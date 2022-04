Pritarta sunkiosios ginkluotės tiekimui į Ukrainą: Rusija jau grasina – tokį transportą laikys taikiniu

Tiesa, šį vizitą lydi ir skandalas. V. Zelenskis dėl ryšių su Rusija atsisakė Kyjive priimti Vokietijos prezidentą. Nepaisant to, Berlynas šiandien galiausiai nusprendė tiekti sunkiąją ginkluotę Ukrainai.

Rusijos okupantų sugriautoje Borodyankoje lankosi Lietuvos Prezidentas Gitanas Nausėda, kartu su Lenkijos, Latvijos ir Estijos lyderiais jie pirmieji nuo karo pradžios Ukrainoje apsilankę prezidentai. Pasak G. Nausėdos, Borodyanka yra persmelkta nelaimės ir skausmo, kur buvo žudomi ir kankinami civiliai. Sukrėstas šių vaizdų, Prezidentas sako sunkiai suvokiantis, kad tokie žiaurumai vyksta XXI-ojo amžiaus Europoje, jis pabrėžia, kad tai karas, kurį privalome laimėti.

Anot TV3 žinių bendradarbio Ukrainoje Deniso Dudinskio, šiuo metu kaip tik vyksta į Ukrainą atvykusių lyderių susitikimas su V. Zelenskiu.

„Kalbėti apie konkrečius susitikimo rezultatus su V. Zelenskiu dar anksti, susitikimas tęsiasi, bet kaip rašė Lietuvos lyderis: „Vykstame į Kyjivą su tvirta politinės paramos ir karinės pagalbos žinia“, – sako D. Dudinskis.

Į šį solidarumo vizitą Lenkijos vadovas buvo pakvietęs ir Vokietijos prezidentą Franką Walterį Steinmeierį, tačiau Kyjivas jam dėl ryšių su Rusija tėškė antausį – V. Zelenskis prašymą susitikti atmetė ir leido suprasti, kad Ukrainoje Vokietijos prezidento matyti nenori.

„Buvau pasiruošęs vykti, bet akivaizdu – ir privalau į tai atkreipti dėmesį – kad Kyjive tai buvo nepageidaujama“, – teigia F. W. Steinmeieris.

F. W. Steinmeieris, buvęs Angelos Merkel kabineto užsienio reikalų ministras, yra kritikuojamas dėl daugelį metų vykdytos santykių su Maskva gerinimo politikos. 2016-aisiais jis pasiūlė vadinamąją „Steinmeierio formulę“ – surengti rinkimus neteisėtose Donecko ir Luhansko srityse. Tačiau ukrainiečiai tam priešinosi ir vadino kapituliacija prieš Rusiją.

Be to, F. W. Steinmeieris laikomas Europos priklausomybės nuo Rusijos išteklių architektu, kuris, be kita ko, aktyviai pasisakė ir už „Nord Stream 2“ projektą. Lietuvos užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis sako suprantantis priešišką Ukrainos nuostatą F. W. Steinmeierio atžvilgiu.

„Valstybė, kuri kariauja karą, kur žmonės žūsta kiekvieną dieną, vaikai žudomi, moterys prievartaujamos, manau, kad gali sau leisti atsisakyti būti diplomatiškai mandagūs“, – kalba G. Landsbergis.

Tiesa, Vokietijos prezidentas neseniai pripažino, kad jo nuolaidžiavimas V. Putinui, draugystė su S. Lavrovu, taip pat ir „Nord Stream 2“ palaikymas, buvo klaida. O vakar Varšuvoje jis pareiškė, kad grįžimo prie prie įprastų santykių su V. Putino Rusija būti tiesiog negali.

„Rusijos karo nusikaltimai Ukrainoje matomi visame pasaulyje. Tie nusikaltimai turi būti dokumentuojami ir išaiškinti, o kaltininkai ir politiškai atsakingi asmenys turi būti patraukti atsakomybėn“, – sako F. W. SteinmeierIs.

Tačiau šiandien iš Vokietijos Ukrainą pasiekė ir geros naujienos. Po Bučos, Mariupolio ir kitų Ukrainos tragedijų šalies valdantieji pagaliau pritarė sunkiosios ginkluotės tiekimui į V. Putino užpultą šalį. Vokietija Ukrainai jau yra perdavusi oro gynybos raketų, prieštankinių ginklų ir kulkosvaidžių. Tačiau Kyjivo prašoma sunkioji ginkluotė – koviniai tankai, koviniai lėktuvai, karo laivai ar artilerijos pabūklai – jos dar nepasiekė.

Beje, šiandien Lenkijos Gniezno stotyje vietiniai užfiksavo vokiškų šarvuočių ir haubicų koloną. Ar ji skirta Ukrainai, kol kas neaišku, tačiau neabejotinai juda jos kryptimi.

Tačiau Rusija jau grasina ir sako, kad bet koks transportas su Amerikos ir NATO ginklais Ukrainoje bus laikomas taikiniu.