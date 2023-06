Seimas uždraudė nemokamus vienkartinius plastikinius maišelius: pelnysis prekybininkai

Imti vienkartinius plastikinius maišelius daugeliui lietuvių gana įprasta, nes tai nieko nekainuoja. Tačiau Seimas nutarė, kad juos reikia apmokestinti, esą tai bus ekologiškiau ir žmonės tokių maišelių ims mažiau.

Seimas prekybininkus įpareigojo vienkartinius maišelius apmokestinti jau nuo liepos 1 dienos. Prekybos tinklas „Lidl“ iš gyventojų už kiekvieną vienkartinį maišelį prašys po 1 centą.

„Pirkėjams, apsiperkant įprastoje kasoje, reikės pasakyti, kiek maišelių jie panaudojo apsipirkimo metu. Jeigu pirkėjas apsipirks savitarnos kasoje, ten ras kortelę su brūkšniniu kodu, kurią reikės nuskenuoti“, – pasakojo „Lidl Lietuva“ atstovė Lina Skersytė.

O lietuvių meilė vienkartiniams maišeliams – begalinė. Vienas prekybos tinklas apskaičiavo, kad net trečdalį visų vienkartinių maišelių pirkėjai išsineša namo nė nepanaudoję.

Štai kai kurie pirkėjai, tik užėję į parduotuvę, į krepšį krovė po 5-6 vienkartinius maišelius. Jų paklausėme, ką šie galvoja apie papildomą vienkartinių maišelių apmokestinimą.

„Labai blogai, labai, aš nepatenkinta“, – sakė kalbinta senjorė.

„Ai, vieną centą... susimokėsime tikrai“, – kalbėjo prekybos centre apsipirkinėjanti moteris.

Prekybininkai aiškino, kad taip įgyvendina ne tik Seimo sprendimą apmokestinti maišelius, bet ir patys padeda gamtai, kurioje ir taip daug plastiko atliekų. Jie tikisi, kad vienas centas už vienkartinį maišelį galiausiai pakeis pirkėjų požiūrį į plastiką.

„Šiuo atveju mūsų tikslas yra paskatinti pirkėją susimąstyti, imant tą maišelį, ar tikrai jam to reikia, o ne paskelbti kažkokią dramatišką kainą“, – tikino L. Skersytė.

Prekybos tinklas jau trejus metus siūlo pirkėjams daugkartinius maišelius. Tik vargu, ar susidomėjimas didelis.

„Pastebėjome, kad pirkėjai išbando juos. Suprantame, kad įpročių keitimas yra sudėtingas mums visiems“, – sakė „Lidl Lietuva“ atstovė, tikimąsi, jog įvedus pakeitimus daugkartinius maišelius naudos daugiau žmonių.

„Tikrai ne, beveik visi, gal koks pensininkas atsineš savo, bet taip visi iš mašinos išlipa, eina ir perka, ir niekas tų maišelių neturi“, – prognozavo parduotuvėje kalbinta senjorė.

Pasak „Pricer.lt“ vadovo, vienkartinių maišelių apmokestinimas nė kiek nesprendžia ekologinių problemų.

„Pastebėjome maišelius, tuoj dar kažką pamatysime, gal tai, kad žmonės kvėpuoja deguonimi ir išleidžia CO2, tuomet pradėsime matuoti plaučių tūrį ir pradėsime aukštesnius žmones labiau apmokestinti“, – nepasitenkinimą reiškė Arūnas Vizickas.

Kiti prekybos tinklai dar nepaskelbė, kiek centų už vienkartinius plastikinius maišelius prašys iš pirkėjų. Tačiau absoliuti dauguma prekybininkų tikina, kad tai bus nuo 1 iki 5 centų už maišelį.

„Tą planuojame daryti kitą savaitę. Šiandien visos mūsų parduotuvės, 250 parduotuvių, gavo nurodymus su kaina, ruošiasi“, – aiškino „Maximos“ atstovė Indrė Trakimaitė-Šeškuvienė.

Štai prekybos tinklas „Norfa“ ant kiekvieno maišelio kabins brūkšninius kodus, kuriuos bus galima nuskenuoti kasoje.

O prekybos tinklas „Maxima“ įpareigos pirkėjus kasininkams pranešti, kiek maišelių šie pasiėmė. Tik, ar nepradės taip pirkėjai maišelių vogti?

„Tikrai nebus gaudymo, bandymo ieškoti. Jeigu atsinešei maišelį iš namų, tai deklaruoji kasininkui prie kasos, kad tie maišeliai yra mano“, – sakė I. Trakimaitė-Šeškuvienė.

„Maxima“ skaičiuoja, kad kiekvieną mėnesį klientai pasiima 15 mln. maišelių. Pastaraisiais metais šis skaičius mažėja.

Papildomai apmokestinant kiekvieną vienkartinį maišelį atskirai tinklas uždirbs 150 tūkst. eurų per mėnesį arba beveik 2 mln. eurų per metus. O jei apmokestins maišelius 5 centais, tuomet per metus vienas prekybos centras galėtų uždirbti kone 10 mln. eurų.

Tokio Seimo sprendimo kritikai sako, kad parlamentarai leis prekybos tinklams papildomai uždirbti.

„To maišelio savikaina yra dalis cento. O jeigu jis būtų parduodamas netgi už vieną centą, tai jis būtų viena pelningiausių prekių“, – teigė A. Vizickas.

Vokietija vienkartinius plastikinius maišelius apmokestino dar 2016 m. Absoliučioje daugumoje parduotuvių Vokietijoje vienas vienkartinis maišelis kainuoja 1 centą.

Daugiau apie tai rasite vaizdo įraše, esančiame straipsnio viršuje.