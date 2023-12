Galutinis sprendimas: rusai ir baltarusiai dalyvaus Paryžiaus olimpinėse žaidynėse

„TOK Vykdomoji taryba nusprendė, kad tie neutralūs atletai, kurie pagal tarptautinių sporto šakų federacijų nustatytas taisykles, pelnė olimpinius kelialapius, galės dalyvauti Paryžiaus olimpiadoje, jei atitiks keliamas sąlygas. Neutralūs atletai yra tie, kurie turi Rusijos ar Baltarusijos pasus“, - skelbiama TOK pranešime.

BREAKING: The IOC confirms Russian athletes can compete at Paris Olympics with approved neutral status https://t.co/VlRuWQaeEE

