Rimantas per trumpą laiką neteko brangiausio turto: „Ji tą buvo suplanavusi“

Paliktas vyras sako, esąs neviltyje ir dės maksimalias pastangas, kad galėtų susigrąžinti savo šeimą

Žmona išsivedė su savimi ir du vaikus

Rimantas atviras ir dėl visko kaltina savo pražūtingą priklausomybę. Jis taip pat įsitikinęs, kad judviejų santykiams pakenkė moters darbas užsienyje. Esą iki tol 20 metų dirbo tik Rimantas, kuris išlaikė savo žmoną. Vyras prieštaravo, kad moteris išvyktų dirbti į Švediją. Kilo konfliktas ir jis pagrasino žmonai kirviu.

„Draugę surado ir su drauge išvažiavo, tada ir prasidėjo tie piktumai. Kol draugės neturėjo, tol buvo viskas gerai, 20 metų nereikėjo niekur lakstyti <...> Aš nenorėjau jos išlesiti į tą Švediją, tas kirvis kliuvo į tą plytelę, kuri yra nuskelta. Ji iškvietė policiją, policija mane uždarė į mašiną ir ji išvažiavo su vaikais“, – konflikto pradžią prisiminė Rimantas.

REKLAMA

REKLAMA

Negana to, be vaikų likusį vyrą neseniai užklupo dar vienas likimo smūgis. Sudegė jo tvartas, tad jis įtaria, kad žmona galėjo specialiai tą padaryti, kad jį paliktų visiškai be pinigų.

REKLAMA

„Ji visus gyvulius pardavė – kumelę pardavė, pardavė karvę, pardavė telyčią, pardavė šieną, o ant galo kai sudegiau, tai pardavė ir bulius. Ir paliko mane pliką basą, ji tą buvo suplanavus“, – kalbėdamas apie savo sunkų laikotarpį ašarą braukė vyras.

Namą užražė seseriai

Vyras parodė moters jam siųstas žinutes, kur ji rašė apie šeimos kišimąsi į judviejų santykius. Moterį skaudino, kad namas, kuriame jiedu su Rimantu gyveno, priklausė ne jiems, o Rimanto seseriai. Pats Rimantas neslepia, kad nors ir namas priklauso jam, jį užrašė seseriai, kad skyrybų atveju neliktų dar ir be pastogės. Visgi, dabar jis tikino pasiryžęs viskam, kad mylimoji su vaikais grįžtų pas jį atgal į namus.

REKLAMA

REKLAMA

„Ką ji man pareikš, aš su viskuo sutinku, su jos nuomone – sutiksiu“, – pasikeisti žadėjo Rimantas.

Su gėlėmis žmonos motinos namuose, kur dabar glaudžiasi jo šeima, pasirodęs Rimantas turėjo nuryti karčią piliulę. Jis išgirdo daug tiesos apie save, o prašymas paskutinį kartą jam atleisti, nebuvo išgirstas.

„Ar jis pasipasakojo, kaip savaitėmis negrįždavo į namus? Nedovanosiu, viskas, gana... Kaip jis visus kaimynus gąsdino, kai tvartas užsidegė visiems pasakė, kad mano kuiliai uždegė... Kokie dar kuiliai, pasakyk?“, – niršo ji.

Ar pavyks Rimantui prisibelsti į žmonos širdį?

Visą poros skyrybų dramą žiūrėkite straipsnio viršuje.

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:

Laidą „TV Pagalba“ žiūrėkite kiekvieną darbo dieną 16:30 per TV3 televiziją.

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „TV Pagalba“.