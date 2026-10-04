140 kg numetusios Ugnės Usevičiūtės išvaizda pareigūnams sukėlė įtarimų: „Einame patikrinsime“

Griežta kova su svoriu
Diskusijai pakrypus apie plastinių operacijų būtinybę, U. Usevičiūtė prisiminė savo ilgą kelią iki dabartinės išvaizdos ir didžiulį iššūkį organizmui.
„Daug dirbau, daug valgiau ir daug turėjau kūno. Vieną dieną nusprendžiau, kad tai man nebepatinka ir per 10 mėnesių numečiau 100 kg“, – laidoje atskleidė verslininkė.
Nors daugelis mano, kad tokie rezultatai pasiekiami tik chirurgų pagalba, Ugnė pabrėžė, kad skrandžio nesusimažino, tačiau nukritęs milžiniškas svoris paliko kitą problemą – didžiulį odos perteklių. Dėl to prireikė net šešių plastinių operacijų.
„Ant rankų operuoti žastai, operuotos šlaunys. Nugaroje kabojo pečiai, tai aplinkui visą nugarą, aplink sėdmenis – visur – ir aplink veidą. 14 metrų taip randų“, – neslėpė moteris.
Sukėlė įtarimus pareigūnams
U. Usevičiūtė atviravo, kad iki operacijų odos perteklius kėlė didžiulį diskomfortą, o kartą oro uoste net sukėlė pareigūnų įtarimus.
„Buvo oro uoste, kad aš vaikščiojau kaip nėščia, nes iš užpakalio aš plona, o priekyje kažkoks pilvas. Ir oro uoste prasivedė mane sako: „Einame patikrinsime, tu kažką užsikišusi už pilvo“, – apie nemalonią situaciją pasakojo ji.
U. Usevičiūtė pabrėžė, kad visos operacijos jai buvo reikalingos ne dėl siekio atitikti grožio standartus, o dėl to, kad būtų panaikintos drastiško svorio kritimo pasekmės.
Laidos ištrauka – straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.
Laidą „KK2 savaitė“ žiūrėkite kiekvieną trečiadienį 20.00 val. per TV3 televiziją ir tv.3.lt!
VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:
Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „KK2 savaitė“.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.