūsų gebėjimas analizuoti situacijas gali padėti rasti sprendimus įsisenėjusioms problemoms. Naudingas pokalbis gali atverti naujų profesinių galimybių.

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Nesėkminga diena: šeštadienis, lapkričio 7 d. Nesusipratimai su draugais, broliais/seserimis ar kolegomis galėtų sutrikdyti jūsų ramybę. Atidžiai pagalvokite prieš atsakydami į jautrias žinutes.

Svarstyklės (rugsėjo 23 – spalio 22 d.)

Laiminga diena: trečiadienis, lapkričio 4 d. Finansiniai reikalai sulaukia teigiamo dėmesio, kadangi Venera, jūsų valdančioji planeta, užmezga palaikomąjį ryšį su Jupiteriu. Tai gera diena peržiūrėti pajamų galimybes, aptarti finansinius tikslus ir įvertinti savo asmeninius pasiekimus.

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Nesėkminga diena: pirmadienis, lapkričio 2 d. Nenumatytos išlaidos ar neapibrėžtumas pinigų klausimais gali sukelti streso. Venkite pirkti impulsyviai arba prisiimti įsipareigojimų nepatikrinę savo biudžeto.

Skorpionas (spalio 23 – lapkričio 21 d.)

Laiminga diena: trečiadienis, lapkričio 4 d. Saulės ir Merkurijaus jungtis vyksta jūsų ženkle, išryškindama pasitikėjimą savimi, asmeninius sprendimus ir saviraišką. Galite įgyti aiškumo svarbiame santykyje ar profesiniame reikale. Tai palanki diena iš naujo įvertinti savo tikslus ir išreikšti savo ketinimus.

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Nesėkminga diena: sekmadienis, lapkričio 8 d. Emocinis intensyvumas gali apsunkinti situacijų matymą objektyviai. Venkite per didelio mąstymo ir skirkite sau laiko prieš priimant didelius asmeninius sprendimus.

Šaulys (lapkričio 22 – gruodžio 21 d.)

Laiminga diena: penktadienis, lapkričio 6 d. Ramesnis, apmąstymų pilnas požiūris gali atnešti vertingų įžvalgų. Tai palanki diena planavimui, dvasinėms veikloms, kūrybiniam mąstymui ir nebaigtų užduočių užbaigimui. Pasitikėkite savo stebėjimais, o ne skubėkite prisiimti naujų įsipareigojimų.

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Nesėkminga diena: trečiadienis, lapkričio 4 d. Paslėpti rūpesčiai arba neišspręsti pokalbiai gali jus išsiblaškyti. Venkite daryti prielaidų apie kitų žmonių ketinimus.

Ožiaragis (gruodžio 22 – sausio 19 d.)

Laiminga diena: trečiadienis, lapkričio 4 d. Draugystės, profesiniai tinklai ir ilgalaikės ambicijos sulaukia teigiamo palaikymo. Venera su Jupiteriu gali atnešti naudingų ryšių ar džiugių pokyčių per jūsų socialinį ratą. Bendras projektas galėtų pasiūlyti daug žadančių galimybių.

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Nesėkminga diena: ketvirtadienis, lapkričio 5 d. Konfliktiški prioritetai gali paveikti jūsų darbotvarkę. Venkite prisiimti papildomų atsakomybių, kol neužbaigėte esamo darbo.

Vandenis (sausio 20 – vasario 18 d.)

Laiminga diena: trečiadienis, lapkričio 4 d. Saulės ir Merkurijaus jungtis išryškina karjeros ambicijas, profesinį bendravimą ir visuomeninį pripažinimą. Galite sulaukti naudingo atsiliepimo arba gauti aiškumo svarbiu profesiniu sprendimu. Tai gera diena peržiūrėti savo kitą karjeros žingsnį.

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Nesėkminga diena: šeštadienis, lapkričio 7 d. Asmeniniai ir profesiniai lūkesčiai gali susidurti. Venkite nereikalingų ginčų su vyresniais kolegomis ar šeimos nariais.

Žuvys (vasario 19 – kovo 20 d.)

Laiminga diena: trečiadienis, lapkričio 4 d. Kelionės, švietimas, mokymasis ir asmeninis tobulėjimas sulaukia palaikomosios energijos. Venera skatina optimizmą ir prasmingus ryšius. Galite sulaukti džiugių naujienų, susijusių su studijomis, kūrybinėmis paieškomis ar ateities planais.

Nesėkminga diena: penktadienis, lapkričio 6 d. Emocinis neapibrėžtumas gali apsunkinti sprendimų priėmimą. Venkite skubotų įsipareigojimų ir atkreipkite dėmesį į svarbias detales.

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