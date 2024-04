Ugnė svėrė 212 kilogramų: „100 kg numečiau per 10 mėnesių“

Apie antsvorį ir įspūdingą Ugnės istoriją – laidoje „Top 3“

Jei norite vadinamam „bikini sezonui“ būti dailūs, kultūrizmo profesionalas Dainius Barzinskas ragina rezultatų pradėti siekti jau šiandien.

„Kokius 4–5 kilogramus galima per tris mėnesius numesti, po du kilogramus per mėnesį, tai sveikas svorio numetimas, o jau virš – tai jau ekstremalu. 10 kilogramų numesti tų trijų mėnesių nepakaks, arba tai bus labai nesveika, aišku, galima, bet tai bus sveikatos sąskaita, bet po to prieaugis bus dar didesnis“, – sako D. Barzinskas.

Ugnė numetė 127 kg

Bet yra ir tikrų svorio metimo sėkmės istorijų. Pavyzdys – radviliškietė Ugnė Usevičiūtė. Ji svėrė 212 kilogramų, tačiau dabar Ugnės svoris – vos 85 kilogramai.

„100 kg numečiau per 10 mėnesių. O tada man prireikė dar puse metų, kad dar numesčiau 40 kg. Tai viso man užtruko 16 mėnesių“, – pasakoja Ugnė.

Ugnė per patį savo svorio piką kimšo į save viską, kas papuola, ir maitinosi labai nesveikai, bet ji – pavyzdys, kad antsvoris – įveikiamas, tik reikia noro ir pastangų.

„Mano bėda buvo, kad valgydavau labai nesavalaikiai – galėjau nieko per dieną nevalgyti, o vakare suvalgyti dvi kondensuoto pieno skardines. Pavyzdžiui, kai yra Karmėlavos cepelinai, kurie yra gigantiški, tai žmonės dažnai suvalgo vieną ar du, aš galėjau keturis ramiai suvalgyti, o įprastus naminius, tai 8“, – pasakoja Ugnė.

Sveikata mažiau rūpinasi vyrai

Sveikos gyvensenos ir sporto profesionalai stebisi, kad kuo toliau, tuo vis mažiau žmonių rūpinasi savo svoriu, o ypač – vyrai.

„Vyrai prasčiau atrodo, ypač jauni, iki 30 metų, jiems nieko baisaus, kad yra pilvukas, mūsų laikais, tas grožio kultas buvo labiau akcentuotas“, – teigia D. Barzinskas.

Santaros klinikų dietologė, medicinos mokslų daktarė Edita Gavelienė dėl vis daugėjančių nutukusių pacientų skaičiaus ragina atkreipti dėmesį į mūsų gyvenimo tempą. Ir žinomą – lėkštės turinį.

„Maistas, kuris yra ruoštas iš žaliavinių produktų, kada porcijos dydis nejaučia verstis persivalgius – taip ta kasdienybė turi būti dėliojama“, – sako E. Gavelienė.

Dažnai griebiasi neaiškių vaistų

Gydytojai nerimą kelią kitą mada – svorio metimas pasitelkus neaiškios kilmės preparatus, kada antsvorio turintys žmonės prisiperka įvairiausių miltelių ir tikisi, kad po kelių mėnesių bus liekni, kaip stygos.

„Papildai neturėtų būti renkami tokiu principu, kad padėjo mano draugei, tai padės ir man“, – teigia specialistė.

Neretai tokie savigydos metodai baigiasi dar didesnėmis bėdomis. Kepenų funkcijos ar širdies veiklos sutrikimais. Todėl svorio kontrolė rekomenduojama tik prižiūrint medikams ir kitiems šios srities specialistams.

„Aš tai linkėčiau nerizikuoti, nes, jei mes kalbame apie vaistus, tai vaistai paskiriami receptu. Kalbant apie papildus, tai jie turi labai įvairius veikimus: vieni išbrinksta žmogaus organizme ir taip daro įtaką suvalgomam maisto kiekiui, kiti bando įsikišti į medžiagų apykaitos veikimą, greitina širdies veiklą, kas gali turėti įvairių komplikacijų“, – pasakoja E. Gavelienė.

Antsvoris nėra lengvai įveikiama problema, bet susireguliavus savo apimtis laukia ne ką mažesnis iššūkis – tai norimo kūno svorio išlaikymas.

„Didžiuojuosi, kad jau 7 metai, kai aš jį išlaikau tolygų. Čia yra sudėtingiausias dalykas, nes matau ir iš aplinkinių, kad jie numeta svorį ir jis grįžta su trenksmu“, – pasakoja U. Usevičiūtė.

