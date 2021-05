Veryga įvardijo, su kokiais COVID-19 iššūkiais susidursime vasarą: „Yra tam tikrų rizikų“

Ar Lietuvai vis dar reikia karantino, portalo tv3.lt aktualijų laidoje „Dienos pjūvis“ kalbėjo Seimo nariai Aurelijus Veryga ir Jurgita Sejonienė.

Ponia Jurgita, ar iš tikrųjų dar būtina tęsti karantiną? Pastarosios dienos rodo, kad sergamumas koronavirusu vis mažėja ir atrodo, kad mes šiuo momentu suvaldėme pandemiją. Tai kam būtinas tas karantinas?

J. Sejonienė: Tikrai reikia pasidžiaugti, kad skaičių dinamika pagaliau yra džiuginanti ir matyt, kad vis dėlto tai yra didžiausias teigiamas vakcinacijos efektas. Reikia įvertinti, kad žmonės, matyt, įsiklausė į raginimus ir jau turi tam tikrus įpročius po daugiau kaip metų laiko gyvenimo su Covid-19.

Manau, kad taktika neskubėti yra pasirinkta teisingai. Šiuo metu tokių pavyzdžių yra ir pasaulyje, kai per greiti laisvinimai, per greitas atsidarymas, per greitas visų infekcijos kontrolės priemonių atšaukimas davė labai neigiamą rezultatą ir vėl paspartino infekcijos plitimą tose šalyse, kuriose tos ypatingai sparčios lengvinimo priemonės buvo pritaikytos.

Ponas Veryga, gal karantinas nėra toks būtinas? Gal galima taikyti pernykštį scenarijų, kada lyg ir buvo ekstremali padėtis, bet buvo atlaisvinta praktiškai viskas?

A. Veryga. Karantinas karantinui nelygu. Karantinas yra tam tikro režimo pavadinimas. Kas už to slepiasi gali pasakyti tik žinodamas, kokios bus nustatytos karantino sąlygos. Bet čia aš matyčiau keletą dalykų, kur yra praleistos galimybės ir galbūt jas dar galima pasivyti ir dabartinėje situacijoje, kur yra tam tikrų rizikų.

Turime dvi objektyvias aplinkybes, dėl kurių situacija gerėja. Pirmiausia, objektyviausia yra vakcinacija, kita yra klimatinės sąlygos, šylantis oras ir nepalankios sąlygos virusui plisti. Tai turime atvejų mažėjimą karantinui ne griežtėjant, o švelnėjant. Reiškia, kad tas švelnėjimas kažkokių papildomų rizikų jau ir dabar nebesukėlė, nes yra objektyvios aplinkybės, kurio stabdo plitimą.

Bet yra dar keli svarbus niuansai ir be rudens, apie kurį visi kalba. Yra dar ir vasara. Turėkime galvoje, kad mes turime vieną iš tokių bėdų – mes nesugebėjome taip, kaip kitos šalys, kurioms pavyko tai gerai padaryti, paskiepyti pačių rizikingiausių asmenų, tai yra vyriausių šalies gyventojų. Nors bendra mūsų vakcinacija neblogai atrodo, mes esame trečia šalis Europoje pagal skiepijimo greitį, bet labai atsiliekame pažeidžiamiausių visuomenės grupių skiepijime.

O kas atsitinka vasarą? Vasarą pas senelius pradeda keliauti anūkai, kurie jeigu patys ir nelabai serga, o jeigu suserga, tai jiems nuo to nelabai problemų būna, jie užkratą pernešti gali. Čia bus viena grėsmė.

Kita problema, kurios neišsprendėme, ir manau, kad tikrai turėsime su tuo susijusių bėdų, tai turėdami tokią gerą situaciją mes visą birželį išlaikysime vaikus uždarytus namie prie kompiuterio. Vyriausybė leido, bet paliko viską savivaldai, o dauguma savivaldybių nuėjo lengviausiu keliu. Dabar laikome uždarytus vaikus namuose, kai jie išeidavo į gamtą ir irgi mažėdavo tam tikros rizikos.

Yra ir tokių, ir tokių pasvarstymų. Kai kur reikėtų švelniau, o kai kur reikėtų tikrai labai susiimti, ypatingai kalbant apie vyresnių asmenų vakcinaciją.

Ponia Jurgita, ar jums atrodo, kad karantinas dar turi prasmę? Nes pažiūrint iš šono į žmones, atrodo, kad dažnas net nesilaiko to, ko dabar reikalaujama. Tokio sergamumo nebėra ir atrodo, kad žmonės tiek nebesisaugo arba nekreipia dėmesio į valdžios nurodymus.

J. Sejonienė: Labai kviečiu vis dėlto neatsipalaiduoti ir tą dėmesį kreipti. Tos rekomendacijos ir ribojimai, kurie yra likę ir kurių nėra tiek daug, jie tikrai turi prasmę ir nesinorėtų tokio scenarijaus, kokį patyrė tos šalys, kurios per greitai atsipalaidavo, per greitai pradėjo vykdyti aktyvų turizmą. Kad išvengtume naujų atvejų kilimo, mirčių augimo, labai rekomenduoju tiems, kurie laikosi, laikytis ir toliau, o tiems, kurie norėtų nebesilaikyti, dar kartą apgalvoti savo veiksmus ir tų rekomendacijų laikytis.

Ponas Veryga, manote, kad kažką reikėtų išlaikyti iš apribojimų, ar vis dėlto vasarą turėtume gyventi laisvai?

A. Veryga: Aš manau, kad kai kurių apribojimų ar sąlygų, kurios leistų saugiau jaustis, reikia. Kad ir tos pačios kaukės uždaroje erdvėje ar ypatingai ten, kur gali atsidurti nevakcinuotos žmonių grupės. Kol virusas nėra visiškai išgyvendintas, nereikėtų absoliučiai viduje atsipalaiduoti.

Dar vienas dalykas, apie kurį turbūt būtų verta pagalvoti, tai yra kažkokie super dideli renginiai, kur žmonės ateina ne tik koncerto pasiklausyti, bet kur būna ir apsvaigusių asmenų. Yra aplinkybės, kurios sudaro prielaidas nesielgti saugiai, nes žmogus tuo metu priima nevisiškai racionalius sprendimus.

Visą pokalbį žiūrėkite vaizdo įraše, esančiame straipsnio pradžioje.