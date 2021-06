Skelbia skiepų loterijos laimėtojus: vieniems 100 eurų restoranui, kitiems – skrydis oro balionu

Įvairiausiais prizais – kvietimais į kino teatrą, restoraną, dovanų kuponais, ledais ir apžvalginiais skrydžiais lėktuvu ar oro balionu Marijampolė vilioja žmones skiepytis. Kiekvieną savaitę burtų keliu išrenkama keliasdešimt laimingųjų. Marijampolietė Guoda dar šiandien ryte sulaukė skambučio – moteris laimėjo 4 bilietus į kino teatrą.

„Tiesiog taip paskambino ir sako – laimėjote. Net nustebau. Ne dėl laimėjimo ėjau skiepytis, o dėl to, kad būtume saugūs. Kad mažiukai, kad aš būčiau saugi“, – sako marijampolietė Goda.

Visgi Marijampoliečių nuomonės išsiskyrė. Kai kurie piktinasi, kad su tokiomis loterijomis savivaldybė daro cirką.

„Nereikia man tų prizų, aš turiu va – man jau daug metų, mirti vis tiek reikės“, – sako marijampolietis.

„Valdžia net dėl to nusileidžia, kad va, duosime prizus, kad tik eikite skiepytis, kad jūs gyventumėte“, – teigia kitas.

Nepaisant loterijos ir prizų gausos, skiepijimo apimtys pamažu traukiasi ir Marijampolėje. Ten paskiepyta apie 44 procentai gyventojų ir paskutinėmis savaitėmis norinčiųjų vakcinuotis mažėja. Tiesa, Marijampolės meras Povilas Isoda tikina – jei ne loterija, ateinančiųjų skiepytis būtų dar mažiau:

„Džiaugiamės, kad tikrai žmonių yra, kurie prisipažįsta, kad tik dėl loterijos atėjo. Gal mūsų lūkestis buvo, kad jų daugiau bus. Mes skaičiuojame, kad virš 2 procentų papildomai žmonių galėjo atsirasti.“

Pasak mero, žmones loterijos vilioja, mat kol kas dar nebuvo nė vieno žmogaus, kuris neatsiimtų laimėto prizo. Savivaldybė žada liepos mėnesį surengti ir finalinę loteriją, kurioje dalyvaus visi per prizų dalijimo laikotarpį pasiskiepiję ir dovanų negavę marijampoliečiai.

„Tai visus iš keturių savaičių žmones, kurie dalyvavo loterijoje, trauksime tą pagrindinį prizą ir kažkas laimės elektrinį paspirtuką“, – sako P. Isoda.

Tiesa, pasak ekspertų, jei ir toliau skiepijimosi tempai Lietuvoje kas dieną keliais procentais mažės, paskiepytų asmenų skaičius 70 procentų lygio nepasieks. Šiuo metu Lietuvoje pirmąja doze vakcinuota kiek daugiau kaip 43 procentai gyventojų.

Prezidentas G. Nausėda, dar anksčiau ambicingai kalbėjęs apie tikslą iki liepos vidurio paskiepyti apie 70 procentų visuomenės, dabar sveikatos forumo metu įspėjo gyventojus per daug neatleisti vadžių: „Noriu paraginti pernelyg neatsipalaiduoti ir neimti pernelyg anksti švęsti pandemijos pabaigos. Kartą jau patyrėme, kad sergamumo atoslūgis vasarą gali būti laikinas ir laba apgaulingas.“

O kada bus pasiektas visuotinis imunitetas, kol kas nežinia. Prezidentūra sveikatos apsaugos ministeriją ragina aktyviau kreiptis ir į vyresnius žmones, mat Lietuva yra paskiepijusi tik kiek daugiau kaip pusę 80 metų sulaukusių ir vyresnių senjorų. Prezidento patarėjas Simonas Krėpšta tvirtina, kad šiuo metu skiepytis reikia pritraukti dar apie 20–25 procentus gyventojų.

Prezidento patarėjas S. Krėpšta sako: „Šiuo metu yra kritinis laikotarpis aiškiai pagerinti komunikaciją su šia visuomenės grupe. Atsakyti jiems į kylančius klausimus, padidinti jų pasitikėjimą valdžios institucijomis. Ir pakviesti juos pasiskiepyti.“

Tiesa, vakcinavimo tempams stojant, ministras Arūnas Dulkys tikina, kad skiepai jau keliauja į atokias vietoves – tiesiai į gyventojų namus. Taip pat ir į tuos rajonus, kuriuose gyvena tautinės mažumos.

Ir Naujojoje Vilnioje jau nuo šiandien gyventojai gali pasiskiepyti viena „Janssen“ vakcinos doze ne skiepų kabinete, bet Vilniaus miesto savivaldybės autobusiuke. Pasak A. Dulkio, šiuo metu pagrindinis tikslas, kad vakcina atvyktų kuo arčiau žmonių.

„Kuo daugiau mobilių grupių organizavimo, daugiau mobilių autobusiukų, palapinių, vykimo į atokius regionus. Ir bendradarbiavimas su verslu“, – sako A. Dulkys.

Pasak sveikatos mokslų universiteto profesoriaus Mindaugo Stankūno, jei žmonės vangiai skiepysis ir indiškoji koronaviruso atmaina pradės plisti Lietuvoje, nereiktų stebėtis, kad rudenį susirgimų skaičius vėl šoks į viršų.

„Jungtinė Karalystė, kurioje vakcinuotų žmonių skaičius didesnis, jie turi tą atvejų didėjimą. Turint dabartinius skaičius, mums sakyti, kad atvejų padidėjimas negresia, būtų tikrai per daug optimistiška“, – sako M. Stankūnas.

Mokslininkų teigimu, ar rudenį atvejų skaičius vėl smarkiai šoks ir naujoji delta koronaviruso atmaina išplis, priklausys nuo to, kiek iki to laiko žmonių pasiskiepys dviem vakcinos dozėmis. Kol kas Lietuvoje abiem dozėmis paskiepyta apie 32 procentai gyventojų. O pasak ekspertų, šis skaičius yra per mažas, kad po kelių mėnesių pavyktų pažaboti naują pandemijos bangą.