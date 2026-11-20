Stebėtis tuo nereikėtų, nes ten, kur sukasi milžiniškos pinigų sumos – draugystės greitai pasibaigia. Šįkart kriminalinė istorija apie tai, kaip tarpusavyje pinigų nepasidalijo „daškinių“ gaujos nariai.
Verslininkai mafijos vakarėliuose
Pirmaisiais atkurtos nepriklausomybės metais tais laikais klestėjusių Kauno „daktarų“ ir „daškinių“ nusikalstamų susivienijimų atstovai nuolat drebindavo anuomet miesto aukštuomenės pamėgtų „Žalio kalno“, „Metropolio“, „Kauko“, „Pasimatymo“ ir „Vilijos“ restoranų sienas.
Tuo metu šiuose pobūviuose buvo galima pastebėti ir vėliau liūdnai pagarsėjusius kauniečių verslo atstovus – Gintarą Petriką, Arvydą Stašaitį, tuometinį „Sabinos“ korporacijos prezidentą Gintautą Kazlauską, 1996-siais prie savo namų nušautą „Agoros“ vadovą Sigitą Čiapą.
Lig šiol kai kurie įspūdingą karjerą padarę Kauno verslininkai prisimena, kaip iškart po privatizacijos reketininkai „ūždavo“ ir Partizanų gatvės 192-uoju numeriu pažymėtoje pirtyje.
Šioje atokioje Kauno vietoje pamėgtoje nusikaltėlių „pramogų oazėje“ dažnai būdavo atvežami nepaklusnūs ar duoklės nenorėję mokėti praeityje klestėjusių bendrovių savininkai.
Nusikaltėliai turčius įmerkdavo į pirties baseiną ir taip juos kankindavo, kol pastarieji neiškentę sutikdavo sumokėti nemažą savo uždirbto pelno dalį. Po tokių „egzekucijų“, budeliai ir jų kankiniai prisėsdavo prie vieno stalo ir lyg nieko nebuvę linksmindavosi iki paryčių.
Netikėtumas pareigūnams
Vienas buvęs aukštas Kauno kriminalinės policijos darbuotojas prisiminė, jog buvo gauta operatyvinių žinių apie planuojamą Kauno banditų „strielkę“ (pasitarimą – aut. past.) pirtyje Partizanų gatvės gale.
Prie šios nuošalioje vietovėje esančios pirties atvykę kriminalistai buvo šokiruoti, kai pamatė šalia banditų pamėgtos užeigos surikiuotų nusikalstamų susivienijimų automobilių stovinčias transporto priemones su valstybiniais Seimo bei Vyriausybės numeriais.
Dėl šios priežasties planuotą operaciją Kauno teisėsaugininkai turėjo atidėti. Kauno Partizanų gatvėje nebeveikiantis pirties kompleksas ir mūrinis svečių namas, kuriame veikė biliardinė, baigti statyti dar 1981 metais.
Savaitgaliais – „Aro“ vizitai
Kadaise Kaune karaliavusių „daškinių“ poilsio vieta buvusios pirties sargas yra viešai pasakojęs, kad 1993-1995 metais kone kiekvieną savaitgalį šiame pastate netikėtai pasirodydavę automatais ginkluoti „Aro“ kovotojai.
Įsiveržę greitojo reagavimo rinktinės pareigūnai kaip mat suguldydavo besilinksminančius aukščiausio rango gangsterius ir jų svečius tiesiog veidu ant žemės.
Sargas teigė, kad „daškinių“ „aukso amžiaus“ metais jų pirtyje surengtuose pobūviuose jam yra tekę pastebėti ir tuometinius Seimo narius, ministrus, anų laikų garsius verslininkus.
Taip pat vyrui šioje pirtyje ne kartą teko matyti ir šiandien milijoninius turtus susikrovusius buvusius „Daškės“ bendražygius, kurie viešumoje vengdavo pasirodyti be asmens sargybinių.
Manoma, kad maždaug 2001-ųjų vasarą – keli mėnesiai prieš R. Daškevičiaus žūtį dėl skirtingo požiūrio į verslą ir nelegaliai sukaupto pelno dalybų, tarp svarbių objektų – ir Kaune, Partizanų gatvėje esančios pirties, „daškinių“ tarpe užvirė arši kova. Staiga praturtėję buvę „Daškės“ partneriai nepanoro dalytis pinigais.
Įtampa tarp artimiausių R.Daškevičiaus žmonių ir priešingoje barikadų pusėje atsidūrusių senų jo draugų nuolat didėjo — tiek vieni, tiek kiti baiminosi dėl galimo pasikėsinimo nužudyti ir ėmė rūpintis asmenine apsauga.
Netrukus nuo snaiperio šūvio sostinėje krito pats R. Daškevičius. Toliau viskas vyko kaip Holivudo trileriuose apie žiaurią italų mafiją: du kartus buvo apšaudytas šarvuotu automobiliu iki šiol važinėjantis buvęs artimas „Daškės“ draugas Rolandas Dromantas, tačiau jis liko gyvas.
2002-ųjų sausį Algirdą Antanyną, pravarde „Antonis“ bandyta nužudyti pačiame Kauno centre. Tada mafijos kovos buvo net persikėlusios ir į XXI amžių.
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