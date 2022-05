Vairavimo instruktoriai piktinasi svarstymu naikinti mirksinti žalią šviesoforo signalą: „Išvis gal atsisakykim eismo taisyklių“

Tiesa, tokių idėjų nesupranta nei vairuotojai, nei vairavimo instruktoriai. Žalias signalas mirksi tam, kad perspėtų, jog tuoj reikės stabdyti. Jei mirksėjimo neliktų, eismo dalyviai baiminasi avarijų sankryžose bei baudų staiga tapus pažeidėju. Ministerija ramina, kad ruošia tik rekomendacijas, o mirksintys signalai dingtų ne visuose šviesoforuose.

Susisiekimo ministerija dega žalią šviesą taisyklėms, kurios… išjungtų žaliojo šviesoforo signalo mirksėjimą. Galimai – jau nuo birželio pirmosios. Tai reikštų, kad žalias signalas iškart persijungtų į geltoną, o per tas keletą sekundžių vairuotojai turėtų spėti išvažiuoti iš sankryžos. Gyventojai sako – keliuose taptų pavojingiau:

„Jeigu iškart užsidegs geltonas, ką tada daryt? Per stabdžius kirsti? Ir iš paskos visi važiuojantys tau paraleliai…“

„Jeigu iškart geltonas, tai avarinė situacija dažniau.“

Pirmą kartą apie tokį užmojį girdintys vairuotojai iškart susimąsto apie saugumą, o Laisvės partijos deleguoto ministro Skuodžio vadovaujamos ministerijos valdininkai skaičiuoja, kad mirksintis žalias signalas gaišina laiką. Ypač – sankryžose, kurios pačios fiksuoja mašinų srautą ir raudoną šviesą dega ten, kur tas srautas pasibaigia.

„Kai jutiklis suveikia, kad kertamu keliu nėra važiuojančio transporto, eliminuoti žalią mirksintį šviesoforo signalą. Tokiu būdu jūs, kaip laukiantis prie raudono šviesoforo signalo, laimėtumėte toje sankryžoje 4 sekundes laiko“, – teigia Susisiekimo ministerijos atstovas Dmitrij Bial.

Pasak ministerijos patarėjo, tai labai daug.

„Kur pravažiuoja 18 tūkst. automobilių per parą, susumuojant visų vairuotojų gaištį toje sankryžoje, gaištis per parą siekia beveik 21 valandą visų eismo dalyvių. Reikėtų vertinti tokius dalykus“, – tikina D. Bial.

„Atsisakyti galima visko, išvis gal atsisakykim eismo taisyklių“, – piktinasi vairavimo instruktorius Artūras Pakėnas.

Vairavimo instruktorius Artūras Pakėnas primena, kam apskritai įdiegtas žaliojo signalo mirksėjimas.

„Mirksintis tave įspėja, kad netrukus užsidegs draudžiamas šviesoforo signalas. Ir aš, matydamas mirksėjimą, žinodamas, kad dažniausiai bent Vilniuje šviesoforas mirksi 4 kartus, pagal tai priimu sprendimą. Ir mokiniams tą patį kalbu – priimk sprendimą, įvertink atstumą, įvertink greitį“, – kalba A. Pakėnas.

Tačiau ministerija pastebi, kad, užuot lėtinę greitį, kai kurie vairuotojai spaudžia akceleratorių, kad spėtų prasmukti. O jei nespėja, tiesiog skuodžia jau degant geltonam ar net raudonam signalui. Štai sankryžoje Vilniuje žalia rodyklė į kairę sukantiems vairuotojams jau užgeso, tačiau vis dar nuvažiuoja vienas, antras, trečias… ir ketvirtas automobiliai: „Aš iš tolo matau, kad jis mirksi ir ramiai stabdau. O tie, kurie pamatę mirksintį spaudžią gazą, čia jų problemos.“

Didesnė dalis kalbintų vairuotojų svarsto, kad staiga užsižiebus geltonam signalui iš sankryžos išvažiuoti nespėtų:

„Spūsčių, avarijų daugiau, skirtingai vertina tą geltoną.“

„Manau, kad nelabai aiškiau. Vis tiek visi važiuos per geltonus.“

„Bus dar sudėtingiau išsiaiškinti, kas kaltas, o kas ne.“

„Daug avarijų įvykdavo per mirksintį, tai gal ir sumažės.“

„Kas važinėja su protu, supranta viską, o kas be proto – ir per geltonus važinėja, ir per raudonus.“

„Reikėtų vairuotojams duoti laiko, kad jie sureaguotų, kai nustos degti žalias šviesoforo signalas. Neišvengiamai reikės ilginti geltono šviesoforo signalo veikimą“, – tikina VGTU docentas Saugirdas Pukalskas.

Ministerija aiškina, kad ilginti neketina, esą išvažiuoti iš sankryžos geltonas signalas nedraudžia. O kiek sekundžių jis dega, priklauso nuo toje vietoje leidžiamo greičio. Taigi esą visi viską suspės.

„Šiek tiek susitapatins ta riba, kai dar važiuoti galima ir jau važiuoti galima. Vairuotojai gan konservatyvūs. Dabar visus 3 mln. permokykim“, – teigia A. Pakėnas.

„Aiški ta važiavimo tvarka. Būtinybės keisti ir jaukti visa, kas nusistovėję, nesakyčiau, kad reikėtų“, – sako S. Pukalskas.

Susisiekimo ministerija ramina, kad galutinio sprendimo dar nėra, o ir rengia tik rekomendacijas. Jei jos ir spės atsirasti iki birželio pirmosios, kaip numato projektas, dėl kiekvieno šviesoforo spręs kelių valdytojai – savivaldybės, Automobilių kelių direkcija.

„Tai yra projekto nuostatos, niekas dar nenuspręsta. Laukiam institucijų išvadų“, – kalba D. Bial.

Anot projekto, mirksėjimo laikas būtų pridėtas prie žaliojo signalo trukmės. O pėsčiųjų perėjose žaliasis signalas turėtų mirksėti trumpiau negu dabar – ne ilgiau nei dvi sekundes.