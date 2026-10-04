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TV3 naujienos > Lietuvos įžymybės

140 kg numetusios Ugnės Usevičiūtės išvaizda pareigūnams sukėlė įtarimų: „Einame patikrinsime“

2026-10-04 10:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-04 10:30
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Trečiadienio vakaro TV3 televizijos laidos „KK2 savaitė“ vedėjai Keitė Arai ir Mindaugas Stasiulis bei studijoje susirinkę svečiai nagrinėjo itin karštą temą: natūralumas prieš plastiką. Laidos metu ypatingo dėmesio sulaukė verslininkė Ugnė Usevičiūtė. Ji atvirai papasakojo apie neįtikėtiną kūno transformaciją, atsikratytus 140 kilogramų ir po šešių plastinių operacijų likusius net 14 metrų randus.

Trečiadienio vakaro TV3 televizijos laidos „KK2 savaitė“ vedėjai Keitė Arai ir Mindaugas Stasiulis bei studijoje susirinkę svečiai nagrinėjo itin karštą temą: natūralumas prieš plastiką. Laidos metu ypatingo dėmesio sulaukė verslininkė Ugnė Usevičiūtė. Ji atvirai papasakojo apie neįtikėtiną kūno transformaciją, atsikratytus 140 kilogramų ir po šešių plastinių operacijų likusius net 14 metrų randus.

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Diskusijai pakrypus apie plastinių operacijų būtinybę, U. Usevičiūtė prisiminė savo ilgą kelią iki dabartinės išvaizdos ir didžiulį iššūkį organizmui. 

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„Daug dirbau, daug valgiau ir daug turėjau kūno. Vieną dieną nusprendžiau, kad tai man nebepatinka ir per 10 mėnesių numečiau 100 kg“, – laidoje atskleidė verslininkė. 

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(8 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Ugnė Usevičiūtė

Nors daugelis mano, kad tokie rezultatai pasiekiami tik chirurgų pagalba, Ugnė pabrėžė, kad skrandžio nesusimažino, tačiau nukritęs milžiniškas svoris paliko kitą problemą – didžiulį odos perteklių. Dėl to prireikė net šešių plastinių operacijų. 

„Ant rankų operuoti žastai, operuotos šlaunys. Nugaroje kabojo pečiai, tai aplinkui visą nugarą, aplink sėdmenis –  visur – ir aplink veidą. 14 metrų taip randų“, – neslėpė moteris. 

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Sukėlė įtarimus pareigūnams

U. Usevičiūtė atviravo, kad iki operacijų odos perteklius kėlė didžiulį diskomfortą, o kartą oro uoste net sukėlė pareigūnų įtarimus. 

„Buvo oro uoste, kad aš vaikščiojau kaip nėščia, nes iš užpakalio aš plona, o priekyje kažkoks pilvas. Ir oro uoste prasivedė mane sako: „Einame patikrinsime, tu kažką užsikišusi už pilvo“, – apie nemalonią situaciją pasakojo ji.

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U. Usevičiūtė pabrėžė, kad visos operacijos jai buvo reikalingos ne dėl siekio atitikti grožio standartus, o dėl to, kad būtų panaikintos drastiško svorio kritimo pasekmės. 

Laidos ištrauka – straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.

Laidą „KK2 savaitė“ žiūrėkite kiekvieną trečiadienį 20.00 val. per TV3 televiziją ir tv.3.lt!

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „KK2 savaitė“.

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