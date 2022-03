Rusijos oligarchų jachtos švartuojasi Turkijos kurortuose – gyventojai nesiruošia tylėti

Beje, Zelenkis, kurį medžioja Putino smogikai, vėl ragina Putiną susitikti tiesiogiai ir siūlo referendumu spręsti klausimą dėl Krymo ir apsišaukėliškų respublikų. Savo ruožtu Kremlius didžiausią savo kritiką A. Navalną į kalėjimą pasodinto nori dar dešimtmečiui, o jo komanda meta ant Putino bombą. Sako, kad daugiau nei pusę milijardo eurų kainuojanti Italijoje prišvartuota jachta priklauso Putinui ir ragina ją areštuoti.

Charkivo gyventojas rodo, kas liko iš jo namų po miesto gyvenamąjį rajoną sudrebinusio dar vieno okupantų apšaudymo. Vyras sako, kad smūgis buvo toks staigus, kad jis nė nespėjo išsigąsti. Ir pasakoja, kiek aukų pareikalavo šis apšaudymas.

„Užmušė merginą. Ji ten ėjo priešais polikliniką. Užmušė močiutę su anūku. Anūkas buvo neįgalus“, – pasakoja Charkivo gyventojas Viktor.

Mykolajive žmonės irgi tvarkosi po vakarykščio apšaudymo. „Stovėjau prie išėjimo. Ten, štai ten. Ir raketa skrido. Tada ji ten nukrito, sprogo ir viskas. Mes slėpėmės laiptinėje“, – sako Mykolajivo gyventoja Marina.

Pentagonas skelbia, kad pastarąją parą Rusija į Ukrainą paleido daugiau nei 300 raketų. Nuo karo pradžios iš viso jau 1100. Tai – pusė viso Rusijos turimo raketų arsenalo.

Be to, V. Putino orda Ukrainoje gali pritrūkti ir tankų. Anot Ukrainos ginkluotųjų pajėgų, Rusijos Čeliabinske veikianti gamykla, kuri vienintelė surenka tankus, jau pristabdė veiklą. To priežastis – iš užsienio importuojamų dalių trūkumas.

Amerikos prezidentas J. Bidenas įspėja – sausumos invazijai stringant, o raketoms senkant, V. Putinas iš desperacijos gali panaudoti masinio naikinimo ginklus ir mato aiškių to ženklų.

„Jis įspraustas į kampą. Dabar jis kalba apie apgaulingas operacijas ir tvirtina, kad mes, Amerika, turime biologinių ir cheminių ginklų Europoje. Tai netiesa. Užtikrinu jus. Jie taip pat aiškina, kad Ukraina turi cheminių ginklų savo šalyje. Tai aiškus ženklas, kad jis svarsto panaudoti juos abu“, – teigia J. Bidenas.

Savo ruožtu Lietuvos užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis interviu amerikiečių televizijai CNN sakė, kad masinio naikinimo ginklų panaudojimas turi būti aiški „raudonoji linija“, kurią Rusijai peržengus Ukraina sulauktų konkrečios pagalbos.

„Jei Rusija eskaluos konfliktą panaudodama masinio naikinimo ginklus, tuomet Vakarai turėtų būti pasiruošę apginkluoti Ukrainą papildomais ginklais. Galbūt sunkiąja ginkluote. Galbūt suteikti ukrainiečiams galimybę patiems uždaryti oro erdvę virš šalies su Vakarų ginkluote“, – kalba G. Landsbergis.

Ir paragino Europos Sąjungą nepasiduoti Rusijos šantažui ir kuo greičiau pritaikyti sankcijas Rusijos naftos ir anglies pramonės šakoms.

„Kiek ilgai mes tiesiog taip sėdėsime? Kiek miestų ar kurie miestai turi būti sunaikinti, kad mes pasakytume, kad tai jau „raudonoji linija“?“, – sako G. Landsbergis.

Sankcijų Rusijai svarbą pabrėžia ir šiandien į Prancūzijos bei Italijos parlamentus kreipęsis V. Zelenskis.

„Dabar laikas padaryti viską, kad užtikrintume taiką. Kad užbaigtume karą, kuriam Rusija ruošėsi ilgai ruošėsi. Vienas žmogus jam ruošėsi dešimtmečius. Jis užsidirbo milžiniškus pinigus iš naftos ir dujų ir panaudojo tuos pinigus ne tik karui prieš Ukrainą. Jo tikslas – Europa“, – tikina V. Zelenskis.

