Kanados policija išaiškino paslaptingą merginos nužudymo bylą, praėjus beveik šešiems dešimtmečiams po jos mirties, kai aukai buvo vos 16 metų, rašoma „Unilad“.
Nustatė nusikaltimą įvykdžiusį vyrą
Policijos komisaras Thai Truongas nusikaltimo metu apibūdino Jacqueline „Jackie“ Dunleavy kaip „dukterį, seserį, draugę ir jauną merginą, kurios visas gyvenimas dar buvo priešakyje“.
Naudodamiesi šiuolaikiniais teismo medicinos ir DNR tyrimais, prie bylos nenuilstamai dirbę tyrėjai nustatė vyrą, kuriam būtų buvę pareikšti kaltinimai dėl jos nužudymo – tai Michaelas Josephas Moore'as, kuriam tuo metu buvo 25 metai.
Jis mirė 2018 metais, tačiau pareigūnai pabrėžė: jei jis būtų gyvas šiandien, nusikaltėlis būtų suimtas dėl Jackie nužudymo.
M. Moore'as gimė Airijoje 1942 metais, o į Kanadą emigravo 1967-aisiais – likus vos vieniems metams iki įvykdyto nužudymo.
Po merginos mirties jis įsidarbino Londono priešgaisrinėje tarnyboje, kurioje ištarnavo 28 metus ir išėjo į pensiją turėdamas kapitono laipsnį.
Paskutiniai pastebėti žingsniai ir mirties aplinkybės
Paskutinį kartą mergina pastebėta 1968 m. sausio 9 d., kai išėjo iš maisto prekių parduotuvės Londone – mieste, esančiame pietinėje Ontarijo provincijos dalyje, kur ji dirbo.
Tačiau nepraėjus nė dviem valandoms po jos pamainos pabaigos, jos kūną už kelių mylių esančios mokyklos teritorijoje rado trys jauni žmonės.
Įvykio vietoje konstatuota jos mirtis. Atlikus skrodimą nustatyta, kad mirties priežastis – pasmaugimas. Vėliau pranešta, kad paauglė taip pat patyrė galvos traumą ir seksualinę prievartą.
DNR proveržis ir tyrimo eiga
Bylos tyrimui vadovavęs Londono policijos detektyvas Mike'as Budzynas pranešime apie proveržį teigė:
„Mūsų tyrėjai atliko papildomas apklausas, surinko naujų įrodymų ir gavo DNR mėginių palyginimui. Remdamiesi tyrimo metu gautais įrodymais, esame tikri, kad buvo pasiekta įrodymų riba, pakankama baudžiamiesiems kaltinimams pareikšti.“
Tyrėjai pasitelkė Teksase įsikūrusią teismo medicinos laboratoriją „Othram, Inc.“, kad ši išanalizuotų įtariamojo DNR ir per genetinius ryšius atsektų galimus tolimus gimines. Sekdami atskleistais šeimos ryšiais, jie galutinai nustatė M. Moore'o tapatybę.
Komisaras Th. Truongas pridūrė: „Beveik šešis dešimtmečius Jackie šeima gyveno su netektimi, kurios negalėjo ištrinti joks laikas, ir su neatsakytais klausimais apie tai, kas atsakingas už jos mirtį. Šiandien mes galime pateikti atsakymus. Tyrimą vykdantiems pareigūnams tenka didžiulė atsakomybė, kai tiriami patys sunkiausi nusikaltimai. Ši atsakomybė nesibaigia vien todėl, kad tyrimas tampa sudėtingas, kad išsemiamos visos užuominos arba praeina daug metų.“
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