TV3 naujienos > Video > Video naujienos

TV3 Žinios. Rusija pažeidė Estijos oro edvę; Vilniuje medžiotojai surengė ypatingą šventę

2025-09-21 18:28 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-21 18:28

Po įžūlaus rusų naikintuvų skrydžio Estijos oro erdve – estai sako, kad buvo pasiruošę numušti lėktuvus, jei tik šie būtų kėlę pavojų. Aiškėja ir daugiau detalių apie provokaciją – prie jų prisiartinus Italijos naikintuvams – Rusijos pilotai aiškiai ignoravo jų signalus ir tęsė skrydį. Europiečiams sukant galvą, kaip atsakyti į šias Rusijos provokacijas, Vašingtonas atvirkščiai – reaguoja vis atsainiau. Pentagonas, anot žiniasklaidos pranešimų, prieš kelias savaites aiškiai pasakė Baltijos šalims, kad planuoja mažinti joms karinę paramą.

0

O šai sostinės širdyje, prie Valdovų rūmų, medžiotojai surengė ypatingą šventę. Iš skirtingų šalies kampelių suvažiavę medžiotojai, demonstravo apdarus ir kulinariją. Prie žvėrienos gardėsių rikiavosi ilgiausios eilės, bet labiausiai šventės svečių dėmesį traukė kepamas didžiulis elnias. Šventėje dalyvavo ir mūsų šalies pasididžiavimas – legendiniai lietuvių skalikai – medžioklės virtuozai, kurių kilmė siekia Vytauto Didžiojo laikus.