V. Zelenskis į Italijos politikus kreipiasi tą pačią dieną, kai Rusijos teismas A. Navalną pripažįsta kaltu dėl lėšų grobstymo ir gali į kalėjimą jį už tai įgrūsti dar beveik dešimčiai metų, o A. Navalno tyrėjų komanda numeta bombą ant V. Putino.

A. Navalno tyrėjai skelbia, kad Italijos Toskanos Marina di Carrara uoste stovinti 140 metrų ilgio jachta „Šeherazada“ už 640 milijonų eurų priklauso ne kam kitam, o V. Putinui. Šešių denių jachtoje yra SPA, saunos, treniruočių salė, baseinas, dvi sraigtasparnių aikštelės. Oficialiai jachtos savininkas nežinomas, tačiau A. Navalno komanda teigia, kad visi nuolatiniai darbuotojai, išskyrus kapitoną, yra rusai, kurie dirba Federalinėje saugumo tarnyboje. O būtent ji rūpinasi V. Putino apsauga. A. Navalno komanda įsitikinusi, kad jei rytietiškos prabangos jachta tikrai priklauso V. Putinui, ji turėtų būti konfiskuota.

O V. Zelenskis, nepaisant to, kad V. Putinas į Ukrainą yra pasiuntęs smogikų būrių jo nužudyti, ir toliau reikalauja tiesioginių derybų su V. Putinu. Anot Ukrainos prezidento, svarstyti paliaubų ir karo baigties klausimus nesusitikus su V. Putinu – beprasmiška.

„Manau, be šio susitikimo neįmanoma iki galo suprasti, ką jie pasiryžę padaryti, kad sustabdytų karą ir ką darytų, jei mes nesutiktume su vienu ar kitu kompromisu“, – kalba V. Zelenskis.

V. Zelenskis teigia esąs pasiruošęs derėtis su V. Putinu bet kokiu formatu, o vienas susitikimo klausimų galėtų būti Rusijos aneksuoto Krymo ir neteisėtų Donecko bei Luhansko respublikų statusas.

„Kai kalbame apie apie pokyčius, kurie yra istorinės svarbos, nėra kitos išeities, tik surengti referendumą“, – teigia V. Zelenskis.

Referendume teritorijų, kurių taip nori Rusija, likimą spręstų visos Ukrainos žmonės, o apklausos rodo, kad 80 procentų jų sako griežtą „ne“ šių teritorijų atsisakymui.

„Kad ir kas nutiktų, to negali nuspręsti tik prezidentas. Tai ilgas procesas, dėl kurio apsispręsti turės parlamentas ir Ukrainos žmonės“, – sako V. Zelenskis.

Kremlius derybų su Ukraina nekomentuoja, tik sako norėtų, kad jos būtų aktyvesnės ir turiningesnės.

„Negaliu atskleisti detalių. Esame įsitikinę, kad jų paviešinimas gali sukelti pavojų derybų procesui, kuris vyksta lėčiau ir ne taip turiningai, kaip norėtume“, – kalba Kremliaus atstovas Dmitrij Peskov.

Savo ruožtu tarptautinis tiriamosios žurnalistikos centras viešina iki šiol neskelbtą informaciją. Anot šio centro, 35-ių su V. Putinu siejamų oligarchų už Rusijos ribų laikomo turto vertė siekia daugiau 17 milijardų dolerių. Tai ir jachtos, privatūs lėktuvai, prabangūs namai Londone, Toskanoje, Prancūzijos Rivjeroje. Didžiausią ne Rusijoje turtą turintys oligarchai – Romanas Abramovičius, Ališeras Usmanovas, Olegas Deripaska ir Igoris Šuvalovas.

R. Abramovičiaus jachtą Turkijoje pasitinka protestuotojai: „Neleiskite jam čia. Rusų laive, išplauk. NE karui Ukrainoje.“

Visgi tai Bodrume prisišvartuoti beveik pusės milijardo eurų vertės jachtai „Soliaris“ nesutrukdė. Savo ruožtu kita R. Abramovičiaus superjachta „Eclipse“ – viena didžiausių pasaulyje – atplaukė į kitą Turkijos kurortą – Marmarį. Panašu, kad Rusijai sankcijų nepaskelbusi Turkija tampa Rusijos oligarchų rojumi.

Ir ne tik Turkija. Rusijos plieno magnatas Dimitrijus Pumpianskis, kurį į juoduosius sąrašus įtraukė ir Jungtinė Karalystė, ir Europos Sąjunga, savo jachtą jau atplukdė į Gibraltarą.