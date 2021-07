Vos paskelbus karantino atlaisvinimus, britai keičia plokštelę: suvaržymai vėl kirs naktiniams klubams

Britams panaikinus kone visus koronaviruso suvaržymus, prieš skiepus ir karantinus protestuojanti minia Londone vis tiek susimušė su policija. Demonstrantai blokavo aplink šalies parlamentą esančius kelius, o keliems labiausiai įsiaudrinusiems teko matuotis antrankius.

Šalyje kasdien fiksuojant po 40 000 naujų koronaviruso atvejų, Borisas Johnsonas nusprendė palikti galioti reikalavimą karantinuotis visiems turėjusiems kontaktą su sergančiais. Dalį britų supykdžiusi karantinavimosi tvarka galios ir grįžtantiems iš šalių, kuriuose daug susirgimų. Be to, tik vakar be suvaržymų duris atvėrę klubai, laisve pasidžiaugė neilgai.

Jau netrukus norintys patekti į vidų turės gauti britišką COVID-19 pasą, kuris įrodys, kad jie yra paskiepyti turi imunitetą arba neigiamą testą. Tai ne juokais supykdė ir taip smarkiai nukentėjusią pramogų industriją.

„Iki rugsėjo pabaigos, kai abi skiepo dozės bus pasiūlytos visiems pilnamečiams, planuojame, kad į klubus ir vietas, kur vyks dideli renginiai galės patekti tik pasiskiepiję asmenys“, – sako B. Johnsonas.

Klubų savininkai ir šalies opozicija piktinasi, kad nauji reikalavimai įvedami chaotiški ir neapgalvotai. Premjeras perspėja, kad šalyje kylanti nauja banga piką pasieks tik rugpjūtį.

„Deja, daugėja atvejų, kai korona užsikrečia abi vakcinas gavę asmenys, tačiau žinoma, vakcinos padeda apsisaugoti nuo sunkios ligos formos ir mirties“, – tvirtina B. Johnsonas.

Šią savaitę pirmą kartą nuo pat vakcinacijos kampanijos pradžios nauji Covid-19 atvejai aplenkė per parą pasiskiepijusių asmenų skaičių.