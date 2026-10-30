Penktadienio horoskopas: atskleidė, kas laukia Zodiako ženklų

Šiandien gali netrūkti naujienų, diskusijų ir netikėtai pasikeitusių aplinkybių, todėl galite jautriau reaguoti į informaciją bei kitų pasisakymus. Darbo aplinkoje ir visuomenėje gali išryškėti anksčiau nepastebėtos problemos ar nesusipratimai, tačiau antroje dienos pusėje atsiras daugiau galimybių konstruktyviai juos spręsti. Lengviau šiandien gali būti Dvyniams, Mergelėms, Svarstyklėms, Šauliams, Vandeniams ir Žuvims. Daugiau kantrybės gali prireikti Jaučiams, Skorpionams ir Ožiaragiams, kuriems vertėtų vengti skubotų išvadų bei emocinių konfliktų.
Jeigu naktį sapnavote audrą, lietų, žaibą ar griūvantį pastatą, tai gali simbolizuoti susikaupusią vidinę įtampą ir norą išsivaduoti iš situacijos, kuri jau kurį laiką neduoda ramybės.
Palanku analizuoti informaciją, tikslinti dokumentus, aiškintis nesusipratimus, mokytis, konsultuotis ir grįžti prie anksčiau pradėtų darbų. Antroje dienos pusėje verta daugiau dėmesio skirti sudėtingų klausimų sprendimui, kūrybai, dvasinei praktikai ir ramiems pokalbiams, tačiau svarbius sprendimus reikėtų priimti tik patikrinus faktus.
Šiandien palanki spalva yra levandų violetinė.
Palankus aksesuaras – sidabriniai auskarai.
AVINAS
Šiandien gali netrūkti pokalbių, susirašinėjimo ir įvairių praktinių reikalų. Galite sulaukti netikėtos žinios arba gali paaiškėti, kad anksčiau aptartą susitarimą reikia patikslinti. Darbe pravers gebėjimas greitai susiorientuoti, tačiau prieš atsakydami į svarbų laišką ar priimdami pasiūlymą, atidžiai patikrinkite informaciją. Gali atsirasti proga išspręsti užsitęsusį klausimą, jeigu būsite pasirengę išklausyti ir kitą pusę. Finansiniuose reikaluose verta palyginti kelis pasiūlymus ir nepasikliauti vien pirmu įspūdžiu. Santykiuose venkite aštresnių žodžių, nes šiandien net nedidelė pastaba gali būti suprasta jautriau. Vakare naudinga atsitraukti nuo informacijos gausos ir ramiai susidėlioti artimiausius planus.
Sužinokite vaiko vardo reikšmę ir kilmę
Daugiau nei 4000 vardų reikšmių rasite tevu-darzelis.lt