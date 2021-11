Skandalas statybų sektoriuje – išaiškino korumpuotų valdininkų tinklą: iš viso per 60 įtariamųjų

Dėl kyšių teisėsauga įtaria iš viso 6 institucijų darbuotojus, tarp jų ir ne pirmą kartą teisėsaugos dėmesio sulaukianti Vilniaus savivaldybė. Kyšiai buvo mokami ir darbo vietose, o pas valdininkus pareigūnai rado 300 tūkstančių eurų. Vilniaus meras Remigijus Šimašius sako nenustebęs, kad korupcija klestėjo ir savivaldybėje – apie tai puse lūpų kalbėta dešimtmečius.

Prie Specialiųjų tyrimų tarnybos pastato veiksmo netrūko – matyti dėžes ir įvairius maišus nešiojantys asmenys, gali būti, kad nešiojami tyrimo dėl korupcijos statybų sektoriuje kratų metu paimti dokumentai ir įkalčiai. Teisėsauga paskelbė išaiškinusi korupcijos schemą, kurioje veikė valdininkai.

„Įtariama, kad valstybės tarnautojai per tarpininkus priimdavo kyšius įvairiose teritorijų planavimo dokumentų rengimo stadijose. Išduodant statybos leidimus, viešinant projektus, derinant projektus, priduodant įvairius nekilnojamojo turto objektus“, – teigia STT Centrinių tyrimų valdybos viršininkas Darius Balčiūnas.

Pats tyrimas truko ilgiau nei metus, o pričiupti valdininkai iš 6 skirtingų institucijų – Vilniaus savivaldybės, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybų inspekcijos, Darbo inspekcijos, Nacionalinės žemės tarnybos, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro. Įkliuvo ir Žmonių su negalia aplinkos pritaikymo asociacijos atstovai.

„Nustatyta per 60 galimų įtariamųjų, iš kurių – 20 valstybės tarnautojų. Per šią savaitę atliekant intensyvius ikiteisminio tyrimo veiksmus, buvo atlikta per 170 kratų, operacijoje dalyvavo virš 100 STT pareigūnų iš visos Lietuvos Respublikos“, – sako D. Balčiūnas.

„Indikacijas apie tokius dalykus mes gavom iš pačios statybų inspekcijos. Ir statybų inspekcija, kaip suprantu, kreipėsi į teisėsaugą prieš keletą mėnesių, o ar tos informacijos pagrindu buvo pradėti tyrimai, ar ta informacija tiesiog papildė tyrimo medžiagą, nu, aš nenoriu tyrimui pakenkti“, – kalba aplinkos ministras Simonas Gentvilas.

Didžioji dauguma objektų, dėl kurių duoti kyšiai – Vilniuje. Miesto meras Remigijus Šimašius sako, kad galimai įkliuvo 7 savivaldybės tarnautojai – neoficialiomis žiniomis, kratos atliktos Infrastruktūros bei Žemės tvarkymo ir administravimo skyrių vadovų darbo vietose.

„Kaip aš suprantu, susiję su tuo, kada sprendimai atkeliauja ant vadovų stalo, ir tai yra žemesnių vadovų, arba specialistų darbas. Susiję su vilkinimu, arba nevilkinimu su šitais reiškiniais“, – teigia Vilniaus meras Remigijus Šimašius.

REKLAMA

Vis tik Remigijus Šimašius sako nenustebęs – esą dešimtmečius vieša paslaptimi buvo tai, jog savivaldybėje kyšiai imami. Nors pats savivaldybei su komanda jau vadovauja 6,5 metų.

„Aš turėjau įtarimų, o ne žinojau, tai yra labai svarbus skirtumas, norėčiau, kad reportaže tai būtų minima, o ne kad žinojau, o kad nenustebino manęs, kad buvo ženklų, bet tai tikrai toli gražu nėra tolygu žinojimui“, – sako R. Šimašius.

Davę kyšius skambučio ar pranešimo iš pareigūnų dar nesulaukė. Todėl prokuroras siūlo visus pinigus siūliusius, nešusius ar dėl jų sutarusius kuo skubiau prisipažinti. Prisipažinus ir suteikus informaciją tyrėjams, kyšių davėjai gali būti atleisti nuo atsakomybės.

„Visus tuos, kurie save atpažino šioje situacijoje, ir kurie davę kyšius mano kolegos minėtų institucijų darbuotojams, siūlau apmąstyti ir kreiptis su pareiškimais dėl tokių faktų į STT Centrinę tyrimų valdybą“, – komentuoja prokuroras Justas Laucius.

Teisėsauga nustatė virš 80-ies nusikaltimų epizodų, tiriama virš 150-ies nusikalstamų veikų. Tiriamas galimas kyšininkavimas, papirkimas, prekyba poveikiu, neteisėtas praturtėjimas ir pinigų plovimas. Aiškėja ir kokie kyšiai dėl statybų valdininkus pasiekė.

„Kyšių sumos labai įvairios, nuo kelių šimtų eurų, iki kelių dešimčių tūkstančių eurų. Kratų metu radome virš 300 tūkstančių eurų grynųjų pinigų“, – sako D. Balčiūnas.

Aiškinamasi, ar valdininkai kyšius ėmė už tai, kad atliktų neteisėtus veiksmus, ar tiesiog už tai, kad projektų palaiminimas institucijose judėtų greičiau.

„Tiriamos nusikalstamos veikos susijusios su 50 statybos objektų, turto vystytojų veikla taip pat tiriama, jų yra apie 23, tai fiziniai ir juridiniai asmenys“, – teigia D. Balčiūnas.

„Biurokratijos tam tikras lygmuo yra, bet ne visą laiką jis yra iš savivaldybės pusės, jis yra ir šiaip dėl pasikeitusių teisės aktų“, – sako nekilnojamojo turto plėtros asociacijos vadovas Mindaugas Statulevičius.

Šią savaitę teisėsauga sulaikė 25 žmonės, bet suimtų ilgesniam laikui nėra. Kyšiai dažniausiai buvo duodami grynaisiais, kartais net darbo vietose.