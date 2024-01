Vytautas Sinica apie tai, kodėl emigrantai nesimoko lietuviškai: jaučiamės antrarūšiai Lietuvoje

Apie tai V. Sinica kalbėjo naujienų portalo tv3.lt laidoje „33 min. su Artūru Anužiu“.

Anot V. Sinicos, Lietuvai svarbu pasimokyti iš Vakarų Europos pamokų ir su imigracija pradėti tvarkytis jau dabar, mat mes turime rekordinį skaičių imigrantų iš mūsų kaimyninių valstybių – Rusijos, Baltarusijos ir Ukrainos.

„Pernai 60 tūkstančių atvykusių iš Baltarusijos, gyvenančių Lietuvoje, kaip imigrantai, iš tų žmonių tik 400 paprašė politinio prieglobsčio, tai labai maža dalis, visi kiti tiesiog ekonominiai migrantai. Tiek migracijos departamentas, tiek VSD – dvi pagrindinės institucijos, kurios turėtų tikrinti, kas čia pas mus atvyksta saugumo požiūriu, yra visiškai nepasiruošusios, jos neturi resursų“, – grėsmes vardijo politikas.

Vienas iš Nacionalinio susivienijimo vadovų kelia klausimą, kas atsitiktų, jei Lietuvą užpultų Rusija? Ar tada į Lietuvą atvykę imigrantai liktų ištikimi valstybei, kuri geranoriškai priėmė į savo šalį?

„Jeigu įvyktų kokia nors diversija, koks nors išpuolis iš Baltarusijos į Lietuvą, taip kaip Hamas. Lemtingai svarbu, kiek būtų Lietuvai priešiškų žmonių čia Lietuvoje, kiek būtų žmonių, kurie galėtų atsukti ginklus į Lietuvos piliečius?“, – svarstė Vytautas Sinica.

Lietuviai jaučiasi antrarūšiais piliečiais

Politikas pabrėžia, kad būtina jau dabar galvoti, kaip mes integruosime kitų valstybių piliečius į savo šalies visuomenę. Politikas piktinasi, kad mūsų valstybės institucijos dar iki šiol nesuprato šio klausimo svarbos, o politikai dar neturi supratimo, kaip spręsti problemą, kuri su laiku gali tik augti.

„Kai nacionalizmas visuomenėje baigiasi, arba jis išsenka, tai valstybė galiausiai prieis klausimą, o kam jos reikia? Nes jeigu nereikia nacionalinio principo, jeigu nereikia, kad šitoje valstybėje būtų lietuvišką kultūrą atitinkanti tvarka, tai, kam ta valstybė? Galime padaryti aukcioną, kuri šalis geriausiai paadministruos ir žinau, tikrai yra Europoje geriau administruojamų šalių, kur geriau veikia viešasis sektorius, mažiau korupcijos ir tegu kas nors valdo“, – samprotavo Vytautas Sinica.

Be to, pasak politiko, lietuviai per daug nuolaidžiauja Rusijos ir Baltarusijos atvykėliams ir kelia jiems per mažai reikalavimų dėl valstybinės kalbos mokėjimo.

„Pas mus yra principinė ideologinė nuostata, kad nereikia, kad yra grubu, žiauru ir neteisinga atvykėlio reikalauti, kad jis išmoktų valstybinę kalbą ir panašiai. Bet mes keliame sau tokius reikalavimus, taip save cenzūruojame ir gniaužiame, kad tos kalbos niekam negali pasiūlyti, lietuvių kalba tik lietuviams ir negali reikalauti, kad jos kažkas mokytųsi. Mūsų mąstymas yra, sakyčiau, šioje vietoje vergiškas, mes patys jaučiamės kažkokie antrarūšiai Lietuvoje“, – teigė Vytautas Sinica.

Visą naujienų portalo tv3.lt vyr. redaktoriaus Artūro Anužio pokalbį su Vytautu Sinica žiūrėkite straipsnio pradžioje.

