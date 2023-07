Žygimantas Pavilionis kritikavo Joe Bideną: esą dabar europiečiai turės ginti Amerikos garbę

Nors Lietuvos politikai ir diplomatai stengiasi priartinti Ukrainą prie narystės NATO, Vilniuje vykusiame susitikime šio tikslo jiem spasiekti nepavyko. Konkretaus ir aiškaus kelio, kada ukrainiečiai galėtų prisijungti prie aljanso, šalių lyderiai nenubrėžė.

„Pakviesime Ukrainą prisijungti prie NATO, kai Aljanso nariai susitars ir bus įvykdytos sąlygos“, – sakė NATO generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas.

Politikos užkulisiuose kalbama, kad Ukrainos pakvietimui prieštaravo didžiausia NATO galybė, be kurios europiečiams išsiversti sunku – Jungtinės Amerikos Valstijos su prezidentu Joe Bidenu ir jo administracija priešakyje. Viršūnių susitikimui įpusėjus, Užsienio reikalų komiteto pirmininkas, konservatorius Žygimantas Pavilionis pradėjo ypač aršiai viešumoje kritikuoti Jungtinių Valstijų Prezidentą Joe Bideną. Jis ir Amerikos diplomatai, anot Ž. Pavilionio, padarė klaidą, todėl laimėjo ne demokratija, o autokratija.

„Bijau, kad mes ES turėsime šitą bevalystę Vašingtono kompensuoti 100 procentų“, – sakė Ž. Pavilionis.

Prezidentui J. Bidenui besiruošiant sakyti kalbą Vilniaus universitete, Ž. Pavilionis vėl bandė daryti viešą spaudimą Amerikos Prezidentui ir gąsdinti jį priešiška Lietuvių auditorijos reakcija.

„Ar mes jam tikrai visi paplosime Vilniaus universitete, ar... nenoriu sakyti žodžio nušvilpsime, bet tie mūsų katališki veidai paprastai išreiškia emocijas. Jis gaus žinią“, – teigė Ž. Pavilionis.

Tiesa, J. Bidenas savo kalbos metu ir po jos, sulaukė plojimų. JAV Prezidento klausė ir jam santūriai plojo ir pats Ž. Pavilionis.

Amerikiečių diplomatija laikosi požiūrio, kad gali kilti trečias pasaulinis karas, jeigu Ukraina prisijungs prie Aljanso dar nebaigusi kariauti.

„Dabar, faktiškai priimti tuos Bideno argumentus, kurie man labai panašūs į Putino Miuncheno kalbą 2007 metais, mes nebūtume įstoję“, – teigė Ž. Pavilionis.

Prieš Amerikos prezidento susitikimą su V. Zelenskiu antrą suvažiavimo dieną Lietuvos Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmininkas Ž. Pavilionis netgi ėmė grasinti J. Bidenui ir jo administracijai savo būsima įtaka.

„Susikoncentruosim ties kiekvienu kongresmenu, ties kiekvienu senatoriumi. Senatorius Durbinas, deja, ne taip pakalbėjo, kaip galėtų pakalbėti, šiandien „Politico“. Aš su juo kalbėjau, aš jo prašiau, bet jis pridengė prezidentą Bideną. Na, netvarkoje, už jį irgi balsuoja ukrainiečiai, lenkai, lietuviai Čikagoje. Mūsų kraujas už jį balsuoja. Tai gal senatorius Durbinas pavargo?“, – tikino Užsienio reikalų komiteto pirmininkas.

Taip pat ėmė grasinti prezidentui ir visai jo administracijai, kad jei J. Bidenas neapsigalvos, artėjant Amerikos prezidento rinkimams, Ž. Pavilionis darys viską, kad jis antrą kadenciją prezidentu nebūtų išrinktas.

„Pakelsime viską Vašingtone, nes mes, žinokite, Amerikoje lemiame daug daugiau, negu Europoje. Nuo 18 amžiaus su tais pačiais airiais kasėme tą pačią anglį Pensilvanijoje, meldėmės tose pačiose bažnyčiose, gėrėme tą patį alų, mus ten žino kiekvienas. Tai va paklausime tų pačių airių, paklausime visų mūsų kraujo žmonių, visų Čikagos žmonių, už ką reikėtų balsuoti rinkimuose“, – teigė Žygimantas Pavilionis.

Tiek opozicija, tiek ir politologai stebisi tokiais audringais konservatoriaus pareiškimais. Sako Seimo Užsienio komiteto pirmininkui taip kalbėti nederėtų.

„Kaip jis gali apskritai dirbti, kalbėdamas tokius dalykus, kurie akivaizdžiai kenkia mūsų nacionaliniams interesams. Tai, ką jis kalba, pykdo amerikiečius neabejotinai, Bidenas aišku neklauso, ką jis šneka, bet jo įvairūs administracijos atstovai tą informaciją renka, fiksuoja, analizuoja“, – aiškino politologas Bernaras Ivanovas.

„Vieną dieną mūsų pareigūnai svaidosi tokiais argumentais, kitą dieną kreipiasi prašydami didesnės kariuomenės dislokacijos, didesnės ginkluotės dislokacijos, oro gynybos sistemų, leidimų įsigyti vienas ar kitas karines gynybines sistemas, kurias planuojame įsigyti iš JAV ir labai dažnai mūsų argumentai ir mūsų prašymai būna išgirsti“, – sakė Darbo partijos pirmininkas Andrius Mazuronis.

TV3 žinios prašė ir pačio Ž. Pavilionio komentaro, jis iš pradžių sutiko, o vėliau jau kalbėti atsisakė, informavo, kad neturi laiko.

„Šiuo atveju aš laukiu ne jo kažkokių pasisakymų, jį klausyt, savęs negerbt. O būtent pono Gabrieliaus Landsbergio, kitų konservatorių partijos atstovų, koalicijos atstovų, kurie paaiškintų, ar tai, ką sakė ponas Pavilionis, atitinka jų ir Lietuvos poziciją“, – sakė B. Ivanovas.

Partijos vadovas ir Užsienio reikalų ministras šiandien nedirba ir yra žiniasklaidai nepasiekiamas, bet kolegos kalbas įvertino frakcijos seniūnė.

„Pavilionis dėl savo ypač audringų kalbų jau buvo kartą netekęs ir komiteto pirmininko posto. Partija supyko, kai Pavilionis kalbėdamas apie Lietuvos vežamas Lukašenkos trąšas po to, kai įsigaliojo amerikiečių sankcijos, aštriai užsipuolė savo partiečių vadovaujamą Vyriausybę, grasino prašysiantis tų pačių amerikiečių įvesti sankcijas Lietuvai“, – sakė konservatorių frakcijos seniūnė Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė.

„Jeigu lengviausias sprendimas yra tiesiog nukirst Pavilioniui galvą, kad jis nebekalbėtų, nes daug kas to nori, „ok“. Niekas man burnos neužkimš. Aš nueisiu pas amerikiečius, sakysiu: „Ok, chebra, įvedinėkit sankcijas“. Nes politiniu būdu neįmanoma susitvarkyti“, – 2021 gruodį LRT radijui sakė Ž. Pavilionis.

Vis tik pernai lapkritį partija jį vėl sugrąžino į Užsienio reikalų komiteto pirmininko pareigas.

Daugiau apie tai – vaizdo įraše straipsnio pradžioje.