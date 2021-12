Žiema beldžiasi su trenksmu: dėl gausaus snygio tūkstančiai buvo likę be elektros

Kelio darbininkai nuo ankstaus ryto skubėjo šalinti ant kelių nuvirtusius ar pavojingai pasvirusius medžius. „Snigo, drėgnas sniegas, sušalo ir neatlaiko medžiai“, – sako kelių priežiūros darbininkas Valdas.

Gausus sniegas daugiausia rūpesčių pridarė Utenos, Ignalinos, Zarasų apylinkėse. Tūkstančiai vartotojų buvo likę be elektros. Gedimai šalinami ir naktį ir dieną. Tačiau iš maždaug 5000 registruotų gedimų antradienio vakarą apie 1000 tūkstantis dar buvo nepašalinti.

„Nuolatos atstatinėjam. Pusšimtis brigadų dirba. Tai yra 10 kartų daugiau negu ten būtų paprastai, kas reiškia, kad suvažiavo visos ESO pajėgos iš aplinkinių rajonų, regionų“, – teigia ESO atstovas Paulius Kalmantas.

Saldutiškio miestelis Utenos rajone iki antradienio popietės gyveno be elektros, mokiniams dėl to atšauktos pamokos, dalis gyventojų liko ir be šildymo:

„Kai nėra elektros, nėra vandens, nėra šildymo, žodžiu, viskas į vieną vietą.“

„Sniegas užsnigo, pas mus medžių daug, gal šaka kur užkrito ant laido.“

Vietiniai sako, kad snigti pradėjo pirmadienį. Snigo ir pūstė visa naktį:

„Po nakties tai labai daug sniego buvo, labai, visur lygu, jokio griovelio nėra, prisnigta.“

„Atsikasiau mašinai pravažiuot ir vėl lauksim toliau sniego. – Rytas sudėtingas buvo? – Jo, sunkiai išvažiavau, bet gerai, kad geros padangos žieminės.“

Seniūnas sako, kad kai kur sniego pripustyta iki 60 centimetrų. „Kai kurie žmonės negalėjo išvažiuot, grįžti, kurie buvo išvažiavę, tai pagal tokius iškvietimus ir valo. Yra tokių problematiškų vietų, kur užpusto, tai va tuos užpūstymus stengiamės pašalinti“, – teigia Saldutiškio seniūnas Bronius Šliogeris.

Gausus snygis sunkino ir eismo sąlygas. Automobiliai slydo nuo kelio. Medikai skaičiuoja padaugėjusias traumas.

„Jau yra tų traumų. Ir auto įvykių, aišku, dėl slidumo ir žmonės kritę yra. Be to, atvežta nemažai ir į skubos pagalbos skyrių ambulatoriniam gydymui“, – sako Šiaulių respublikinės ligoninės ortopedijos–traumatologijos centro vadovas Alfonsas Šapalas.

Pasak sinoptikės, artimiausią parą situacija keisis. Kritulių bus mažiau, bet naktį dar daug kur, o dieną vietomis truputį pasnigs. Eismo sąlygos bus sudėtingos.

„Tiesa, formuosis daugelyje rajonų plikledis, tad vairuotojai vis tik turėtų išlikti budrūs ir atsargūs kelyje. Na, ir artimiausia naktis bus tikrai šalta, nes daugelyje rajonų temperatūra nukris nuo 5 iki 10 laipsnių šalčio“, – teigia sinoptikė Ineta Daunoravičiūtė.

Ramiau bus neilgam. Ketvirtadienio naktį vėl snigs daugelyje rajonų, vietomis smarkiai.